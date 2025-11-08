Prediksi Harga AME Chain (AME) (USD)

Dapatkan prediksi harga AME Chain untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga AME Chain % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0014326 $0.0014326 $0.0014326 +14.65% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga AME Chain untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001432 pada tahun 2025. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001504 pada tahun 2026. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AME pada tahun 2027 adalah $ 0.001579 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AME pada tahun 2028 adalah $ 0.001658 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AME pada tahun 2029 adalah $ 0.001741 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AME pada tahun 2030 adalah $ 0.001828 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002978. Prediksi Harga AME Chain (AME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004851. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001432 0.00%

2026 $ 0.001504 5.00%

2027 $ 0.001579 10.25%

2028 $ 0.001658 15.76%

2029 $ 0.001741 21.55%

2030 $ 0.001828 27.63%

2031 $ 0.001919 34.01%

2032 $ 0.002015 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002116 47.75%

2034 $ 0.002222 55.13%

2035 $ 0.002333 62.89%

2036 $ 0.002450 71.03%

2037 $ 0.002572 79.59%

2038 $ 0.002701 88.56%

2039 $ 0.002836 97.99%

2040 $ 0.002978 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga AME Chain Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001432 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001432 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001433 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001438 0.41% Prediksi Harga AME Chain (AME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001432 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga AME Chain (AME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001432 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga AME Chain (AME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001433 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga AME Chain (AME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AME adalah $0.001438 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga AME Chain Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0014326$ 0.0014326 $ 0.0014326 Perubahan Harga (24 Jam) +14.65% Kap. Pasar $ 716.30K$ 716.30K $ 716.30K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Volume (24 Jam) $ 66.85K$ 66.85K $ 66.85K Volume (24 Jam) -- Harga AME terbaru adalah $ 0.0014326. Perubahan 24 jamnya sebesar +14.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 66.85K. Selanjutnya, suplai beredar AME adalah 500.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 716.30K. Lihat Harga AME Live

Harga Lampau AME Chain Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AME Chain, harga AME Chain saat ini adalah 0.001432USD. Suplai AME Chain(AME) yang beredar adalah 0.00 AME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $716.30K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.18% $ -0.000315 $ 0.001751 $ 0.001167

7 Hari 0.04% $ 0.000050 $ 0.0021 $ 0.001167

30 Days -0.27% $ -0.000534 $ 0.0023 $ 0.001167 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AME Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000315 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.18% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AME Chain trading pada harga tertinggi $0.0021 dan terendah $0.001167 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AME Chain telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.000534 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga AME Chain lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AME Chain (AME )? Modul Prediksi Harga AME Chain adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AME Chain pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AME Chain. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AME Chain.

Mengapa Prediksi Harga AME Penting?

Prediksi Harga AME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AME sekarang? Menurut prediksi Anda, AME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AME bulan depan? Menurut alat prediksi harga AME Chain (AME), prakiraan harga AME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AME pada tahun 2026? Harga 1 AME Chain (AME) hari ini adalah $0.001432 . Menurut modul prediksi di atas, AME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AME pada tahun 2027? AME Chain (AME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AME Chain (AME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AME Chain (AME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AME pada tahun 2030? Harga 1 AME Chain (AME) hari ini adalah $0.001432 . Menurut modul prediksi di atas, AME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AME untuk tahun 2040? AME Chain (AME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AME pada tahun 2040.