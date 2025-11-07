Apa yang dimaksud dengan AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Prediksi Harga AME Chain (USD)

Berapa nilai AME Chain (AME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AME Chain (AME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AME Chain.

Tokenomi AME Chain (AME)

Memahami tokenomi AME Chain (AME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AME sekarang!

Cara membeli AME Chain (AME)

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AME Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AME Chain Berapa nilai AME Chain (AME) hari ini? Harga live AME dalam USD adalah 0.0017468 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AME ke USD saat ini? $ 0.0017468 . Cobalah Harga AME ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AME Chain? Kapitalisasi pasar AME adalah $ 873.40K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AME? Suplai beredar AME adalah 500.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AME? AME mencapai harga ATH sebesar 0.15384444 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AME? AME mencapai harga ATL 0.000295861409807915 USD . Berapa volume perdagangan AME? Volume perdagangan 24 jam live AME adalah $ 63.04K USD . Akankah harga AME naik lebih tinggi tahun ini? AME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting AME Chain (AME)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

