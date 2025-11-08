Prediksi Harga Aura Network (AURA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Aura Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AURA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Aura Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.005547 $0.005547 $0.005547 +1.55% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Aura Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Aura Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005547 pada tahun 2025. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Aura Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005824 pada tahun 2026. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AURA pada tahun 2027 adalah $ 0.006115 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AURA pada tahun 2028 adalah $ 0.006421 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AURA pada tahun 2029 adalah $ 0.006742 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AURA pada tahun 2030 adalah $ 0.007079 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Aura Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011531. Prediksi Harga Aura Network (AURA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Aura Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018784. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005547 0.00%

2026 $ 0.005824 5.00%

2027 $ 0.006115 10.25%

2028 $ 0.006421 15.76%

2029 $ 0.006742 21.55%

2030 $ 0.007079 27.63%

2031 $ 0.007433 34.01%

2032 $ 0.007805 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008195 47.75%

2034 $ 0.008605 55.13%

2035 $ 0.009035 62.89%

2036 $ 0.009487 71.03%

2037 $ 0.009961 79.59%

2038 $ 0.010459 88.56%

2039 $ 0.010982 97.99%

2040 $ 0.011531 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Aura Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005547 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005547 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005552 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005569 0.41% Prediksi Harga Aura Network (AURA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AURA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005547 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Aura Network (AURA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AURA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005547 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Aura Network (AURA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AURA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005552 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Aura Network (AURA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AURA adalah $0.005569 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Aura Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.005547$ 0.005547 $ 0.005547 Perubahan Harga (24 Jam) +1.55% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K Volume (24 Jam) -- Harga AURA terbaru adalah $ 0.005547. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.55%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 28.72K. Selanjutnya, suplai beredar AURA adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga AURA Live

Harga Lampau Aura Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Aura Network, harga Aura Network saat ini adalah 0.005547USD. Suplai Aura Network(AURA) yang beredar adalah 0.00 AURA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000031 $ 0.005672 $ 0.005379

7 Hari -0.02% $ -0.000127 $ 0.006009 $ 0.005069

30 Days -0.28% $ -0.002214 $ 0.010049 $ 0.005069 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Aura Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000031 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Aura Network trading pada harga tertinggi $0.006009 dan terendah $0.005069 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AURA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Aura Network telah mengalami perubahan -0.28% , mencerminkan sekitar $-0.002214 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AURA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Aura Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AURA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Aura Network (AURA )? Modul Prediksi Harga Aura Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AURA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Aura Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AURA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Aura Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AURA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AURA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Aura Network.

Mengapa Prediksi Harga AURA Penting?

Prediksi Harga AURA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AURA sekarang? Menurut prediksi Anda, AURA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AURA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Aura Network (AURA), prakiraan harga AURA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AURA pada tahun 2026? Harga 1 Aura Network (AURA) hari ini adalah $0.005547 . Menurut modul prediksi di atas, AURA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AURA pada tahun 2027? Aura Network (AURA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AURA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AURA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Aura Network (AURA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AURA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Aura Network (AURA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AURA pada tahun 2030? Harga 1 Aura Network (AURA) hari ini adalah $0.005547 . Menurut modul prediksi di atas, AURA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AURA untuk tahun 2040? Aura Network (AURA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AURA pada tahun 2040.