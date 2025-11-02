BursaDEX+
Solana berjuang di sekitar $195 saat paus mengalihkan fokus ke Digitap, presale kripto fintech yang berkembang pesat. Selama beberapa minggu terakhir, pergerakan harga Solana telah menjadi tidak stabil karena pasar yang lebih luas menjadi lebih waspada. Setelah anjlok ke $177,...

Solana terpotong di $195: Paus berinvestasi pada presale Digitap menjelang listing tier-1

Oleh: Crypto.news
2025/11/02 01:06
Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Solana berjuang di sekitar $195 saat whale mengalihkan fokus ke Digitap, presale kripto fintech yang berkembang pesat.

Ringkasan
  • Solana terhenti di sekitar $195 saat whale beralih ke Digitap, mendorong lonjakan presale $1,2 juta menjelang listing tier-1.
  • Omni-bank kripto-fiat Digitap menjembatani DeFi dan TradFi, menargetkan pasar pembayaran global yang berkembang senilai $33,5 triliun.
  • Permintaan token TAP meningkat dengan 83,5 juta terjual; pembelian kembali 50% keuntungan bertujuan meningkatkan nilai pemegang jangka panjang pasca-presale.

Selama beberapa minggu terakhir, pergerakan harga Solana menjadi tidak stabil karena pasar yang lebih luas menjadi lebih waspada. Setelah jatuh ke $177, SOL telah diperdagangkan secara sideways di bawah level psikologis $200. Saat berjuang melawan tekanan bearish di sekitar $195, whale SOL melikuidasi posisi mereka dan memasuki presale Digitap (TAP).

Whale kripto tahu altcoin terbaik untuk dibeli ketika investor lain takut adalah token yang baru muncul yang perlahan mendapatkan permintaan mainstream. Digitap bisa menjadi pilihan sempurna bagi investor yang ingin masuk lebih awal pada aset berpotensi tinggi dengan kapitalisasi rendah seperti ini.

Presale TAP semakin mendapatkan momentum setelah melampaui $1,2 juta di putaran kedua saat whale bergegas untuk mendapatkan keuntungan cepat sebelum lonjakan harga listing tier-1.

Prospek harga Solana: SOL kehilangan momentum di sekitar $195

Meskipun peluncuran terbaru Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), produk exchange-traded spot pertama untuk SOL di AS, harga Solana tetap dalam pola sideways. Setelah crash 10 Oktober, SOL memasuki konsolidasi segitiga, dan pergerakan harganya menjadi semakin sempit.

Pada saat penulisan, harga melayang tepat di atas trendline bawah dari pola segitiga. Selama 24 jam terakhir, harga Solana telah turun 6,58%, saat ini diperdagangkan pada $186,52.

Solana chops at $195: Whales ape Digitap presale ahead of tier-1 listing - 2

Indikator momentum menunjukkan outlook netral. RSI berada di sekitar 42, menunjukkan stabilitas setelah koreksi, sementara MACD bergerak sideways.

Penurunan di bawah trendline langsung bisa menyebabkan peningkatan momentum penurunan, berpotensi membawa harga Solana ke $160 atau $145. Di sisi lain, breakout yang tegas dari struktur segitiga bisa memicu lonjakan permintaan yang cukup besar, berpotensi mendorong rally ke $235.

Digitap menargetkan pertumbuhan eksplosif dalam pembayaran global

Digitap adalah yang pertama dari jenisnya, omni-bank kripto-fiat yang dirancang untuk menggabungkan kecepatan dan kebebasan DeFi dengan keakraban dan jangkauan TradFi. Ini memungkinkan transaksi yang mulus antara kripto dan fiat, dapat diakses melalui platform tunggal yang aman.

Solana chops at $195: Whales ape Digitap presale ahead of tier-1 listing - 3

Yang membuat Digitap menonjol adalah bahwa proyek ini memanfaatkan pasar pembayaran global yang tumbuh secara eksponensial. Menurut laporan pembayaran global ke-10 Worldpay, pengeluaran pembayaran digital telah tumbuh hampir sebelas kali lipat dari "$1,7 triliun pada 2014 menjadi $18,7 triliun secara global pada 2024". 

Solana chops at $195: Whales ape Digitap presale ahead of tier-1 listing - 4

Mereka memperkirakan total nilai pembayaran digital akan melampaui $33,5 triliun pada 2030, mencerminkan CAGR 10%. Laporan tersebut menambahkan bahwa cryptocurrency dapat menentukan masa depan lanskap pembayaran global, karena pengeluaran kripto global diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat dari $16 miliar pada 2024 menjadi $38 miliar pada 2030."

Digitap menawarkan penggunanya kesempatan untuk tumbuh bersamanya dan memanfaatkan peluang pasar ini melalui presale langsung.

Mengapa TAP menjadi altcoin terbaik untuk dibeli pada 2025?

Token utilitas asli dari ekosistem Digitap, TAP, sangat penting untuk hampir semua fitur platform, termasuk pembayaran dan biaya. Nilai token diperkirakan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan platform, memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang karena Digitap mendedikasikan 50% keuntungan platform untuk pembelian kembali dan pembakaran. 

TAP saat ini tersedia dengan harga $0,0268 di putaran kedua presale. Lebih dari 83,5 juta token telah terjual kepada investor awal, dan putaran berikutnya diperkirakan akan segera diluncurkan. Setelah presale, TAP dijadwalkan untuk segera listing di Uniswap dan bursa tier atas.

Mengapa whale SOL menimbun TAP menjelang listing tier-1

Harga Solana telah memasuki rentang sempit dan menentukan, dan investor mengamati perilakunya dengan cermat untuk potensi breakdown atau breakout. Karena kemungkinan koreksi yang lebih dalam, banyak whale SOL mengalihkan modal ke presale token TAP, mendiversifikasi portofolio mereka dengan potensi kenaikan yang tinggi.

GUNAKAN kode "SPOOKY50" untuk diskon 50% untuk pembelian pertama kali.

Dengan meningkatnya permintaan untuk interoperabilitas kripto-fiat, Digitap diperkirakan akan tumbuh dengan kecepatan lebih cepat dari proyeksi CAGR 10% pasar pembayaran digital. Dengan presale Digitap menawarkannya pada harga diskon 80,86% dari nilai listing $0,14, TAP berpotensi menjadi salah satu altcoin terbaik untuk dibeli pada 2025.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Digitap, kunjungi presale, situs web, dan media sosialnya.

Pengungkapan: Konten ini disediakan oleh pihak ketiga. Baik crypto.news maupun penulis artikel ini tidak mendukung produk apa pun yang disebutkan di halaman ini. Pengguna harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan perusahaan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

