Harga live ARK hari ini adalah 0.2832 USD. Lacak informasi harga aktual ARK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ARK

Info Harga ARK

Penjelasan ARK

Whitepaper ARK

Situs Web Resmi ARK

Tokenomi ARK

Prakiraan Harga ARK

Riwayat ARK

Panduan Membeli ARK

Konverter ARK ke Mata Uang Fiat

Spot ARK

Futures USDT-M ARK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ARK

Harga ARK(ARK)

Harga Live 1 ARK ke USD:

$0.2832
$0.2832
+0.71%1D
USD
Grafik Harga Live ARK (ARK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:26 (UTC+8)

Informasi Harga ARK (ARK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.269
$ 0.269
Low 24 Jam
$ 0.3126
$ 0.3126
High 24 Jam

$ 0.269
$ 0.269

$ 0.3126
$ 0.3126

$ 10.914999961853027
$ 10.914999961853027

$ 0.030143199488520622
$ 0.030143199488520622

+0.10%

+0.71%

-7.40%

-7.40%

Harga aktual ARK (ARK) adalah $ 0.2832. Selama 24 jam terakhir, ARK diperdagangkan antara low $ 0.269 dan high $ 0.3126, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARK adalah $ 10.914999961853027, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.030143199488520622.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARK telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, +0.71% selama 24 jam, dan -7.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ARK (ARK)

No.453

$ 54.49M
$ 54.49M

$ 677.50K
$ 677.50K

$ 54.49M
$ 54.49M

192.41M
192.41M

192,410,118
192,410,118

ARK

Kapitalisasi Pasar ARK saat ini adalah $ 54.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 677.50K. Suplai beredar ARK adalah 192.41M, dan total suplainya sebesar 192410118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.49M.

Riwayat Harga ARK (ARK) USD

Pantau perubahan harga ARK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001997+0.71%
30 Days$ -0.1507-34.74%
60 Hari$ -0.1484-34.39%
90 Hari$ -0.184-39.39%
Perubahan Harga ARK Hari Ini

Hari ini, ARK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001997 (+0.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ARK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1507 (-34.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ARK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARK terlihat mengalami perubahan $ -0.1484 (-34.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ARK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.184 (-39.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ARK (ARK)?

Lihat halaman Riwayat Harga ARK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ARK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ARK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ARK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ARK (USD)

Berapa nilai ARK (ARK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ARK (ARK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARK.

Cek prediksi harga ARK sekarang!

Tokenomi ARK (ARK)

Memahami tokenomi ARK (ARK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARK sekarang!

Cara membeli ARK (ARK)

Ingin mengetahui cara membeli ARK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ARK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ARK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ARK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ARK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ARK

Berapa nilai ARK (ARK) hari ini?
Harga live ARK dalam USD adalah 0.2832 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARK ke USD saat ini?
Harga ARK ke USD saat ini adalah $ 0.2832. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ARK?
Kapitalisasi pasar ARK adalah $ 54.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARK?
Suplai beredar ARK adalah 192.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARK?
ARK mencapai harga ATH sebesar 10.914999961853027 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARK?
ARK mencapai harga ATL 0.030143199488520622 USD.
Berapa volume perdagangan ARK?
Volume perdagangan 24 jam live ARK adalah $ 677.50K USD.
Akankah harga ARK naik lebih tinggi tahun ini?
ARK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ARK (ARK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.2832
$101,062.34

$3,305.06

$155.63

$1.0316

$1.0003

$101,062.34

$3,305.06

$155.63

$2.2083

$1.0210

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0944

$0.023500

$0.009759

$4.051

$0.0944

$0.0000002439

