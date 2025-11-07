BursaDEX+
Harga live FORM hari ini adalah 0.4344 USD. Lacak informasi harga aktual FORM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FORM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FORM

Info Harga FORM

Penjelasan FORM

Situs Web Resmi FORM

Tokenomi FORM

Prakiraan Harga FORM

Riwayat FORM

Panduan Membeli FORM

Konverter FORM ke Mata Uang Fiat

Spot FORM

Futures USDT-M FORM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FORM

Harga FORM(FORM)

Harga Live 1 FORM ke USD:

$0.4344
$0.4344$0.4344
-0.27%1D
USD
Grafik Harga Live FORM (FORM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:58 (UTC+8)

Informasi Harga FORM (FORM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.428
$ 0.428$ 0.428
Low 24 Jam
$ 0.5122
$ 0.5122$ 0.5122
High 24 Jam

$ 0.428
$ 0.428$ 0.428

$ 0.5122
$ 0.5122$ 0.5122

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102$ 0.14300383150589102

-0.49%

-0.27%

-19.84%

-19.84%

Harga aktual FORM (FORM) adalah $ 0.4344. Selama 24 jam terakhir, FORM diperdagangkan antara low $ 0.428 dan high $ 0.5122, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFORM adalah $ 4.190275115870975, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.14300383150589102.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FORM telah berubah sebesar -0.49% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -19.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FORM (FORM)

No.185

$ 165.88M
$ 165.88M$ 165.88M

$ 612.54K
$ 612.54K$ 612.54K

$ 251.95M
$ 251.95M$ 251.95M

381.87M
381.87M 381.87M

580,000,000
580,000,000 580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299 572,301,922.0959299

65.83%

0.01%

BSC

Kapitalisasi Pasar FORM saat ini adalah $ 165.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 612.54K. Suplai beredar FORM adalah 381.87M, dan total suplainya sebesar 572301922.0959299. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 251.95M.

Riwayat Harga FORM (FORM) USD

Pantau perubahan harga FORM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001176-0.27%
30 Days$ -0.8556-66.33%
60 Hari$ -3.5739-89.17%
90 Hari$ -3.4961-88.95%
Perubahan Harga FORM Hari Ini

Hari ini, FORM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001176 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FORM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.8556 (-66.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FORM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FORM terlihat mengalami perubahan $ -3.5739 (-89.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FORM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.4961 (-88.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FORM (FORM)?

Lihat halaman Riwayat Harga FORM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FORM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FORM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FORM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FORM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FORM (USD)

Berapa nilai FORM (FORM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FORM (FORM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FORM.

Cek prediksi harga FORM sekarang!

Tokenomi FORM (FORM)

Memahami tokenomi FORM (FORM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FORM sekarang!

Cara membeli FORM (FORM)

Ingin mengetahui cara membeli FORM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FORM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FORM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya FORM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FORM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FORM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FORM

Berapa nilai FORM (FORM) hari ini?
Harga live FORM dalam USD adalah 0.4344 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FORM ke USD saat ini?
Harga FORM ke USD saat ini adalah $ 0.4344. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FORM?
Kapitalisasi pasar FORM adalah $ 165.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FORM?
Suplai beredar FORM adalah 381.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FORM?
FORM mencapai harga ATH sebesar 4.190275115870975 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FORM?
FORM mencapai harga ATL 0.14300383150589102 USD.
Berapa volume perdagangan FORM?
Volume perdagangan 24 jam live FORM adalah $ 612.54K USD.
Akankah harga FORM naik lebih tinggi tahun ini?
FORM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FORM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FORM (FORM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

