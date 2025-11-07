Apa yang dimaksud dengan Aixbt (AIXBT)

Aixbt is a meme coin on the Base chain. Aixbt is a meme coin on the Base chain.

Aixbt tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aixbt Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa AIXBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Aixbt di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aixbt dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aixbt (USD)

Berapa nilai Aixbt (AIXBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aixbt (AIXBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aixbt.

Tokenomi Aixbt (AIXBT)

Memahami tokenomi Aixbt (AIXBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIXBT sekarang!

Cara membeli Aixbt (AIXBT)

Ingin mengetahui cara membeli Aixbt? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aixbt di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIXBT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Aixbt

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aixbt, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aixbt Berapa nilai Aixbt (AIXBT) hari ini? Harga live AIXBT dalam USD adalah 0.05969 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AIXBT ke USD saat ini? $ 0.05969 . Cobalah Harga AIXBT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aixbt? Kapitalisasi pasar AIXBT adalah $ 59.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AIXBT? Suplai beredar AIXBT adalah 998.44M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AIXBT? AIXBT mencapai harga ATH sebesar 0.9474609087978645 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AIXBT? AIXBT mencapai harga ATL 0.00007942523368312 USD . Berapa volume perdagangan AIXBT? Volume perdagangan 24 jam live AIXBT adalah $ 1.62M USD . Akankah harga AIXBT naik lebih tinggi tahun ini? AIXBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIXBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aixbt (AIXBT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

