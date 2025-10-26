Sanae Takaichi memberi tahu Trump bahwa aliansi Jepang-AS adalah prioritas utamanya dalam panggilan pertama mereka sejak dia menjabat

Perdana Menteri baru Jepang Sanae Takaichi melakukan panggilan telepon resmi pertamanya dengan Trump pada hari Sabtu, segera setelah dilantik minggu lalu.

Panggilan tersebut terjadi saat Trump berada di Air Force One, dalam perjalanan menuju Malaysia sebelum melanjutkan ke Jepang dan Korea Selatan. Takaichi mengatakan dia menghargai ucapan selamat dan menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai "baik dan jujur."

Terlihat jelas dari nada bicaranya dan kata-katanya sendiri bahwa dia tidak ingin ada kebingungan tentang sikapnya terhadap aliansi Jepang-AS. Takaichi mengatakan dia bermaksud menempatkan aliansi tersebut sebagai pusat kebijakan luar negeri dan keamanannya. Dia juga mengatakan ingin bekerja sama langsung dengan mitra regional untuk mewujudkan apa yang disebutnya Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Takaichi kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang percakapan tersebut.

Dia mengatakan, "Saya baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Presiden Trump. Pertama-tama, dia dengan hangat mengucapkan selamat atas pengangkatan saya sebagai Perdana Menteri, dan saya sangat berterima kasih atas kata-kata baiknya. Saya menyampaikan kepadanya bahwa memperkuat Aliansi Jepang-AS adalah prioritas utama kebijakan luar negeri dan keamanan pemerintahan saya. Kami mengonfirmasi komitmen bersama untuk lebih meningkatkan Aliansi ke tingkat yang lebih tinggi."

Dia juga mengatakan bahwa dia menyampaikan rasa hormat atas penanganan Trump terhadap situasi terkini di Timur Tengah. Dia menambahkan bahwa Jepang memandang dirinya sebagai pihak yang sangat penting bagi Amerika Serikat dalam strategi Tiongkok dan kerangka Indo-Pasifik.

Takaichi juga berterima kasih kepada Trump atas dukungannya sebelumnya mengenai masalah penculikan dan mengatakan dia meminta kerja sama berkelanjutan dalam hal tersebut. Dia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan bahwa dia menantikan untuk menyambut Trump di Tokyo dalam waktu dekat.

Takaichi menunjukkan arah kebijakan Jepang

Jalur politik Takaichi telah lama dibentuk oleh mentornya yang telah meninggal, Shinzo Abe, yang mengundurkan diri pada 2020 dan dibunuh pada 2022. Pendekatan Abe, yang dikenal sebagai Abenomics, melibatkan pengeluaran pemerintah dan bantuan tunai, meskipun utang nasional Jepang hampir tiga kali lipat dari ukuran ekonominya.

Takaichi tidak menunjukkan niat untuk menjauhkan diri dari arah politik Abe. Kebangkitannya sudah berdampak pada pasar, karena saham perusahaan terkait militer seperti Mitsubishi Heavy Industries, Yaskawa Electric, dan Japan Steel Works mengalami pembelian besar-besaran. Para investor bertaruh bahwa pemerintahannya akan lebih menekankan pada pertahanan nasional dan kapasitas industri yang terkait dengan keamanan.

Pendekatannya terhadap pertahanan sejalan dengan Abe. Dia telah menegaskan bahwa Jepang tidak akan bersikap ringan terhadap keamanan regional. Dan dengan Trump yang diperkirakan akan tiba di Jepang segera untuk pembicaraan langsung, para analis menunjukkan minat pada bagaimana kedua pemimpin membingkai fase berikutnya dari aliansi tersebut.

Takaichi menggambarkan Trump sebagai "ceria dan menarik" setelah berbicara dengannya. Dia mengatakan Trump mengetahui detail tentang sejarah politiknya dan bahkan mengingat kenangan tentang Abe. Dia mengatakan berterima kasih kepada Trump atas persahabatan yang ditunjukkannya kepada Akie Abe.

Prioritas aliansi dan komitmen ekonomi

Takaichi telah menyinggung satu topik sensitif: janji Jepang sebesar $550 miliar kepada pemerintahan Trump dalam kesepakatan sebelumnya yang terkait dengan pengurangan tarif AS pada impor Jepang.

Sebelumnya dia menyarankan Jepang mungkin ingin meninjau kembali janji tersebut, mengingat kekhawatiran publik tentang pengiriman dana pembayar pajak Jepang ke luar negeri, meskipun kemudian dia mengatakan akan menghormati kesepakatan tersebut. Dia tidak terlalu membahas ketidakpuasan publik tetapi menegaskan bahwa komitmen yang sudah dibuat akan ditepati.

Panggilan tersebut juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak bermaksud untuk menjaga koordinasi yang erat. Takaichi mengatakan dia bertujuan untuk bekerja berdampingan dengan AS dan mitra di Asia untuk mempertahankan visi Indo-Pasifik. Dia menegaskan kembali bahwa aliansi tersebut menjadi inti dari diplomasinya.

Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengannya ketika dia tiba di Jepang nanti dalam turnya. Pertemuan itu kemungkinan akan membahas kerja sama militer, postur regional, dan kesepakatan ekonomi. Dengan ketegangan regional yang tinggi, kedua belah pihak tampaknya tidak tertarik dengan spekulasi atau jarak.

