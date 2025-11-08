Prediksi Harga ARK (ARK) (USD)

Dapatkan prediksi harga ARK untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ARK dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ARK % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.3042 $0.3042 $0.3042 +2.11% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ARK untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ARK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.3042 pada tahun 2025. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ARK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.31941 pada tahun 2026. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ARK pada tahun 2027 adalah $ 0.335380 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ARK pada tahun 2028 adalah $ 0.352149 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ARK pada tahun 2029 adalah $ 0.369757 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ARK pada tahun 2030 adalah $ 0.388244 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ARK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.632409. Prediksi Harga ARK (ARK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ARK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0301. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3042 0.00%

2026 $ 0.31941 5.00%

2027 $ 0.335380 10.25%

2028 $ 0.352149 15.76%

2029 $ 0.369757 21.55%

2030 $ 0.388244 27.63%

2031 $ 0.407657 34.01%

2032 $ 0.428039 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.449441 47.75%

2034 $ 0.471914 55.13%

2035 $ 0.495509 62.89%

2036 $ 0.520285 71.03%

2037 $ 0.546299 79.59%

2038 $ 0.573614 88.56%

2039 $ 0.602295 97.99%

2040 $ 0.632409 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ARK Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.3042 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.304241 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.304491 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.305450 0.41% Prediksi Harga ARK (ARK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ARK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.3042 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ARK (ARK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ARK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.304241 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ARK (ARK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ARK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.304491 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ARK (ARK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ARK adalah $0.305450 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ARK Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.3042$ 0.3042 $ 0.3042 Perubahan Harga (24 Jam) +2.11% Kap. Pasar $ 58.53M$ 58.53M $ 58.53M Suplai Peredaran 192.41M 192.41M 192.41M Volume (24 Jam) $ 188.41K$ 188.41K $ 188.41K Volume (24 Jam) -- Harga ARK terbaru adalah $ 0.3042. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.11%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 188.41K. Selanjutnya, suplai beredar ARK adalah 192.41M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 58.53M. Lihat Harga ARK Live

Cara Membeli ARK (ARK) Mencoba untuk membeli ARK? Anda sekarang dapat membeli ARK melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli ARK dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ARK Sekarang

Harga Lampau ARK Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ARK, harga ARK saat ini adalah 0.3042USD. Suplai ARK(ARK) yang beredar adalah 0.00 ARK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $58.53M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.013200 $ 0.3148 $ 0.2783

7 Hari -0.03% $ -0.010499 $ 0.3207 $ 0.2505

30 Days -0.30% $ -0.131399 $ 0.4364 $ 0.2117 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ARK telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.013200 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ARK trading pada harga tertinggi $0.3207 dan terendah $0.2505 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ARK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ARK telah mengalami perubahan -0.30% , mencerminkan sekitar $-0.131399 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ARK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ARK lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ARK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ARK (ARK )? Modul Prediksi Harga ARK adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ARK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ARK pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ARK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ARK. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ARK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ARK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ARK.

Mengapa Prediksi Harga ARK Penting?

Prediksi Harga ARK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ARK sekarang? Menurut prediksi Anda, ARK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ARK bulan depan? Menurut alat prediksi harga ARK (ARK), prakiraan harga ARK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ARK pada tahun 2026? Harga 1 ARK (ARK) hari ini adalah $0.3042 . Menurut modul prediksi di atas, ARK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ARK pada tahun 2027? ARK (ARK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ARK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ARK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ARK (ARK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ARK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ARK (ARK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ARK pada tahun 2030? Harga 1 ARK (ARK) hari ini adalah $0.3042 . Menurut modul prediksi di atas, ARK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ARK untuk tahun 2040? ARK (ARK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ARK pada tahun 2040.