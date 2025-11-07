BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AWE Network hari ini adalah 0.06327 USD. Lacak informasi harga aktual AWE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AWE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AWE Network hari ini adalah 0.06327 USD. Lacak informasi harga aktual AWE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AWE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AWE

Info Harga AWE

Penjelasan AWE

Whitepaper AWE

Situs Web Resmi AWE

Tokenomi AWE

Prakiraan Harga AWE

Riwayat AWE

Panduan Membeli AWE

Konverter AWE ke Mata Uang Fiat

Spot AWE

Futures USDT-M AWE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AWE Network

Harga AWE Network(AWE)

Harga Live 1 AWE ke USD:

$0.06332
$0.06332$0.06332
+0.14%1D
USD
Grafik Harga Live AWE Network (AWE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:34 (UTC+8)

Informasi Harga AWE Network (AWE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06204
$ 0.06204$ 0.06204
Low 24 Jam
$ 0.06629
$ 0.06629$ 0.06629
High 24 Jam

$ 0.06204
$ 0.06204$ 0.06204

$ 0.06629
$ 0.06629$ 0.06629

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876

-1.04%

+0.14%

-4.78%

-4.78%

Harga aktual AWE Network (AWE) adalah $ 0.06327. Selama 24 jam terakhir, AWE diperdagangkan antara low $ 0.06204 dan high $ 0.06629, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAWE adalah $ 0.28495505340478217, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00580325721876.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AWE telah berubah sebesar -1.04% selama 1 jam terakhir, +0.14% selama 24 jam, dan -4.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AWE Network (AWE)

No.272

$ 122.90M
$ 122.90M$ 122.90M

$ 177.44K
$ 177.44K$ 177.44K

$ 122.90M
$ 122.90M$ 122.90M

1.94B
1.94B 1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067 1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283 1,942,420,283

100.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar AWE Network saat ini adalah $ 122.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 177.44K. Suplai beredar AWE adalah 1.94B, dan total suplainya sebesar 1942420283. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 122.90M.

Riwayat Harga AWE Network (AWE) USD

Pantau perubahan harga AWE Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000885+0.14%
30 Days$ -0.03801-37.53%
60 Hari$ +0.01226+24.03%
90 Hari$ +0.00482+8.24%
Perubahan Harga AWE Network Hari Ini

Hari ini, AWE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000885 (+0.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AWE Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03801 (-37.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AWE Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AWE terlihat mengalami perubahan $ +0.01226 (+24.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AWE Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00482 (+8.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AWE Network (AWE)?

Lihat halaman Riwayat Harga AWE Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AWE Network (AWE)

AWE Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AWE Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AWE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AWE Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AWE Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AWE Network (USD)

Berapa nilai AWE Network (AWE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AWE Network (AWE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AWE Network.

Cek prediksi harga AWE Network sekarang!

Tokenomi AWE Network (AWE)

Memahami tokenomi AWE Network (AWE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AWE sekarang!

Cara membeli AWE Network (AWE)

Ingin mengetahui cara membeli AWE Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AWE Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AWE ke Mata Uang Lokal

1 AWE Network(AWE) ke VND
1,664.95005
1 AWE Network(AWE) ke AUD
A$0.0974358
1 AWE Network(AWE) ke GBP
0.0480852
1 AWE Network(AWE) ke EUR
0.0544122
1 AWE Network(AWE) ke USD
$0.06327
1 AWE Network(AWE) ke MYR
RM0.2644686
1 AWE Network(AWE) ke TRY
2.663667
1 AWE Network(AWE) ke JPY
¥9.68031
1 AWE Network(AWE) ke ARS
ARS$91.8281799
1 AWE Network(AWE) ke RUB
5.1400548
1 AWE Network(AWE) ke INR
5.6095182
1 AWE Network(AWE) ke IDR
Rp1,054.4995782
1 AWE Network(AWE) ke PHP
3.7322973
1 AWE Network(AWE) ke EGP
￡E.2.992671
1 AWE Network(AWE) ke BRL
R$0.3384945
1 AWE Network(AWE) ke CAD
C$0.0892107
1 AWE Network(AWE) ke BDT
7.7195727
1 AWE Network(AWE) ke NGN
91.0354068
1 AWE Network(AWE) ke COP
$242.4133107
1 AWE Network(AWE) ke ZAR
R.1.0989999
1 AWE Network(AWE) ke UAH
2.6611362
1 AWE Network(AWE) ke TZS
T.Sh.155.45439
1 AWE Network(AWE) ke VES
Bs14.10921
1 AWE Network(AWE) ke CLP
$59.60034
1 AWE Network(AWE) ke PKR
Rs17.8826328
1 AWE Network(AWE) ke KZT
33.2819181
1 AWE Network(AWE) ke THB
฿2.049948
1 AWE Network(AWE) ke TWD
NT$1.9601046
1 AWE Network(AWE) ke AED
د.إ0.2322009
1 AWE Network(AWE) ke CHF
Fr0.050616
1 AWE Network(AWE) ke HKD
HK$0.4916079
1 AWE Network(AWE) ke AMD
֏24.194448
1 AWE Network(AWE) ke MAD
.د.م0.5890437
1 AWE Network(AWE) ke MXN
$1.1749239
1 AWE Network(AWE) ke SAR
ريال0.2372625
1 AWE Network(AWE) ke ETB
Br9.7113123
1 AWE Network(AWE) ke KES
KSh8.1706878
1 AWE Network(AWE) ke JOD
د.أ0.04485843
1 AWE Network(AWE) ke PLN
0.2328336
1 AWE Network(AWE) ke RON
лв0.278388
1 AWE Network(AWE) ke SEK
kr0.6048612
1 AWE Network(AWE) ke BGN
лв0.1069263
1 AWE Network(AWE) ke HUF
Ft21.1530591
1 AWE Network(AWE) ke CZK
1.3330989
1 AWE Network(AWE) ke KWD
د.ك0.01936062
1 AWE Network(AWE) ke ILS
0.2068929
1 AWE Network(AWE) ke BOB
Bs0.436563
1 AWE Network(AWE) ke AZN
0.107559
1 AWE Network(AWE) ke TJS
SM0.5833494
1 AWE Network(AWE) ke GEL
0.1714617
1 AWE Network(AWE) ke AOA
Kz57.727548
1 AWE Network(AWE) ke BHD
.د.ب0.02378952
1 AWE Network(AWE) ke BMD
$0.06327
1 AWE Network(AWE) ke DKK
kr0.4087242
1 AWE Network(AWE) ke HNL
L1.6627356
1 AWE Network(AWE) ke MUR
2.91042
1 AWE Network(AWE) ke NAD
$1.0989999
1 AWE Network(AWE) ke NOK
kr0.645354
1 AWE Network(AWE) ke NZD
$0.1119879
1 AWE Network(AWE) ke PAB
B/.0.06327
1 AWE Network(AWE) ke PGK
K0.2701629
1 AWE Network(AWE) ke QAR
ر.ق0.2303028
1 AWE Network(AWE) ke RSD
дин.6.421905
1 AWE Network(AWE) ke UZS
soʻm753.2141652
1 AWE Network(AWE) ke ALL
L5.3064549
1 AWE Network(AWE) ke ANG
ƒ0.1132533
1 AWE Network(AWE) ke AWG
ƒ0.113886
1 AWE Network(AWE) ke BBD
$0.12654
1 AWE Network(AWE) ke BAM
KM0.1069263
1 AWE Network(AWE) ke BIF
Fr186.58323
1 AWE Network(AWE) ke BND
$0.082251
1 AWE Network(AWE) ke BSD
$0.06327
1 AWE Network(AWE) ke JMD
$10.1453445
1 AWE Network(AWE) ke KHR
254.0961162
1 AWE Network(AWE) ke KMF
Fr27.01629
1 AWE Network(AWE) ke LAK
1,375.4347551
1 AWE Network(AWE) ke LKR
රු19.2891249
1 AWE Network(AWE) ke MDL
L1.0825497
1 AWE Network(AWE) ke MGA
Ar284.999715
1 AWE Network(AWE) ke MOP
P0.50616
1 AWE Network(AWE) ke MVR
0.974358
1 AWE Network(AWE) ke MWK
MK109.653237
1 AWE Network(AWE) ke MZN
MT4.0461165
1 AWE Network(AWE) ke NPR
रु8.965359
1 AWE Network(AWE) ke PYG
448.71084
1 AWE Network(AWE) ke RWF
Fr91.93131
1 AWE Network(AWE) ke SBD
$0.5200794
1 AWE Network(AWE) ke SCR
0.8813511
1 AWE Network(AWE) ke SRD
$2.435895
1 AWE Network(AWE) ke SVC
$0.5529798
1 AWE Network(AWE) ke SZL
L1.0977345
1 AWE Network(AWE) ke TMT
m0.221445
1 AWE Network(AWE) ke TND
د.ت0.18721593
1 AWE Network(AWE) ke TTD
$0.4283379
1 AWE Network(AWE) ke UGX
Sh221.19192
1 AWE Network(AWE) ke XAF
Fr35.93736
1 AWE Network(AWE) ke XCD
$0.170829
1 AWE Network(AWE) ke XOF
Fr35.93736
1 AWE Network(AWE) ke XPF
Fr6.51681
1 AWE Network(AWE) ke BWP
P0.8509815
1 AWE Network(AWE) ke BZD
$0.1271727
1 AWE Network(AWE) ke CVE
$6.0637968
1 AWE Network(AWE) ke DJF
Fr11.26206
1 AWE Network(AWE) ke DOP
$4.068261
1 AWE Network(AWE) ke DZD
د.ج8.2542042
1 AWE Network(AWE) ke FJD
$0.1442556
1 AWE Network(AWE) ke GNF
Fr550.13265
1 AWE Network(AWE) ke GTQ
Q0.4846482
1 AWE Network(AWE) ke GYD
$13.2335532
1 AWE Network(AWE) ke ISK
kr7.97202

Sumber Daya AWE Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AWE Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AWE Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AWE Network

Berapa nilai AWE Network (AWE) hari ini?
Harga live AWE dalam USD adalah 0.06327 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AWE ke USD saat ini?
Harga AWE ke USD saat ini adalah $ 0.06327. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AWE Network?
Kapitalisasi pasar AWE adalah $ 122.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AWE?
Suplai beredar AWE adalah 1.94B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AWE?
AWE mencapai harga ATH sebesar 0.28495505340478217 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AWE?
AWE mencapai harga ATL 0.00580325721876 USD.
Berapa volume perdagangan AWE?
Volume perdagangan 24 jam live AWE adalah $ 177.44K USD.
Akankah harga AWE naik lebih tinggi tahun ini?
AWE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AWE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AWE Network (AWE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AWE ke USD

Jumlah

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.06327 USD

Perdagangkan AWE

AWE/USDT
$0.06332
$0.06332$0.06332
+0.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,843.18
$100,843.18$100,843.18

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.34
$3,306.34$3,306.34

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0290
$1.0290$1.0290

+19.93%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,843.18
$100,843.18$100,843.18

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.34
$3,306.34$3,306.34

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1943
$2.1943$2.1943

-1.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0011
$1.0011$1.0011

-1.47%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004073
$0.0004073$0.0004073

+171.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016020
$0.016020$0.016020

+1,502.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.647
$4.647$4.647

+364.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001653
$0.001653$0.001653

+51.93%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002139
$0.0000002139$0.0000002139

+42.60%