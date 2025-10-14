Penjualan ritel Inggris melambat karena kekhawatiran anggaran membatasi pengeluaran

Penjualan ritel Inggris kehilangan momentum pada September karena konsumen yang waspada menunda pembelian dan berkonsentrasi pada kebutuhan pokok. Kekhawatiran tentang anggaran pemerintah yang akan datang menjadi penyebab perlambatan ini, menurut angka baru dari British Retail Consortium (BRC).

Secara keseluruhan, total penjualan ritel meningkat 2,3% pada September dibandingkan bulan yang sama tahun lalu — setelah naik 3,1% pada Agustus dan 2,5% pada Juli. Penjualan di toko yang telah buka setidaknya selama setahun, tidak termasuk yang baru dibuka, juga menurun menjadi 2% dari 2,9%. Peritel mengatakan kombinasi inflasi, ketidakpastian pajak, dan cuaca yang tidak terduga telah menghambat pengeluaran.

Seperempat konsumen menahan diri saat Menteri Keuangan Rachel Reeves bersiap mengungkapkan anggaran penuh pertamanya pada November, menurut penelitian. Administrasi baru ini berusaha menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan dan memenuhi janji investasi hijau, sambil juga menanggung beban utang publik yang semakin berat.

Ketidakpastian ini jelas berdampak pada aktivitas rumah tangga, menurut Helen Dickinson, Chief Executive BRC.

Penjualan di peritel makanan naik secara moderat, lebih didorong oleh inflasi daripada volume. Pembeli semakin beralih ke merek yang lebih murah atau membeli dalam jumlah yang lebih kecil, menurut pelacak ritel KPMG. Penjualan non-makanan, termasuk pakaian dan barang-barang rumah tangga, turun tajam — sekitar 0,7% pada September dibandingkan dengan 1,8% pada bulan sebelumnya.

Cuaca hangat yang tidak sesuai musim juga memengaruhi permintaan untuk barang-barang musim dingin, seperti mantel dan sepatu bot. Peritel berharap melihat keuntungan lebih awal dari koleksi musim gugur, tetapi konsumen terus menunggu hingga lebih sesuai musim sebelum memperbaharui lemari pakaian mereka.

Toko-toko bersiap menghadapi 'kuartal emas' yang sulit

Kini para peritel memasuki apa yang disebut "kuartal emas" — tiga bulan terakhir tahun yang sangat penting ketika keuntungan didorong oleh belanja Natal. Namun prospeknya beragam.

John Lewis Partnership Plc telah mengungkapkan kampanye perekrutan musiman terbesar yang pernah mereka lakukan, mempekerjakan 13.700 pekerja sementara di department store, gudang, dan supermarket Waitrose mereka. Perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi target keuntungan tahunan, kata Ketua Jason Tarry, bahkan setelah melaporkan kerugian di paruh pertama tahun.

Demikian pula, peritel bahan makanan terbesar kedua di Inggris, J Sainsbury Plc, yang memiliki Argos, akan merekrut 19.000 pekerja sementara untuk mengatasi lonjakan musim liburan. Raksasa supermarket ini mengantisipasi ledakan pesanan online dan kunjungan ke toko pada November dan Desember ini, tetapi memperingatkan bahwa pembeli kemungkinan akan tetap selektif.

Linda Ellett, Kepala Konsumen, Ritel dan Leisure Inggris di KPMG, mengatakan pengeluaran tetap sangat terarah karena pembeli tetap berhati-hati. Dia mencatat bahwa peritel mengandalkan promosi dan rentang produk yang direncanakan dengan cermat untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan menjelang musim Natal.

Penjualan teknologi menawarkan satu titik cerah, dengan dorongan dari pengenalan model iPhone dan Apple Watch baru Apple pada pertengahan September. Tetapi kategori diskresioner lainnya, seperti dekorasi rumah dan pakaian, jauh lebih lambat.

Sementara itu, inflasi harga toko meningkat menjadi 1,4% pada September, naik dari 0,9% pada Agustus – tertinggi sejak Februari, menurut data BRC. Biaya impor yang lebih tinggi dan harga energi terus menekan margin.

Kekhawatiran pajak berkontribusi pada tekanan terhadap peritel.

Peritel juga menghadapi potensi efek riak pajak dalam anggaran November Reeves, di luar dampak pada pengeluaran konsumen. Pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan pada tarif bisnis — pajak properti yang dibayarkan oleh toko — yang dapat berdampak tidak proporsional pada toko-toko besar.

BRC telah memperingatkan bahwa memperkenalkan band pajak baru untuk peritel besar dapat menyebabkan penutupan toko dan kehilangan pekerjaan, terutama di antara jaringan department store yang sudah berjuang dengan biaya tinggi.

Bisnis kecil sangat rentan. Beberapa memperingatkan bahwa kenaikan lebih lanjut dalam tarif bisnis akan mendorong mereka untuk tutup. Federation of Small Businesses telah meminta Treasury untuk membekukan atau memotong pungutan pada tahun fiskal berikutnya dalam upaya membantu menghentikan penurunan lebih lanjut di jalan-jalan utama Inggris.

Analis ritel mengatakan perlambatan saat ini menggambarkan tindakan penyeimbangan yang genting bagi pembuat kebijakan. Kenaikan pajak dapat mengancam untuk mengikis kepercayaan konsumen yang sudah rapuh, tetapi menunda reformasi fiskal dapat memperburuk kekurangan anggaran Inggris.

