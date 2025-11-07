BursaDEX+
Harga live AME Chain hari ini adalah 0.0017468 USD. Lacak informasi harga aktual AME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AME

Info Harga AME

Penjelasan AME

Whitepaper AME

Situs Web Resmi AME

Tokenomi AME

Prakiraan Harga AME

Riwayat AME

Panduan Membeli AME

Konverter AME ke Mata Uang Fiat

Spot AME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AME Chain

Harga AME Chain(AME)

Harga Live 1 AME ke USD:

$0.0017468
$0.0017468$0.0017468
-1.47%1D
USD
Grafik Harga Live AME Chain (AME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:13 (UTC+8)

Informasi Harga AME Chain (AME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0015626
$ 0.0015626$ 0.0015626
Low 24 Jam
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
High 24 Jam

$ 0.0015626
$ 0.0015626$ 0.0015626

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

$ 0.15384444
$ 0.15384444$ 0.15384444

$ 0.000295861409807915
$ 0.000295861409807915$ 0.000295861409807915

-0.22%

-1.47%

+27.23%

+27.23%

Harga aktual AME Chain (AME) adalah $ 0.0017468. Selama 24 jam terakhir, AME diperdagangkan antara low $ 0.0015626 dan high $ 0.0021, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAME adalah $ 0.15384444, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000295861409807915.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AME telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, -1.47% selama 24 jam, dan +27.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AME Chain (AME)

No.2240

$ 873.40K
$ 873.40K$ 873.40K

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.00%

AME

Kapitalisasi Pasar AME Chain saat ini adalah $ 873.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.04K. Suplai beredar AME adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.75M.

Riwayat Harga AME Chain (AME) USD

Pantau perubahan harga AME Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000026061-1.47%
30 Days$ -0.0003551-16.90%
60 Hari$ +0.0010657+156.46%
90 Hari$ +0.0006744+62.88%
Perubahan Harga AME Chain Hari Ini

Hari ini, AME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000026061 (-1.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AME Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003551 (-16.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AME Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AME terlihat mengalami perubahan $ +0.0010657 (+156.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AME Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0006744 (+62.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AME Chain (AME)?

Lihat halaman Riwayat Harga AME Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AME Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AME Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AME Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AME Chain (USD)

Berapa nilai AME Chain (AME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AME Chain (AME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AME Chain.

Cek prediksi harga AME Chain sekarang!

Tokenomi AME Chain (AME)

Memahami tokenomi AME Chain (AME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AME sekarang!

Cara membeli AME Chain (AME)

Ingin mengetahui cara membeli AME Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AME Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AME ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya AME Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AME Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AME Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AME Chain

Berapa nilai AME Chain (AME) hari ini?
Harga live AME dalam USD adalah 0.0017468 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AME ke USD saat ini?
Harga AME ke USD saat ini adalah $ 0.0017468. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AME Chain?
Kapitalisasi pasar AME adalah $ 873.40K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AME?
Suplai beredar AME adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AME?
AME mencapai harga ATH sebesar 0.15384444 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AME?
AME mencapai harga ATL 0.000295861409807915 USD.
Berapa volume perdagangan AME?
Volume perdagangan 24 jam live AME adalah $ 63.04K USD.
Akankah harga AME naik lebih tinggi tahun ini?
AME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AME Chain (AME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

