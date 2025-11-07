BursaDEX+
Harga live Astro Armadillos hari ini adalah 0.05962 USD. Lacak informasi harga aktual ASTROS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTROS dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.05962
+0.01%1D
USD
Grafik Harga Live Astro Armadillos (ASTROS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:17 (UTC+8)

Informasi Harga Astro Armadillos (ASTROS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05958
Low 24 Jam
$ 0.06017
High 24 Jam

$ 0.05958
$ 0.06017
$ 0.11362255496661224
$ 0.019778041816782114
0.00%

+0.01%

+1.75%

+1.75%

Harga aktual Astro Armadillos (ASTROS) adalah $ 0.05962. Selama 24 jam terakhir, ASTROS diperdagangkan antara low $ 0.05958 dan high $ 0.06017, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTROS adalah $ 0.11362255496661224, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.019778041816782114.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTROS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan +1.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Astro Armadillos (ASTROS)

No.1912

$ 1.52M
$ 14.72K
$ 5.96M
25.50M
100,000,000
100,000,000
25.49%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Astro Armadillos saat ini adalah $ 1.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.72K. Suplai beredar ASTROS adalah 25.50M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.96M.

Riwayat Harga Astro Armadillos (ASTROS) USD

Pantau perubahan harga Astro Armadillos untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006+0.01%
30 Days$ -0.00025-0.42%
60 Hari$ -0.00036-0.61%
90 Hari$ -0.00093-1.54%
Perubahan Harga Astro Armadillos Hari Ini

Hari ini, ASTROS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000006 (+0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Astro Armadillos 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00025 (-0.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Astro Armadillos 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTROS terlihat mengalami perubahan $ -0.00036 (-0.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Astro Armadillos 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00093 (-1.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Astro Armadillos (ASTROS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Astro Armadillos sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Astro Armadillos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASTROS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Astro Armadillos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Astro Armadillos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Astro Armadillos (USD)

Berapa nilai Astro Armadillos (ASTROS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Astro Armadillos (ASTROS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astro Armadillos.

Cek prediksi harga Astro Armadillos sekarang!

Tokenomi Astro Armadillos (ASTROS)

Memahami tokenomi Astro Armadillos (ASTROS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTROS sekarang!

Cara membeli Astro Armadillos (ASTROS)

Ingin mengetahui cara membeli Astro Armadillos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Astro Armadillos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASTROS ke Mata Uang Lokal

1 Astro Armadillos(ASTROS) ke VND
1,568.9003
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AUD
A$0.0918148
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke GBP
0.0453112
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke EUR
0.0512732
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke USD
$0.05962
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MYR
RM0.2492116
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TRY
2.5153678
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke JPY
¥9.06224
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ARS
ARS$86.5306794
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke RUB
4.8435288
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke INR
5.2865054
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke IDR
Rp993.6662692
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PHP
3.5134066
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke EGP
￡E.2.820026
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BRL
R$0.318967
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke CAD
C$0.0840642
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BDT
7.2742362
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke NGN
85.7836408
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke COP
$228.4286642
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ZAR
R.1.0355994
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke UAH
2.5076172
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TZS
T.Sh.146.48634
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke VES
Bs13.53374
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke CLP
$56.22166
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PKR
Rs16.8509968
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke KZT
31.3619086
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke THB
฿1.931688
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TWD
NT$1.8476238
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AED
د.إ0.2188054
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke CHF
Fr0.047696
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke HKD
HK$0.4632474
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AMD
֏22.798688
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MAD
.د.م0.554466
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MXN
$1.1071434
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SAR
ريال0.223575
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ETB
Br9.1749218
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke KES
KSh7.7005192
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke JOD
د.أ0.04227058
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PLN
0.2194016
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke RON
лв0.262328
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SEK
kr0.5705634
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BGN
лв0.1007578
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke HUF
Ft19.9393128
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke CZK
1.2561934
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke KWD
د.ك0.01824372
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ILS
0.1949574
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BOB
Bs0.411378
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AZN
0.101354
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TJS
SM0.5496964
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke GEL
0.1615702
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AOA
Kz54.6470958
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BHD
.د.ب0.02241712
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BMD
$0.05962
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke DKK
kr0.3851452
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke HNL
L1.5703908
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MUR
2.74252
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke NAD
$1.0355994
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke NOK
kr0.6075278
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke NZD
$0.1055274
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PAB
B/.0.05962
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PGK
K0.250404
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke QAR
ر.ق0.2170168
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke RSD
дин.6.0526224
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke UZS
soʻm718.3130878
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ALL
L4.999137
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ANG
ƒ0.1067198
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke AWG
ƒ0.107316
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BBD
$0.11924
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BAM
KM0.1007578
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BIF
Fr175.81938
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BND
$0.077506
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BSD
$0.05962
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke JMD
$9.560067
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke KHR
239.4374972
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke KMF
Fr25.0404
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke LAK
1,296.0869306
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke LKR
රු18.1763494
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MDL
L1.01354
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MGA
Ar268.55829
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MOP
P0.47696
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MVR
0.918148
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MWK
MK103.5068782
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke MZN
MT3.812699
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke NPR
रु8.448154
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke PYG
422.82504
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke RWF
Fr86.50862
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SBD
$0.4906726
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SCR
0.8603166
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SRD
$2.29537
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SVC
$0.5210788
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke SZL
L1.0350032
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TMT
m0.20867
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TND
د.ت0.17641558
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke TTD
$0.4036274
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke UGX
Sh208.43152
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke XAF
Fr33.86416
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke XCD
$0.160974
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke XOF
Fr33.86416
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke XPF
Fr6.14086
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BWP
P0.801889
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke BZD
$0.1198362
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke CVE
$5.7139808
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke DJF
Fr10.55274
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke DOP
$3.8341622
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke DZD
د.ج7.7839872
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke FJD
$0.1359336
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke GNF
Fr518.3959
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke GTQ
Q0.4566892
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke GYD
$12.4701192
1 Astro Armadillos(ASTROS) ke ISK
kr7.51212

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Astro Armadillos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Astro Armadillos
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Astro Armadillos

Berapa nilai Astro Armadillos (ASTROS) hari ini?
Harga live ASTROS dalam USD adalah 0.05962 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTROS ke USD saat ini?
Harga ASTROS ke USD saat ini adalah $ 0.05962. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Astro Armadillos?
Kapitalisasi pasar ASTROS adalah $ 1.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTROS?
Suplai beredar ASTROS adalah 25.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTROS?
ASTROS mencapai harga ATH sebesar 0.11362255496661224 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTROS?
ASTROS mencapai harga ATL 0.019778041816782114 USD.
Berapa volume perdagangan ASTROS?
Volume perdagangan 24 jam live ASTROS adalah $ 14.72K USD.
Akankah harga ASTROS naik lebih tinggi tahun ini?
ASTROS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTROS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Astro Armadillos (ASTROS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

