2026 $ 0.061813 5.00%

2027 $ 0.064904 10.25%

2028 $ 0.068149 15.76%

2029 $ 0.071556 21.55%

2030 $ 0.075134 27.63%

2031 $ 0.078891 34.01%

2032 $ 0.082836 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.086977 47.75%

2034 $ 0.091326 55.13%

2035 $ 0.095893 62.89%

2036 $ 0.100687 71.03%

2037 $ 0.105722 79.59%

2038 $ 0.111008 88.56%

2039 $ 0.116558 97.99%

2040 $ 0.122386 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Astro Armadillos Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.05887 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.058878 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.058926 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.059111 0.41% Prediksi Harga Astro Armadillos (ASTROS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ASTROS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.05887 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Astro Armadillos (ASTROS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ASTROS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.058878 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Astro Armadillos (ASTROS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ASTROS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.058926 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Astro Armadillos (ASTROS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ASTROS adalah $0.059111 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Astro Armadillos Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.05887$ 0.05887 $ 0.05887 Perubahan Harga (24 Jam) 0.00% Kap. Pasar $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suplai Peredaran 25.50M 25.50M 25.50M Volume (24 Jam) $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K Volume (24 Jam) -- Harga ASTROS terbaru adalah $ 0.05887. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 5.43K. Selanjutnya, suplai beredar ASTROS adalah 25.50M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.50M. Lihat Harga ASTROS Live

Harga Lampau Astro Armadillos Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Astro Armadillos, harga Astro Armadillos saat ini adalah 0.05887USD. Suplai Astro Armadillos(ASTROS) yang beredar adalah 0.00 ASTROS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.50M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000009 $ 0.05896 $ 0.05886

7 Hari 0.00% $ 0.000269 $ 0.06022 $ 0.05848

30 Days -0.02% $ -0.001700 $ 0.0616 $ 0.05848 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Astro Armadillos telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000009 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Astro Armadillos trading pada harga tertinggi $0.06022 dan terendah $0.05848 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ASTROS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Astro Armadillos telah mengalami perubahan -0.02% , mencerminkan sekitar $-0.001700 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ASTROS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Astro Armadillos lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ASTROS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Astro Armadillos (ASTROS )? Modul Prediksi Harga Astro Armadillos adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ASTROS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Astro Armadillos pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ASTROS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Astro Armadillos. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ASTROS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ASTROS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Astro Armadillos.

Mengapa Prediksi Harga ASTROS Penting?

Prediksi Harga ASTROS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

