Saham Strategy Inc. (MSTR): Melonjak saat Raksasa Bitcoin Menambahkan 220 BTC dalam Pembelian Besar-besaran Senilai $27,2 Juta

Strategy Inc. (MSTR) melonjak 2,24% menjadi $311,61 pada pagi hari, pulih setelah penurunan singkat di awal perdagangan.

Kebangkitan ini mengikuti konfirmasi akuisisi 220 BTC baru, menambahkan $27,2 juta dalam Bitcoin ke perbendaharaannya. Langkah ini menandai langkah agresif lain dalam komitmen perusahaan yang terus berkembang terhadap cadangan cryptocurrency.

Pembelian terbaru dilakukan selama minggu 6-12 Oktober, dengan rata-rata $123.561 per BTC. Meskipun Bitcoin mengalami flash crash pada 12 Oktober, Strategy melaksanakan pembeliannya mendekati level puncak, menunjukkan kepercayaan dalam posisi jangka panjang. Penambahan ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin Strategy menjadi 640.250 BTC.

Seluruh portofolio Bitcoin perusahaan kini memiliki total basis biaya sebesar $47,38 miliar, dengan rata-rata $74.000 per koin. Ini menempatkan Strategy di antara pemegang Bitcoin publik terbesar secara global, menegaskan konsistensi strategi perbendaharaannya. Pendekatan ini menggabungkan pembiayaan ekuitas agresif dan akumulasi aset digital yang sistematis.

Program ATM Mendukung Strategi Akumulasi Bitcoin

Strategy mendanai akuisisi Bitcoin terbarunya menggunakan hasil dari tiga program ekuitas At-The-Market (ATM)—STRF, STRK, dan STRD. Program-program gabungan ini mengumpulkan $27,3 juta dalam periode pelaporan yang sama, hampir menyamai dana yang dihabiskan untuk Bitcoin. Konversi yang mulus ini mencerminkan strategi keuangan terstruktur yang bertujuan membangun cadangan digital.

ATM STRF, terkait dengan saham preferen strife Seri A 10,00%, menjual 170.663 saham, menghasilkan $19,8 juta. ATM STRK, didukung oleh saham preferen strike Seri A 8,00%, menambahkan $1,7 juta dari 16.873 saham. STRD, terkait dengan saham stride Seri A 10,00%, mengumpulkan $5,8 juta dengan menjual 68.775 saham.

Kendaraan pembiayaan ini telah menjadi pusat model ekspansi Bitcoin Strategy. Aliran ekuitas-ke-kripto tetap terkoordinasi dengan baik, memastikan pengerahan modal yang cepat. Dengan program ATM yang kini menjadi alat mapan, aktivitas lebih lanjut diharapkan saat volatilitas pasar menghadirkan peluang pembelian.

Kapasitas Penerbitan Masa Depan Memperkuat Prospek Ekspansi

Per 12 Oktober, Strategy mempertahankan kapasitas signifikan di seluruh kelas ekuitas untuk penerbitan masa depan. Perusahaan memiliki $1,7 miliar, $4,1 miliar, $20,3 miliar, dan $15,9 miliar tersedia untuk STRF, STRD, STRK, dan MSTR masing-masing. Angka-angka ini menunjukkan Strategy berada dalam posisi baik untuk pembelian kripto tambahan dalam kondisi pasar yang menguntungkan.

Penggunaan strategis pasar modal memungkinkan respons fleksibel terhadap pergeseran harga. Ini juga memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam kepemilikan BTC tanpa bergantung pada utang atau pendanaan eksternal. Struktur proaktif ini memungkinkan perusahaan untuk bereaksi cepat ketika Bitcoin mencapai level teknis atau psikologis kunci.

Ketika Bitcoin mencapai rekor tertinggi di atas $126.200 pada 6 Oktober, Strategy bertindak cepat sebelum penurunan 12 Oktober. Langkah ini juga mengikuti pembelian 196 BTC pada September, menandai akumulasi mingguan yang konsisten. Imbal hasil Strategy pada BTC per saham telah mencapai 25,9% year-to-date, semakin memperkuat kinerja neraca keuangannya.

Bitcoin Tetap Menjadi Inti Visi Strategy

Michael Saylor menegaskan kembali sikap Bitcoin yang kuat dari perusahaan selama gejolak pasar. Dia menekankan kemandirian aset di tengah pergeseran kebijakan perdagangan global. Saat narasi pasar bergeser, Strategy memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam adopsi aset cadangan digital.

Ekspansi berkelanjutan perusahaan dalam kepemilikan BTC menandakan komitmen institusional terhadap keuangan berbasis blockchain. Langkah berani Strategy memperkuat kepercayaan pada potensi jangka panjang Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Dengan perpaduan unik antara keuangan ekuitas dan strategi aset digital, Strategy menetapkan langkah dalam inovasi perbendaharaan korporasi.

