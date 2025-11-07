BursaDEX+
Harga live Big Time hari ini adalah 0.02763 USD. Lacak informasi harga aktual BIGTIME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIGTIME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIGTIME

Info Harga BIGTIME

Penjelasan BIGTIME

Whitepaper BIGTIME

Situs Web Resmi BIGTIME

Tokenomi BIGTIME

Prakiraan Harga BIGTIME

Riwayat BIGTIME

Panduan Membeli BIGTIME

Konverter BIGTIME ke Mata Uang Fiat

Spot BIGTIME

Futures USDT-M BIGTIME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Big Time

Harga Big Time(BIGTIME)

Harga Live 1 BIGTIME ke USD:

$0.02763
$0.02763$0.02763
+3.83%1D
USD
Grafik Harga Live Big Time (BIGTIME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:54 (UTC+8)

Informasi Harga Big Time (BIGTIME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02628
$ 0.02628$ 0.02628
Low 24 Jam
$ 0.02831
$ 0.02831$ 0.02831
High 24 Jam

$ 0.02628
$ 0.02628$ 0.02628

$ 0.02831
$ 0.02831$ 0.02831

$ 0.9827375371067537
$ 0.9827375371067537$ 0.9827375371067537

$ 0.01901521724074727
$ 0.01901521724074727$ 0.01901521724074727

+0.87%

+3.83%

-8.45%

-8.45%

Harga aktual Big Time (BIGTIME) adalah $ 0.02763. Selama 24 jam terakhir, BIGTIME diperdagangkan antara low $ 0.02628 dan high $ 0.02831, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIGTIME adalah $ 0.9827375371067537, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01901521724074727.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIGTIME telah berubah sebesar +0.87% selama 1 jam terakhir, +3.83% selama 24 jam, dan -8.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Big Time (BIGTIME)

No.434

$ 56.37M
$ 56.37M$ 56.37M

$ 161.32K
$ 161.32K$ 161.32K

$ 138.15M
$ 138.15M$ 138.15M

2.04B
2.04B 2.04B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

40.80%

ETH

Kapitalisasi Pasar Big Time saat ini adalah $ 56.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 161.32K. Suplai beredar BIGTIME adalah 2.04B, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.15M.

Riwayat Harga Big Time (BIGTIME) USD

Pantau perubahan harga Big Time untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010192+3.83%
30 Days$ -0.01972-41.65%
60 Hari$ -0.02453-47.03%
90 Hari$ -0.03413-55.27%
Perubahan Harga Big Time Hari Ini

Hari ini, BIGTIME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010192 (+3.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Big Time 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01972 (-41.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Big Time 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIGTIME terlihat mengalami perubahan $ -0.02453 (-47.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Big Time 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03413 (-55.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Big Time (BIGTIME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Big Time sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Big Time Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BIGTIME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Big Time di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Big Time dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Big Time (USD)

Berapa nilai Big Time (BIGTIME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Big Time (BIGTIME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Time.

Cek prediksi harga Big Time sekarang!

Tokenomi Big Time (BIGTIME)

Memahami tokenomi Big Time (BIGTIME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIGTIME sekarang!

Cara membeli Big Time (BIGTIME)

Ingin mengetahui cara membeli Big Time? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Big Time di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BIGTIME ke Mata Uang Lokal

1 Big Time(BIGTIME) ke VND
727.08345
1 Big Time(BIGTIME) ke AUD
A$0.0425502
1 Big Time(BIGTIME) ke GBP
0.0209988
1 Big Time(BIGTIME) ke EUR
0.0237618
1 Big Time(BIGTIME) ke USD
$0.02763
1 Big Time(BIGTIME) ke MYR
RM0.1154934
1 Big Time(BIGTIME) ke TRY
1.1657097
1 Big Time(BIGTIME) ke JPY
¥4.19976
1 Big Time(BIGTIME) ke ARS
ARS$40.1013531
1 Big Time(BIGTIME) ke RUB
2.2446612
1 Big Time(BIGTIME) ke INR
2.4499521
1 Big Time(BIGTIME) ke IDR
Rp460.4998158
1 Big Time(BIGTIME) ke PHP
1.6282359
1 Big Time(BIGTIME) ke EGP
￡E.1.306899
1 Big Time(BIGTIME) ke BRL
R$0.1478205
1 Big Time(BIGTIME) ke CAD
C$0.0389583
1 Big Time(BIGTIME) ke BDT
3.3711363
1 Big Time(BIGTIME) ke NGN
39.7551492
1 Big Time(BIGTIME) ke COP
$105.8618583
1 Big Time(BIGTIME) ke ZAR
R.0.4799331
1 Big Time(BIGTIME) ke UAH
1.1621178
1 Big Time(BIGTIME) ke TZS
T.Sh.67.88691
1 Big Time(BIGTIME) ke VES
Bs6.27201
1 Big Time(BIGTIME) ke CLP
$26.05509
1 Big Time(BIGTIME) ke PKR
Rs7.8093432
1 Big Time(BIGTIME) ke KZT
14.5342089
1 Big Time(BIGTIME) ke THB
฿0.895212
1 Big Time(BIGTIME) ke TWD
NT$0.8562537
1 Big Time(BIGTIME) ke AED
د.إ0.1014021
1 Big Time(BIGTIME) ke CHF
Fr0.022104
1 Big Time(BIGTIME) ke HKD
HK$0.2146851
1 Big Time(BIGTIME) ke AMD
֏10.565712
1 Big Time(BIGTIME) ke MAD
.د.م0.256959
1 Big Time(BIGTIME) ke MXN
$0.5130891
1 Big Time(BIGTIME) ke SAR
ريال0.1036125
1 Big Time(BIGTIME) ke ETB
Br4.2519807
1 Big Time(BIGTIME) ke KES
KSh3.5686908
1 Big Time(BIGTIME) ke JOD
د.أ0.01958967
1 Big Time(BIGTIME) ke PLN
0.1016784
1 Big Time(BIGTIME) ke RON
лв0.121572
1 Big Time(BIGTIME) ke SEK
kr0.2644191
1 Big Time(BIGTIME) ke BGN
лв0.0466947
1 Big Time(BIGTIME) ke HUF
Ft9.2405772
1 Big Time(BIGTIME) ke CZK
0.5821641
1 Big Time(BIGTIME) ke KWD
د.ك0.00845478
1 Big Time(BIGTIME) ke ILS
0.0903501
1 Big Time(BIGTIME) ke BOB
Bs0.190647
1 Big Time(BIGTIME) ke AZN
0.046971
1 Big Time(BIGTIME) ke TJS
SM0.2547486
1 Big Time(BIGTIME) ke GEL
0.0748773
1 Big Time(BIGTIME) ke AOA
Kz25.3253817
1 Big Time(BIGTIME) ke BHD
.د.ب0.01038888
1 Big Time(BIGTIME) ke BMD
$0.02763
1 Big Time(BIGTIME) ke DKK
kr0.1784898
1 Big Time(BIGTIME) ke HNL
L0.7277742
1 Big Time(BIGTIME) ke MUR
1.27098
1 Big Time(BIGTIME) ke NAD
$0.4799331
1 Big Time(BIGTIME) ke NOK
kr0.2815497
1 Big Time(BIGTIME) ke NZD
$0.0489051
1 Big Time(BIGTIME) ke PAB
B/.0.02763
1 Big Time(BIGTIME) ke PGK
K0.116046
1 Big Time(BIGTIME) ke QAR
ر.ق0.1005732
1 Big Time(BIGTIME) ke RSD
дин.2.8049976
1 Big Time(BIGTIME) ke UZS
soʻm332.8914897
1 Big Time(BIGTIME) ke ALL
L2.3167755
1 Big Time(BIGTIME) ke ANG
ƒ0.0494577
1 Big Time(BIGTIME) ke AWG
ƒ0.049734
1 Big Time(BIGTIME) ke BBD
$0.05526
1 Big Time(BIGTIME) ke BAM
KM0.0466947
1 Big Time(BIGTIME) ke BIF
Fr81.48087
1 Big Time(BIGTIME) ke BND
$0.035919
1 Big Time(BIGTIME) ke BSD
$0.02763
1 Big Time(BIGTIME) ke JMD
$4.4304705
1 Big Time(BIGTIME) ke KHR
110.9637378
1 Big Time(BIGTIME) ke KMF
Fr11.6046
1 Big Time(BIGTIME) ke LAK
600.6521619
1 Big Time(BIGTIME) ke LKR
රු8.4235581
1 Big Time(BIGTIME) ke MDL
L0.46971
1 Big Time(BIGTIME) ke MGA
Ar124.459335
1 Big Time(BIGTIME) ke MOP
P0.22104
1 Big Time(BIGTIME) ke MVR
0.425502
1 Big Time(BIGTIME) ke MWK
MK47.9687193
1 Big Time(BIGTIME) ke MZN
MT1.7669385
1 Big Time(BIGTIME) ke NPR
रु3.915171
1 Big Time(BIGTIME) ke PYG
195.95196
1 Big Time(BIGTIME) ke RWF
Fr40.09113
1 Big Time(BIGTIME) ke SBD
$0.2273949
1 Big Time(BIGTIME) ke SCR
0.3987009
1 Big Time(BIGTIME) ke SRD
$1.063755
1 Big Time(BIGTIME) ke SVC
$0.2414862
1 Big Time(BIGTIME) ke SZL
L0.4796568
1 Big Time(BIGTIME) ke TMT
m0.096705
1 Big Time(BIGTIME) ke TND
د.ت0.08175717
1 Big Time(BIGTIME) ke TTD
$0.1870551
1 Big Time(BIGTIME) ke UGX
Sh96.59448
1 Big Time(BIGTIME) ke XAF
Fr15.69384
1 Big Time(BIGTIME) ke XCD
$0.074601
1 Big Time(BIGTIME) ke XOF
Fr15.69384
1 Big Time(BIGTIME) ke XPF
Fr2.84589
1 Big Time(BIGTIME) ke BWP
P0.3716235
1 Big Time(BIGTIME) ke BZD
$0.0555363
1 Big Time(BIGTIME) ke CVE
$2.6480592
1 Big Time(BIGTIME) ke DJF
Fr4.89051
1 Big Time(BIGTIME) ke DOP
$1.7768853
1 Big Time(BIGTIME) ke DZD
د.ج3.6073728
1 Big Time(BIGTIME) ke FJD
$0.0629964
1 Big Time(BIGTIME) ke GNF
Fr240.24285
1 Big Time(BIGTIME) ke GTQ
Q0.2116458
1 Big Time(BIGTIME) ke GYD
$5.7790908
1 Big Time(BIGTIME) ke ISK
kr3.48138

Sumber Daya Big Time

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Big Time, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Big Time
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Big Time

Berapa nilai Big Time (BIGTIME) hari ini?
Harga live BIGTIME dalam USD adalah 0.02763 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIGTIME ke USD saat ini?
Harga BIGTIME ke USD saat ini adalah $ 0.02763. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Big Time?
Kapitalisasi pasar BIGTIME adalah $ 56.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIGTIME?
Suplai beredar BIGTIME adalah 2.04B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIGTIME?
BIGTIME mencapai harga ATH sebesar 0.9827375371067537 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIGTIME?
BIGTIME mencapai harga ATL 0.01901521724074727 USD.
Berapa volume perdagangan BIGTIME?
Volume perdagangan 24 jam live BIGTIME adalah $ 161.32K USD.
Akankah harga BIGTIME naik lebih tinggi tahun ini?
BIGTIME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIGTIME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Big Time (BIGTIME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

