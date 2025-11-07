BursaDEX+
Harga live Aura Network hari ini adalah 0.005516 USD. Lacak informasi harga aktual AURA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AURA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AURA

Info Harga AURA

Penjelasan AURA

Whitepaper AURA

Situs Web Resmi AURA

Tokenomi AURA

Prakiraan Harga AURA

Riwayat AURA

Panduan Membeli AURA

Konverter AURA ke Mata Uang Fiat

Spot AURA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aura Network

Harga Aura Network(AURA)

Harga Live 1 AURA ke USD:

$0.005516
$0.005516$0.005516
-0.36%1D
USD
Grafik Harga Live Aura Network (AURA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:09:58 (UTC+8)

Informasi Harga Aura Network (AURA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005142
$ 0.005142$ 0.005142
Low 24 Jam
$ 0.005653
$ 0.005653$ 0.005653
High 24 Jam

$ 0.005142
$ 0.005142$ 0.005142

$ 0.005653
$ 0.005653$ 0.005653

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

-0.38%

-0.36%

-9.59%

-9.59%

Harga aktual Aura Network (AURA) adalah $ 0.005516. Selama 24 jam terakhir, AURA diperdagangkan antara low $ 0.005142 dan high $ 0.005653, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAURA adalah $ 0.21775856036612545, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003605899566061821.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AURA telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, -0.36% selama 24 jam, dan -9.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aura Network (AURA)

No.4908

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

519,105,916.678083
519,105,916.678083 519,105,916.678083

0.00%

AURA

Kapitalisasi Pasar Aura Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 16.21K. Suplai beredar AURA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 519105916.678083. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.52M.

Riwayat Harga Aura Network (AURA) USD

Pantau perubahan harga Aura Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001993-0.36%
30 Days$ -0.002363-30.00%
60 Hari$ -0.000156-2.76%
90 Hari$ -0.003401-38.15%
Perubahan Harga Aura Network Hari Ini

Hari ini, AURA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001993 (-0.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aura Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002363 (-30.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aura Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AURA terlihat mengalami perubahan $ -0.000156 (-2.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aura Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003401 (-38.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aura Network (AURA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aura Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aura Network (AURA)

Aura Network adalah blockchain Layer-1 yang terukur, gesit, dan mudah dengan ekosistem komprehensif yang dibangun untuk mempercepat adopsi NFT global.

Aura Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aura Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AURA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aura Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aura Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aura Network (USD)

Berapa nilai Aura Network (AURA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aura Network (AURA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aura Network.

Cek prediksi harga Aura Network sekarang!

Tokenomi Aura Network (AURA)

Memahami tokenomi Aura Network (AURA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AURA sekarang!

Cara membeli Aura Network (AURA)

Ingin mengetahui cara membeli Aura Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aura Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AURA ke Mata Uang Lokal

1 Aura Network(AURA) ke VND
145.15354
1 Aura Network(AURA) ke AUD
A$0.00849464
1 Aura Network(AURA) ke GBP
0.00419216
1 Aura Network(AURA) ke EUR
0.00474376
1 Aura Network(AURA) ke USD
$0.005516
1 Aura Network(AURA) ke MYR
RM0.02305688
1 Aura Network(AURA) ke TRY
0.2322236
1 Aura Network(AURA) ke JPY
¥0.843948
1 Aura Network(AURA) ke ARS
ARS$8.00575692
1 Aura Network(AURA) ke RUB
0.44811984
1 Aura Network(AURA) ke INR
0.48904856
1 Aura Network(AURA) ke IDR
Rp91.93329656
1 Aura Network(AURA) ke PHP
0.32538884
1 Aura Network(AURA) ke EGP
￡E.0.2609068
1 Aura Network(AURA) ke BRL
R$0.0295106
1 Aura Network(AURA) ke CAD
C$0.00777756
1 Aura Network(AURA) ke BDT
0.67300716
1 Aura Network(AURA) ke NGN
7.93664144
1 Aura Network(AURA) ke COP
$21.13405756
1 Aura Network(AURA) ke ZAR
R.0.09581292
1 Aura Network(AURA) ke UAH
0.23200296
1 Aura Network(AURA) ke TZS
T.Sh.13.552812
1 Aura Network(AURA) ke VES
Bs1.230068
1 Aura Network(AURA) ke CLP
$5.196072
1 Aura Network(AURA) ke PKR
Rs1.55904224
1 Aura Network(AURA) ke KZT
2.90158148
1 Aura Network(AURA) ke THB
฿0.1787184
1 Aura Network(AURA) ke TWD
NT$0.17088568
1 Aura Network(AURA) ke AED
د.إ0.02024372
1 Aura Network(AURA) ke CHF
Fr0.0044128
1 Aura Network(AURA) ke HKD
HK$0.04285932
1 Aura Network(AURA) ke AMD
֏2.1093184
1 Aura Network(AURA) ke MAD
.د.م0.05135396
1 Aura Network(AURA) ke MXN
$0.10243212
1 Aura Network(AURA) ke SAR
ريال0.020685
1 Aura Network(AURA) ke ETB
Br0.84665084
1 Aura Network(AURA) ke KES
KSh0.71233624
1 Aura Network(AURA) ke JOD
د.أ0.003910844
1 Aura Network(AURA) ke PLN
0.02029888
1 Aura Network(AURA) ke RON
лв0.0242704
1 Aura Network(AURA) ke SEK
kr0.05273296
1 Aura Network(AURA) ke BGN
лв0.00932204
1 Aura Network(AURA) ke HUF
Ft1.84416428
1 Aura Network(AURA) ke CZK
0.11622212
1 Aura Network(AURA) ke KWD
د.ك0.001687896
1 Aura Network(AURA) ke ILS
0.01803732
1 Aura Network(AURA) ke BOB
Bs0.0380604
1 Aura Network(AURA) ke AZN
0.0093772
1 Aura Network(AURA) ke TJS
SM0.05085752
1 Aura Network(AURA) ke GEL
0.01494836
1 Aura Network(AURA) ke AOA
Kz5.0327984
1 Aura Network(AURA) ke BHD
.د.ب0.002074016
1 Aura Network(AURA) ke BMD
$0.005516
1 Aura Network(AURA) ke DKK
kr0.03563336
1 Aura Network(AURA) ke HNL
L0.14496048
1 Aura Network(AURA) ke MUR
0.253736
1 Aura Network(AURA) ke NAD
$0.09581292
1 Aura Network(AURA) ke NOK
kr0.0562632
1 Aura Network(AURA) ke NZD
$0.00976332
1 Aura Network(AURA) ke PAB
B/.0.005516
1 Aura Network(AURA) ke PGK
K0.02355332
1 Aura Network(AURA) ke QAR
ر.ق0.02007824
1 Aura Network(AURA) ke RSD
дин.0.559874
1 Aura Network(AURA) ke UZS
soʻm65.66665616
1 Aura Network(AURA) ke ALL
L0.46262692
1 Aura Network(AURA) ke ANG
ƒ0.00987364
1 Aura Network(AURA) ke AWG
ƒ0.0099288
1 Aura Network(AURA) ke BBD
$0.011032
1 Aura Network(AURA) ke BAM
KM0.00932204
1 Aura Network(AURA) ke BIF
Fr16.266684
1 Aura Network(AURA) ke BND
$0.0071708
1 Aura Network(AURA) ke BSD
$0.005516
1 Aura Network(AURA) ke JMD
$0.8844906
1 Aura Network(AURA) ke KHR
22.15258696
1 Aura Network(AURA) ke KMF
Fr2.355332
1 Aura Network(AURA) ke LAK
119.91304108
1 Aura Network(AURA) ke LKR
රු1.68166292
1 Aura Network(AURA) ke MDL
L0.09437876
1 Aura Network(AURA) ke MGA
Ar24.846822
1 Aura Network(AURA) ke MOP
P0.044128
1 Aura Network(AURA) ke MVR
0.0849464
1 Aura Network(AURA) ke MWK
MK9.5597796
1 Aura Network(AURA) ke MZN
MT0.3527482
1 Aura Network(AURA) ke NPR
रु0.7816172
1 Aura Network(AURA) ke PYG
39.119472
1 Aura Network(AURA) ke RWF
Fr8.014748
1 Aura Network(AURA) ke SBD
$0.04534152
1 Aura Network(AURA) ke SCR
0.07683788
1 Aura Network(AURA) ke SRD
$0.212366
1 Aura Network(AURA) ke SVC
$0.04820984
1 Aura Network(AURA) ke SZL
L0.0957026
1 Aura Network(AURA) ke TMT
m0.019306
1 Aura Network(AURA) ke TND
د.ت0.016321844
1 Aura Network(AURA) ke TTD
$0.03734332
1 Aura Network(AURA) ke UGX
Sh19.283936
1 Aura Network(AURA) ke XAF
Fr3.133088
1 Aura Network(AURA) ke XCD
$0.0148932
1 Aura Network(AURA) ke XOF
Fr3.133088
1 Aura Network(AURA) ke XPF
Fr0.568148
1 Aura Network(AURA) ke BWP
P0.0741902
1 Aura Network(AURA) ke BZD
$0.01108716
1 Aura Network(AURA) ke CVE
$0.52865344
1 Aura Network(AURA) ke DJF
Fr0.981848
1 Aura Network(AURA) ke DOP
$0.3546788
1 Aura Network(AURA) ke DZD
د.ج0.71961736
1 Aura Network(AURA) ke FJD
$0.01257648
1 Aura Network(AURA) ke GNF
Fr47.96162
1 Aura Network(AURA) ke GTQ
Q0.04225256
1 Aura Network(AURA) ke GYD
$1.15372656
1 Aura Network(AURA) ke ISK
kr0.695016

Sumber Daya Aura Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aura Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aura Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aura Network

Berapa nilai Aura Network (AURA) hari ini?
Harga live AURA dalam USD adalah 0.005516 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AURA ke USD saat ini?
Harga AURA ke USD saat ini adalah $ 0.005516. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aura Network?
Kapitalisasi pasar AURA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AURA?
Suplai beredar AURA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AURA?
AURA mencapai harga ATH sebesar 0.21775856036612545 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AURA?
AURA mencapai harga ATL 0.003605899566061821 USD.
Berapa volume perdagangan AURA?
Volume perdagangan 24 jam live AURA adalah $ 16.21K USD.
Akankah harga AURA naik lebih tinggi tahun ini?
AURA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AURA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AURA ke USD

Jumlah

AURA
AURA
USD
USD

1 AURA = 0.005516 USD

Perdagangkan AURA

AURA/USDT
$0.005516
$0.005516$0.005516
-0.36%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

