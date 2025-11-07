BursaDEX+
Harga live Aixbt hari ini adalah 0.05969 USD. Lacak informasi harga aktual AIXBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIXBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIXBT

Info Harga AIXBT

Penjelasan AIXBT

Whitepaper AIXBT

Situs Web Resmi AIXBT

Tokenomi AIXBT

Prakiraan Harga AIXBT

Riwayat AIXBT

Panduan Membeli AIXBT

Konverter AIXBT ke Mata Uang Fiat

Spot AIXBT

Futures USDT-M AIXBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aixbt

Harga Aixbt(AIXBT)

Harga Live 1 AIXBT ke USD:

$0.05974
$0.05974
+0.84%1D
USD
Grafik Harga Live Aixbt (AIXBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:52 (UTC+8)

Informasi Harga Aixbt (AIXBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05798
$ 0.05798
Low 24 Jam
$ 0.06404
$ 0.06404
High 24 Jam

$ 0.05798
$ 0.05798

$ 0.06404
$ 0.06404

$ 0.9474609087978645
$ 0.9474609087978645

$ 0.00007942523368312
$ 0.00007942523368312

-1.70%

+0.84%

-10.42%

-10.42%

Harga aktual Aixbt (AIXBT) adalah $ 0.05969. Selama 24 jam terakhir, AIXBT diperdagangkan antara low $ 0.05798 dan high $ 0.06404, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIXBT adalah $ 0.9474609087978645, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00007942523368312.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIXBT telah berubah sebesar -1.70% selama 1 jam terakhir, +0.84% selama 24 jam, dan -10.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aixbt (AIXBT)

No.400

$ 59.60M
$ 59.60M

$ 1.62M
$ 1.62M

$ 59.69M
$ 59.69M

998.44M
998.44M

1,000,000,000
1,000,000,000

998,914,867.3841392
998,914,867.3841392

99.84%

BASE

Kapitalisasi Pasar Aixbt saat ini adalah $ 59.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.62M. Suplai beredar AIXBT adalah 998.44M, dan total suplainya sebesar 998914867.3841392. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.69M.

Riwayat Harga Aixbt (AIXBT) USD

Pantau perubahan harga Aixbt untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004976+0.84%
30 Days$ -0.03267-35.38%
60 Hari$ -0.04901-45.09%
90 Hari$ -0.06831-53.37%
Perubahan Harga Aixbt Hari Ini

Hari ini, AIXBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004976 (+0.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aixbt 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03267 (-35.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aixbt 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIXBT terlihat mengalami perubahan $ -0.04901 (-45.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aixbt 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06831 (-53.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aixbt (AIXBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aixbt sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aixbt (AIXBT)

Aixbt is a meme coin on the Base chain.

Aixbt tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aixbt Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIXBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aixbt di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aixbt dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aixbt (USD)

Berapa nilai Aixbt (AIXBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aixbt (AIXBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aixbt.

Cek prediksi harga Aixbt sekarang!

Tokenomi Aixbt (AIXBT)

Memahami tokenomi Aixbt (AIXBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIXBT sekarang!

Cara membeli Aixbt (AIXBT)

Ingin mengetahui cara membeli Aixbt? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aixbt di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIXBT ke Mata Uang Lokal

1 Aixbt(AIXBT) ke VND
1,570.74235
1 Aixbt(AIXBT) ke AUD
A$0.0919226
1 Aixbt(AIXBT) ke GBP
0.0453644
1 Aixbt(AIXBT) ke EUR
0.0513334
1 Aixbt(AIXBT) ke USD
$0.05969
1 Aixbt(AIXBT) ke MYR
RM0.2495042
1 Aixbt(AIXBT) ke TRY
2.5183211
1 Aixbt(AIXBT) ke JPY
¥9.07288
1 Aixbt(AIXBT) ke ARS
ARS$86.6322753
1 Aixbt(AIXBT) ke RUB
4.8492156
1 Aixbt(AIXBT) ke INR
5.2927123
1 Aixbt(AIXBT) ke IDR
Rp994.8329354
1 Aixbt(AIXBT) ke PHP
3.5229038
1 Aixbt(AIXBT) ke EGP
￡E.2.823337
1 Aixbt(AIXBT) ke BRL
R$0.3193415
1 Aixbt(AIXBT) ke CAD
C$0.0841629
1 Aixbt(AIXBT) ke BDT
7.2827769
1 Aixbt(AIXBT) ke NGN
85.8843596
1 Aixbt(AIXBT) ke COP
$228.6968629
1 Aixbt(AIXBT) ke ZAR
R.1.0374122
1 Aixbt(AIXBT) ke UAH
2.5105614
1 Aixbt(AIXBT) ke TZS
T.Sh.146.65833
1 Aixbt(AIXBT) ke VES
Bs13.54963
1 Aixbt(AIXBT) ke CLP
$56.28767
1 Aixbt(AIXBT) ke PKR
Rs16.8707816
1 Aixbt(AIXBT) ke KZT
31.3987307
1 Aixbt(AIXBT) ke THB
฿1.9333591
1 Aixbt(AIXBT) ke TWD
NT$1.8497931
1 Aixbt(AIXBT) ke AED
د.إ0.2190623
1 Aixbt(AIXBT) ke CHF
Fr0.047752
1 Aixbt(AIXBT) ke HKD
HK$0.4637913
1 Aixbt(AIXBT) ke AMD
֏22.825456
1 Aixbt(AIXBT) ke MAD
.د.م0.555117
1 Aixbt(AIXBT) ke MXN
$1.1090402
1 Aixbt(AIXBT) ke SAR
ريال0.2238375
1 Aixbt(AIXBT) ke ETB
Br9.1856941
1 Aixbt(AIXBT) ke KES
KSh7.7095604
1 Aixbt(AIXBT) ke JOD
د.أ0.04232021
1 Aixbt(AIXBT) ke PLN
0.2196592
1 Aixbt(AIXBT) ke RON
лв0.262636
1 Aixbt(AIXBT) ke SEK
kr0.5706364
1 Aixbt(AIXBT) ke BGN
лв0.1008761
1 Aixbt(AIXBT) ke HUF
Ft19.9495918
1 Aixbt(AIXBT) ke CZK
1.2576683
1 Aixbt(AIXBT) ke KWD
د.ك0.01826514
1 Aixbt(AIXBT) ke ILS
0.1951863
1 Aixbt(AIXBT) ke BOB
Bs0.411861
1 Aixbt(AIXBT) ke AZN
0.101473
1 Aixbt(AIXBT) ke TJS
SM0.5503418
1 Aixbt(AIXBT) ke GEL
0.1617599
1 Aixbt(AIXBT) ke AOA
Kz54.7112571
1 Aixbt(AIXBT) ke BHD
.د.ب0.02244344
1 Aixbt(AIXBT) ke BMD
$0.05969
1 Aixbt(AIXBT) ke DKK
kr0.3855974
1 Aixbt(AIXBT) ke HNL
L1.5722346
1 Aixbt(AIXBT) ke MUR
2.74574
1 Aixbt(AIXBT) ke NAD
$1.0368153
1 Aixbt(AIXBT) ke NOK
kr0.608838
1 Aixbt(AIXBT) ke NZD
$0.1056513
1 Aixbt(AIXBT) ke PAB
B/.0.05969
1 Aixbt(AIXBT) ke PGK
K0.250698
1 Aixbt(AIXBT) ke QAR
ر.ق0.2172716
1 Aixbt(AIXBT) ke RSD
дин.6.058535
1 Aixbt(AIXBT) ke UZS
soʻm719.1564611
1 Aixbt(AIXBT) ke ALL
L5.0050065
1 Aixbt(AIXBT) ke ANG
ƒ0.1068451
1 Aixbt(AIXBT) ke AWG
ƒ0.107442
1 Aixbt(AIXBT) ke BBD
$0.11938
1 Aixbt(AIXBT) ke BAM
KM0.1008761
1 Aixbt(AIXBT) ke BIF
Fr176.02581
1 Aixbt(AIXBT) ke BND
$0.077597
1 Aixbt(AIXBT) ke BSD
$0.05969
1 Aixbt(AIXBT) ke JMD
$9.5712915
1 Aixbt(AIXBT) ke KHR
239.7186214
1 Aixbt(AIXBT) ke KMF
Fr25.0698
1 Aixbt(AIXBT) ke LAK
1,297.6086697
1 Aixbt(AIXBT) ke LKR
රු18.1976903
1 Aixbt(AIXBT) ke MDL
L1.0212959
1 Aixbt(AIXBT) ke MGA
Ar268.873605
1 Aixbt(AIXBT) ke MOP
P0.47752
1 Aixbt(AIXBT) ke MVR
0.919226
1 Aixbt(AIXBT) ke MWK
MK103.6284059
1 Aixbt(AIXBT) ke MZN
MT3.8171755
1 Aixbt(AIXBT) ke NPR
रु8.458073
1 Aixbt(AIXBT) ke PYG
423.32148
1 Aixbt(AIXBT) ke RWF
Fr86.61019
1 Aixbt(AIXBT) ke SBD
$0.4912487
1 Aixbt(AIXBT) ke SCR
0.8983345
1 Aixbt(AIXBT) ke SRD
$2.298065
1 Aixbt(AIXBT) ke SVC
$0.5216906
1 Aixbt(AIXBT) ke SZL
L1.0362184
1 Aixbt(AIXBT) ke TMT
m0.208915
1 Aixbt(AIXBT) ke TND
د.ت0.17662271
1 Aixbt(AIXBT) ke TTD
$0.4041013
1 Aixbt(AIXBT) ke UGX
Sh208.67624
1 Aixbt(AIXBT) ke XAF
Fr33.90392
1 Aixbt(AIXBT) ke XCD
$0.161163
1 Aixbt(AIXBT) ke XOF
Fr33.90392
1 Aixbt(AIXBT) ke XPF
Fr6.14807
1 Aixbt(AIXBT) ke BWP
P0.8028305
1 Aixbt(AIXBT) ke BZD
$0.1199769
1 Aixbt(AIXBT) ke CVE
$5.7206896
1 Aixbt(AIXBT) ke DJF
Fr10.56513
1 Aixbt(AIXBT) ke DOP
$3.8386639
1 Aixbt(AIXBT) ke DZD
د.ج7.7931264
1 Aixbt(AIXBT) ke FJD
$0.1360932
1 Aixbt(AIXBT) ke GNF
Fr519.00455
1 Aixbt(AIXBT) ke GTQ
Q0.4572254
1 Aixbt(AIXBT) ke GYD
$12.4847604
1 Aixbt(AIXBT) ke ISK
kr7.52094

Sumber Daya Aixbt

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aixbt, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aixbt
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aixbt

Berapa nilai Aixbt (AIXBT) hari ini?
Harga live AIXBT dalam USD adalah 0.05969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIXBT ke USD saat ini?
Harga AIXBT ke USD saat ini adalah $ 0.05969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aixbt?
Kapitalisasi pasar AIXBT adalah $ 59.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIXBT?
Suplai beredar AIXBT adalah 998.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIXBT?
AIXBT mencapai harga ATH sebesar 0.9474609087978645 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIXBT?
AIXBT mencapai harga ATL 0.00007942523368312 USD.
Berapa volume perdagangan AIXBT?
Volume perdagangan 24 jam live AIXBT adalah $ 1.62M USD.
Akankah harga AIXBT naik lebih tinggi tahun ini?
AIXBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIXBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aixbt (AIXBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIXBT ke USD

Jumlah

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.05969 USD

Perdagangkan AIXBT

AIXBT/USDC
$0.0597
$0.0597
+0.70%
AIXBT/USDT
$0.05974
$0.05974
+0.74%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,329.98

$3,309.15

$154.97

$1.0791

$1.0004

