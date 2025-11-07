BursaDEX+
Harga live Ava AI hari ini adalah 0.013982 USD. Lacak informasi harga aktual AVAAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVAAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Ava AI

Harga Ava AI(AVAAI)

Harga Live 1 AVAAI ke USD:

+8.05%1D
Grafik Harga Live Ava AI (AVAAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:47 (UTC+8)

Informasi Harga Ava AI (AVAAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.012813
Low 24 Jam
$ 0.01475
High 24 Jam

$ 0.012813
$ 0.01475
$ 0.33547388338563844
$ 0.004586826663067144
-2.37%

+8.05%

+8.20%

+8.20%

Harga aktual Ava AI (AVAAI) adalah $ 0.013982. Selama 24 jam terakhir, AVAAI diperdagangkan antara low $ 0.012813 dan high $ 0.01475, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVAAI adalah $ 0.33547388338563844, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004586826663067144.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVAAI telah berubah sebesar -2.37% selama 1 jam terakhir, +8.05% selama 24 jam, dan +8.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ava AI (AVAAI)

No.956

$ 13.97M
$ 100.96K
$ 13.98M
999.21M
999,995,926.72
999,210,409.446119
99.92%

SOL

Kapitalisasi Pasar Ava AI saat ini adalah $ 13.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.96K. Suplai beredar AVAAI adalah 999.21M, dan total suplainya sebesar 999210409.446119. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.98M.

Riwayat Harga Ava AI (AVAAI) USD

Pantau perubahan harga Ava AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00103924+8.05%
30 Days$ -0.004718-25.23%
60 Hari$ -0.011548-45.24%
90 Hari$ -0.011418-44.96%
Perubahan Harga Ava AI Hari Ini

Hari ini, AVAAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00103924 (+8.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ava AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004718 (-25.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ava AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVAAI terlihat mengalami perubahan $ -0.011548 (-45.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ava AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.011418 (-44.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ava AI (AVAAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ava AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ava AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVAAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ava AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ava AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ava AI (USD)

Berapa nilai Ava AI (AVAAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ava AI (AVAAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ava AI.

Cek prediksi harga Ava AI sekarang!

Tokenomi Ava AI (AVAAI)

Memahami tokenomi Ava AI (AVAAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVAAI sekarang!

Cara membeli Ava AI (AVAAI)

Ingin mengetahui cara membeli Ava AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ava AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVAAI ke Mata Uang Lokal

1 Ava AI(AVAAI) ke VND
367.93633
1 Ava AI(AVAAI) ke AUD
A$0.02153228
1 Ava AI(AVAAI) ke GBP
0.01062632
1 Ava AI(AVAAI) ke EUR
0.01202452
1 Ava AI(AVAAI) ke USD
$0.013982
1 Ava AI(AVAAI) ke MYR
RM0.05844476
1 Ava AI(AVAAI) ke TRY
0.58990058
1 Ava AI(AVAAI) ke JPY
¥2.125264
1 Ava AI(AVAAI) ke ARS
ARS$20.29305534
1 Ava AI(AVAAI) ke RUB
1.13589768
1 Ava AI(AVAAI) ke INR
1.23978394
1 Ava AI(AVAAI) ke IDR
Rp233.03324012
1 Ava AI(AVAAI) ke PHP
0.82521764
1 Ava AI(AVAAI) ke EGP
￡E.0.6613486
1 Ava AI(AVAAI) ke BRL
R$0.0748037
1 Ava AI(AVAAI) ke CAD
C$0.01971462
1 Ava AI(AVAAI) ke BDT
1.70594382
1 Ava AI(AVAAI) ke NGN
20.11786088
1 Ava AI(AVAAI) ke COP
$53.57077462
1 Ava AI(AVAAI) ke ZAR
R.0.24300716
1 Ava AI(AVAAI) ke UAH
0.58808292
1 Ava AI(AVAAI) ke TZS
T.Sh.34.353774
1 Ava AI(AVAAI) ke VES
Bs3.173914
1 Ava AI(AVAAI) ke CLP
$13.185026
1 Ava AI(AVAAI) ke PKR
Rs3.95187248
1 Ava AI(AVAAI) ke KZT
7.35495146
1 Ava AI(AVAAI) ke THB
฿0.45287698
1 Ava AI(AVAAI) ke TWD
NT$0.43330218
1 Ava AI(AVAAI) ke AED
د.إ0.05131394
1 Ava AI(AVAAI) ke CHF
Fr0.0111856
1 Ava AI(AVAAI) ke HKD
HK$0.10864014
1 Ava AI(AVAAI) ke AMD
֏5.3467168
1 Ava AI(AVAAI) ke MAD
.د.م0.1300326
1 Ava AI(AVAAI) ke MXN
$0.25978556
1 Ava AI(AVAAI) ke SAR
ريال0.0524325
1 Ava AI(AVAAI) ke ETB
Br2.15168998
1 Ava AI(AVAAI) ke KES
KSh1.80591512
1 Ava AI(AVAAI) ke JOD
د.أ0.009913238
1 Ava AI(AVAAI) ke PLN
0.05145376
1 Ava AI(AVAAI) ke RON
лв0.0615208
1 Ava AI(AVAAI) ke SEK
kr0.13366792
1 Ava AI(AVAAI) ke BGN
лв0.02362958
1 Ava AI(AVAAI) ke HUF
Ft4.67460206
1 Ava AI(AVAAI) ke CZK
0.29460074
1 Ava AI(AVAAI) ke KWD
د.ك0.004278492
1 Ava AI(AVAAI) ke ILS
0.04572114
1 Ava AI(AVAAI) ke BOB
Bs0.0964758
1 Ava AI(AVAAI) ke AZN
0.0237694
1 Ava AI(AVAAI) ke TJS
SM0.12891404
1 Ava AI(AVAAI) ke GEL
0.03789122
1 Ava AI(AVAAI) ke AOA
Kz12.81576138
1 Ava AI(AVAAI) ke BHD
.د.ب0.005271214
1 Ava AI(AVAAI) ke BMD
$0.013982
1 Ava AI(AVAAI) ke DKK
kr0.09032372
1 Ava AI(AVAAI) ke HNL
L0.36828588
1 Ava AI(AVAAI) ke MUR
0.643172
1 Ava AI(AVAAI) ke NAD
$0.24286734
1 Ava AI(AVAAI) ke NOK
kr0.14247658
1 Ava AI(AVAAI) ke NZD
$0.02474814
1 Ava AI(AVAAI) ke PAB
B/.0.013982
1 Ava AI(AVAAI) ke PGK
K0.0587244
1 Ava AI(AVAAI) ke QAR
ر.ق0.05089448
1 Ava AI(AVAAI) ke RSD
дин.1.419173
1 Ava AI(AVAAI) ke UZS
soʻm168.45779258
1 Ava AI(AVAAI) ke ALL
L1.1723907
1 Ava AI(AVAAI) ke ANG
ƒ0.02502778
1 Ava AI(AVAAI) ke AWG
ƒ0.0251676
1 Ava AI(AVAAI) ke BBD
$0.027964
1 Ava AI(AVAAI) ke BAM
KM0.02362958
1 Ava AI(AVAAI) ke BIF
Fr41.232918
1 Ava AI(AVAAI) ke BND
$0.0181766
1 Ava AI(AVAAI) ke BSD
$0.013982
1 Ava AI(AVAAI) ke JMD
$2.2420137
1 Ava AI(AVAAI) ke KHR
56.15255092
1 Ava AI(AVAAI) ke KMF
Fr5.87244
1 Ava AI(AVAAI) ke LAK
303.95651566
1 Ava AI(AVAAI) ke LKR
රු4.26269234
1 Ava AI(AVAAI) ke MDL
L0.237694
1 Ava AI(AVAAI) ke MGA
Ar62.981919
1 Ava AI(AVAAI) ke MOP
P0.111856
1 Ava AI(AVAAI) ke MVR
0.2153228
1 Ava AI(AVAAI) ke MWK
MK24.27429002
1 Ava AI(AVAAI) ke MZN
MT0.8941489
1 Ava AI(AVAAI) ke NPR
रु1.9812494
1 Ava AI(AVAAI) ke PYG
99.160344
1 Ava AI(AVAAI) ke RWF
Fr20.287882
1 Ava AI(AVAAI) ke SBD
$0.11507186
1 Ava AI(AVAAI) ke SCR
0.2104291
1 Ava AI(AVAAI) ke SRD
$0.538307
1 Ava AI(AVAAI) ke SVC
$0.12220268
1 Ava AI(AVAAI) ke SZL
L0.24272752
1 Ava AI(AVAAI) ke TMT
m0.048937
1 Ava AI(AVAAI) ke TND
د.ت0.041372738
1 Ava AI(AVAAI) ke TTD
$0.09465814
1 Ava AI(AVAAI) ke UGX
Sh48.881072
1 Ava AI(AVAAI) ke XAF
Fr7.927794
1 Ava AI(AVAAI) ke XCD
$0.0377514
1 Ava AI(AVAAI) ke XOF
Fr7.927794
1 Ava AI(AVAAI) ke XPF
Fr1.440146
1 Ava AI(AVAAI) ke BWP
P0.1880579
1 Ava AI(AVAAI) ke BZD
$0.02810382
1 Ava AI(AVAAI) ke CVE
$1.34003488
1 Ava AI(AVAAI) ke DJF
Fr2.474814
1 Ava AI(AVAAI) ke DOP
$0.89918242
1 Ava AI(AVAAI) ke DZD
د.ج1.82437136
1 Ava AI(AVAAI) ke FJD
$0.03187896
1 Ava AI(AVAAI) ke GNF
Fr121.57349
1 Ava AI(AVAAI) ke GTQ
Q0.10710212
1 Ava AI(AVAAI) ke GYD
$2.92447512
1 Ava AI(AVAAI) ke ISK
kr1.761732

Sumber Daya Ava AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ava AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Ava AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ava AI

Berapa nilai Ava AI (AVAAI) hari ini?
Harga live AVAAI dalam USD adalah 0.013982 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVAAI ke USD saat ini?
Harga AVAAI ke USD saat ini adalah $ 0.013982. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ava AI?
Kapitalisasi pasar AVAAI adalah $ 13.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVAAI?
Suplai beredar AVAAI adalah 999.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVAAI?
AVAAI mencapai harga ATH sebesar 0.33547388338563844 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVAAI?
AVAAI mencapai harga ATL 0.004586826663067144 USD.
Berapa volume perdagangan AVAAI?
Volume perdagangan 24 jam live AVAAI adalah $ 100.96K USD.
Akankah harga AVAAI naik lebih tinggi tahun ini?
AVAAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVAAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

