*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga AWE Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06941 pada tahun 2025. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.072880 pada tahun 2026. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AWE pada tahun 2027 adalah $ 0.076524 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AWE pada tahun 2028 adalah $ 0.080350 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AWE pada tahun 2029 adalah $ 0.084368 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AWE pada tahun 2030 adalah $ 0.088586 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.144298. Prediksi Harga AWE Network (AWE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.235046.

2026 $ 0.072880 5.00%

2027 $ 0.076524 10.25%

2028 $ 0.080350 15.76%

2029 $ 0.084368 21.55%

2030 $ 0.088586 27.63%

2031 $ 0.093016 34.01%

2032 $ 0.097666 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.102550 47.75%

2034 $ 0.107677 55.13%

2035 $ 0.113061 62.89%

2036 $ 0.118714 71.03%

2037 $ 0.124650 79.59%

2038 $ 0.130882 88.56%

2039 $ 0.137427 97.99%

2040 $ 0.144298 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga AWE Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.06941 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.069419 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.069476 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.069695 0.41% Prediksi Harga AWE Network (AWE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AWE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.06941 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga AWE Network (AWE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AWE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.069419 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga AWE Network (AWE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AWE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.069476 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga AWE Network (AWE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AWE adalah $0.069695 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga AWE Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06941$ 0.06941 $ 0.06941 Perubahan Harga (24 Jam) +7.19% Kap. Pasar $ 134.82M$ 134.82M $ 134.82M Suplai Peredaran 1.94B 1.94B 1.94B Volume (24 Jam) $ 184.68K$ 184.68K $ 184.68K Volume (24 Jam) -- Harga AWE terbaru adalah $ 0.06941. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.19%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 184.68K. Selanjutnya, suplai beredar AWE adalah 1.94B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 134.82M. Lihat Harga AWE Live

Harga Lampau AWE Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AWE Network, harga AWE Network saat ini adalah 0.06941USD. Suplai AWE Network(AWE) yang beredar adalah 0.00 AWE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $134.82M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.005720 $ 0.07673 $ 0.06137

7 Hari 0.01% $ 0.001019 $ 0.07673 $ 0.06031

30 Days -0.28% $ -0.027819 $ 0.09799 $ 0.06031 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AWE Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005720 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AWE Network trading pada harga tertinggi $0.07673 dan terendah $0.06031 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AWE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AWE Network telah mengalami perubahan -0.28% , mencerminkan sekitar $-0.027819 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AWE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga AWE Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AWE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AWE Network (AWE )? Modul Prediksi Harga AWE Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AWE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AWE Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AWE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AWE Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AWE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AWE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AWE Network.

Mengapa Prediksi Harga AWE Penting?

Prediksi Harga AWE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AWE sekarang? Menurut prediksi Anda, AWE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AWE bulan depan? Menurut alat prediksi harga AWE Network (AWE), prakiraan harga AWE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AWE pada tahun 2026? Harga 1 AWE Network (AWE) hari ini adalah $0.06941 . Menurut modul prediksi di atas, AWE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AWE pada tahun 2027? AWE Network (AWE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AWE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AWE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AWE Network (AWE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AWE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AWE Network (AWE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AWE pada tahun 2030? Harga 1 AWE Network (AWE) hari ini adalah $0.06941 . Menurut modul prediksi di atas, AWE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AWE untuk tahun 2040? AWE Network (AWE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AWE pada tahun 2040.