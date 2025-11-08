Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ava AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AVAAI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ava AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.014019 $0.014019 $0.014019 -3.66% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ava AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ava AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014019 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ava AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014719 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVAAI pada tahun 2027 adalah $ 0.015455 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVAAI pada tahun 2028 adalah $ 0.016228 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVAAI pada tahun 2029 adalah $ 0.017040 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVAAI pada tahun 2030 adalah $ 0.017892 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ava AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.029144. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ava AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047473. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.014019 0.00%

2026 $ 0.014719 5.00%

2027 $ 0.015455 10.25%

2028 $ 0.016228 15.76%

2029 $ 0.017040 21.55%

2030 $ 0.017892 27.63%

2031 $ 0.018786 34.01%

2032 $ 0.019726 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.020712 47.75%

2034 $ 0.021748 55.13%

2035 $ 0.022835 62.89%

2036 $ 0.023977 71.03%

2037 $ 0.025176 79.59%

2038 $ 0.026434 88.56%

2039 $ 0.027756 97.99%

2040 $ 0.029144 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Ava AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.014019 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.014020 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.014032 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.014076 0.41% Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AVAAI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.014019 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AVAAI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014020 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AVAAI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014032 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ava AI (AVAAI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AVAAI adalah $0.014076 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ava AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.014019$ 0.014019 $ 0.014019 Perubahan Harga (24 Jam) -3.66% Kap. Pasar $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Suplai Peredaran 999.21M 999.21M 999.21M Volume (24 Jam) $ 96.74K$ 96.74K $ 96.74K Volume (24 Jam) -- Harga AVAAI terbaru adalah $ 0.014019. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.66%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 96.74K. Selanjutnya, suplai beredar AVAAI adalah 999.21M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 14.01M. Lihat Harga AVAAI Live

Harga Lampau Ava AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ava AI, harga Ava AI saat ini adalah 0.014019USD. Suplai Ava AI(AVAAI) yang beredar adalah 0.00 AVAAI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $14.01M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000328 $ 0.015789 $ 0.013419

7 Hari -0.10% $ -0.001690 $ 0.01661 $ 0.01239

30 Days -0.25% $ -0.004910 $ 0.02022 $ 0.00402 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ava AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000328 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ava AI trading pada harga tertinggi $0.01661 dan terendah $0.01239 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AVAAI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ava AI telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-0.004910 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AVAAI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ava AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AVAAI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ava AI (AVAAI )? Modul Prediksi Harga Ava AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AVAAI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ava AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AVAAI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ava AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AVAAI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AVAAI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ava AI.

Mengapa Prediksi Harga AVAAI Penting?

Prediksi Harga AVAAI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AVAAI sekarang? Menurut prediksi Anda, AVAAI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AVAAI bulan depan? Menurut alat prediksi harga Ava AI (AVAAI), prakiraan harga AVAAI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AVAAI pada tahun 2026? Harga 1 Ava AI (AVAAI) hari ini adalah $0.014019 . Menurut modul prediksi di atas, AVAAI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AVAAI pada tahun 2027? Ava AI (AVAAI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVAAI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AVAAI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ava AI (AVAAI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AVAAI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ava AI (AVAAI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AVAAI pada tahun 2030? Harga 1 Ava AI (AVAAI) hari ini adalah $0.014019 . Menurut modul prediksi di atas, AVAAI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AVAAI untuk tahun 2040? Ava AI (AVAAI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVAAI pada tahun 2040.