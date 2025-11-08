Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) (USD)

Dapatkan prediksi harga BOOK OF MEME untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan BOME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0009393 $0.0009393 $0.0009393 +6.32% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga BOOK OF MEME untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, BOOK OF MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000939 pada tahun 2025. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, BOOK OF MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000986 pada tahun 2026. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BOME pada tahun 2027 adalah $ 0.001035 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BOME pada tahun 2028 adalah $ 0.001087 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BOME pada tahun 2029 adalah $ 0.001141 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BOME pada tahun 2030 adalah $ 0.001198 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga BOOK OF MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001952. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga BOOK OF MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003180.

2026 $ 0.000986 5.00%

2027 $ 0.001035 10.25%

2028 $ 0.001087 15.76%

2029 $ 0.001141 21.55%

2030 $ 0.001198 27.63%

2031 $ 0.001258 34.01%

2032 $ 0.001321 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001387 47.75%

2034 $ 0.001457 55.13%

2035 $ 0.001530 62.89%

2036 $ 0.001606 71.03%

2037 $ 0.001686 79.59%

2038 $ 0.001771 88.56%

2039 $ 0.001859 97.99%

2040 $ 0.001952 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga BOOK OF MEME Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000939 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000939 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000940 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000943 0.41% Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BOME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000939 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BOME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000939 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BOME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000940 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BOME adalah $0.000943 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga BOOK OF MEME Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0009393 Perubahan Harga (24 Jam) +6.32% Kap. Pasar $ 64.67M Suplai Peredaran 68.90B Volume (24 Jam) $ 9.44M Harga BOME terbaru adalah $ 0.0009393. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.32%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 9.44M. Selanjutnya, suplai beredar BOME adalah 68.90B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 64.67M.

Cara Membeli BOOK OF MEME (BOME) Mencoba untuk membeli BOME? Anda sekarang dapat membeli BOME melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya.

Harga Lampau BOOK OF MEME Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live BOOK OF MEME, harga BOOK OF MEME saat ini adalah 0.000938USD. Suplai BOOK OF MEME(BOME) yang beredar adalah 0.00 BOME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $64.67M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.000072 $ 0.000995 $ 0.000819

7 Hari -0.05% $ -0.000058 $ 0.001029 $ 0.000765

30 Days -0.43% $ -0.000722 $ 0.001664 $ 0.000377 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, BOOK OF MEME telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000072 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, BOOK OF MEME trading pada harga tertinggi $0.001029 dan terendah $0.000765 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BOME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, BOOK OF MEME telah mengalami perubahan -0.43% , mencerminkan sekitar $-0.000722 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BOME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga BOOK OF MEME lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga BOME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga BOOK OF MEME (BOME )? Modul Prediksi Harga BOOK OF MEME adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BOME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap BOOK OF MEME pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BOME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga BOOK OF MEME. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BOME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BOME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan BOOK OF MEME.

Mengapa Prediksi Harga BOME Penting?

Prediksi Harga BOME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

