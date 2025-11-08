Prediksi Harga Big Time (BIGTIME) (USD)

2026 $ 0.031615 5.00%

2027 $ 0.033196 10.25%

2028 $ 0.034856 15.76%

2029 $ 0.036598 21.55%

2030 $ 0.038428 27.63%

2031 $ 0.040350 34.01%

2032 $ 0.042367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.044486 47.75%

2034 $ 0.046710 55.13%

2035 $ 0.049046 62.89%

2036 $ 0.051498 71.03%

2037 $ 0.054073 79.59%

2038 $ 0.056776 88.56%

2039 $ 0.059615 97.99%

2040 $ 0.062596 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Big Time Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03011 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.030114 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.030138 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.030233 0.41% Prediksi Harga Big Time (BIGTIME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BIGTIME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03011 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Big Time (BIGTIME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BIGTIME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.030114 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Big Time (BIGTIME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BIGTIME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.030138 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Big Time (BIGTIME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BIGTIME adalah $0.030233 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Big Time Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03011$ 0.03011 $ 0.03011 Perubahan Harga (24 Jam) +3.93% Kap. Pasar $ 61.43M$ 61.43M $ 61.43M Suplai Peredaran 2.04B 2.04B 2.04B Volume (24 Jam) $ 370.39K$ 370.39K $ 370.39K Volume (24 Jam) -- Harga BIGTIME terbaru adalah $ 0.03011. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.93%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 370.39K. Selanjutnya, suplai beredar BIGTIME adalah 2.04B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 61.43M. Lihat Harga BIGTIME Live

Harga Lampau Big Time Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Big Time, harga Big Time saat ini adalah 0.03011USD. Suplai Big Time(BIGTIME) yang beredar adalah 0.00 BIGTIME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $61.43M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.001889 $ 0.03134 $ 0.02714

7 Hari -0.02% $ -0.000750 $ 0.03171 $ 0.02501

30 Days -0.36% $ -0.01766 $ 0.04809 $ 0.01755 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Big Time telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001889 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Big Time trading pada harga tertinggi $0.03171 dan terendah $0.02501 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BIGTIME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Big Time telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.01766 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BIGTIME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Big Time lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga BIGTIME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Big Time (BIGTIME )? Modul Prediksi Harga Big Time adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BIGTIME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Big Time pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BIGTIME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Big Time. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BIGTIME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BIGTIME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Big Time.

Mengapa Prediksi Harga BIGTIME Penting?

Prediksi Harga BIGTIME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

