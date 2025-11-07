BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BOOK OF MEME hari ini adalah 0.0008379 USD. Lacak informasi harga aktual BOME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOME dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BOOK OF MEME hari ini adalah 0.0008379 USD. Lacak informasi harga aktual BOME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOME

Info Harga BOME

Penjelasan BOME

Situs Web Resmi BOME

Tokenomi BOME

Prakiraan Harga BOME

Riwayat BOME

Panduan Membeli BOME

Konverter BOME ke Mata Uang Fiat

Spot BOME

Futures USDT-M BOME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BOOK OF MEME

Harga BOOK OF MEME(BOME)

Harga Live 1 BOME ke USD:

$0.0008379
$0.0008379$0.0008379
+6.53%1D
USD
Grafik Harga Live BOOK OF MEME (BOME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:00 (UTC+8)

Informasi Harga BOOK OF MEME (BOME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007742
$ 0.0007742$ 0.0007742
Low 24 Jam
$ 0.0008419
$ 0.0008419$ 0.0008419
High 24 Jam

$ 0.0007742
$ 0.0007742$ 0.0007742

$ 0.0008419
$ 0.0008419$ 0.0008419

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

+2.14%

+6.53%

-13.57%

-13.57%

Harga aktual BOOK OF MEME (BOME) adalah $ 0.0008379. Selama 24 jam terakhir, BOME diperdagangkan antara low $ 0.0007742 dan high $ 0.0008419, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOME adalah $ 0.02804714704097437, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000134385659659206.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOME telah berubah sebesar +2.14% selama 1 jam terakhir, +6.53% selama 24 jam, dan -13.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BOOK OF MEME (BOME)

No.429

$ 57.73M
$ 57.73M$ 57.73M

$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M

$ 57.73M
$ 57.73M$ 57.73M

68.90B
68.90B 68.90B

68,895,325,083.50923
68,895,325,083.50923 68,895,325,083.50923

SOL

Kapitalisasi Pasar BOOK OF MEME saat ini adalah $ 57.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.45M. Suplai beredar BOME adalah 68.90B, dan total suplainya sebesar 68895325083.50923. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.73M.

Riwayat Harga BOOK OF MEME (BOME) USD

Pantau perubahan harga BOOK OF MEME untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000051361+6.53%
30 Days$ -0.0007974-48.77%
60 Hari$ -0.0011282-57.39%
90 Hari$ -0.0010363-55.30%
Perubahan Harga BOOK OF MEME Hari Ini

Hari ini, BOME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000051361 (+6.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOOK OF MEME 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0007974 (-48.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOOK OF MEME 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOME terlihat mengalami perubahan $ -0.0011282 (-57.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOOK OF MEME 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0010363 (-55.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOOK OF MEME (BOME)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOOK OF MEME sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BOOK OF MEME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BOOK OF MEME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BOOK OF MEME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BOOK OF MEME (USD)

Berapa nilai BOOK OF MEME (BOME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BOOK OF MEME (BOME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOK OF MEME.

Cek prediksi harga BOOK OF MEME sekarang!

Tokenomi BOOK OF MEME (BOME)

Memahami tokenomi BOOK OF MEME (BOME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOME sekarang!

Cara membeli BOOK OF MEME (BOME)

Ingin mengetahui cara membeli BOOK OF MEME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BOOK OF MEME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOME ke Mata Uang Lokal

1 BOOK OF MEME(BOME) ke VND
22.0493385
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AUD
A$0.001290366
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GBP
0.000636804
1 BOOK OF MEME(BOME) ke EUR
0.000720594
1 BOOK OF MEME(BOME) ke USD
$0.0008379
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MYR
RM0.003502422
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TRY
0.035351001
1 BOOK OF MEME(BOME) ke JPY
¥0.1281987
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ARS
ARS$1.216102923
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RUB
0.068079375
1 BOOK OF MEME(BOME) ke INR
0.074296593
1 BOOK OF MEME(BOME) ke IDR
Rp13.964994414
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PHP
0.049385826
1 BOOK OF MEME(BOME) ke EGP
￡E.0.039624291
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BRL
R$0.004474386
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CAD
C$0.001181439
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BDT
0.102232179
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NGN
1.205604036
1 BOOK OF MEME(BOME) ke COP
$3.210338439
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ZAR
R.0.014554323
1 BOOK OF MEME(BOME) ke UAH
0.035242074
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TZS
T.Sh.2.0587203
1 BOOK OF MEME(BOME) ke VES
Bs0.1902033
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CLP
$0.7901397
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PKR
Rs0.236824056
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KZT
0.440760537
1 BOOK OF MEME(BOME) ke THB
฿0.027131202
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TWD
NT$0.025958142
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AED
د.إ0.003075093
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CHF
Fr0.00067032
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HKD
HK$0.006510483
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AMD
֏0.32041296
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MAD
.د.م0.00779247
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MXN
$0.015559803
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SAR
ريال0.003142125
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ETB
Br0.128944431
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KES
KSh0.108206406
1 BOOK OF MEME(BOME) ke JOD
د.أ0.0005940711
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PLN
0.003083472
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RON
лв0.00368676
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SEK
kr0.008018703
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BGN
лв0.001416051
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HUF
Ft0.280512162
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CZK
0.017671311
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KWD
د.ك0.0002563974
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ILS
0.002739933
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BOB
Bs0.00578151
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AZN
0.00142443
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TJS
SM0.007725438
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GEL
0.002270709
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AOA
Kz0.768010761
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BHD
.د.ب0.0003158883
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BMD
$0.0008379
1 BOOK OF MEME(BOME) ke DKK
kr0.005421213
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HNL
L0.022070286
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MUR
0.038493126
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NAD
$0.014554323
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NOK
kr0.008538201
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NZD
$0.001483083
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PAB
B/.0.0008379
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PGK
K0.00351918
1 BOOK OF MEME(BOME) ke QAR
ر.ق0.003049956
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RSD
дин.0.085113882
1 BOOK OF MEME(BOME) ke UZS
soʻm10.095178401
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ALL
L0.070257915
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ANG
ƒ0.001499841
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AWG
ƒ0.00150822
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BBD
$0.0016758
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BAM
KM0.001416051
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BIF
Fr2.4709671
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BND
$0.00108927
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BSD
$0.0008379
1 BOOK OF MEME(BOME) ke JMD
$0.134357265
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KHR
3.365056674
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KMF
Fr0.351918
1 BOOK OF MEME(BOME) ke LAK
18.215217027
1 BOOK OF MEME(BOME) ke LKR
රු0.255450573
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MDL
L0.0142443
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MGA
Ar3.77432055
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MOP
P0.0067032
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MVR
0.01290366
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MWK
MK1.454686569
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MZN
MT0.053583705
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NPR
रु0.11873043
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PYG
5.9423868
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RWF
Fr1.2157929
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SBD
$0.006895917
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SCR
0.0117306
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SRD
$0.03225915
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SVC
$0.007323246
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SZL
L0.014545944
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TMT
m0.00293265
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TND
د.ت0.0024793461
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TTD
$0.005672583
1 BOOK OF MEME(BOME) ke UGX
Sh2.9292984
1 BOOK OF MEME(BOME) ke XAF
Fr0.4759272
1 BOOK OF MEME(BOME) ke XCD
$0.00226233
1 BOOK OF MEME(BOME) ke XOF
Fr0.4759272
1 BOOK OF MEME(BOME) ke XPF
Fr0.0863037
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BWP
P0.011269755
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BZD
$0.001684179
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CVE
$0.080304336
1 BOOK OF MEME(BOME) ke DJF
Fr0.1483083
1 BOOK OF MEME(BOME) ke DOP
$0.053885349
1 BOOK OF MEME(BOME) ke DZD
د.ج0.109312434
1 BOOK OF MEME(BOME) ke FJD
$0.001910412
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GNF
Fr7.2855405
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GTQ
Q0.006418314
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GYD
$0.175255164
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ISK
kr0.1055754

Sumber Daya BOOK OF MEME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOOK OF MEME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BOOK OF MEME
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOOK OF MEME

Berapa nilai BOOK OF MEME (BOME) hari ini?
Harga live BOME dalam USD adalah 0.0008379 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOME ke USD saat ini?
Harga BOME ke USD saat ini adalah $ 0.0008379. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BOOK OF MEME?
Kapitalisasi pasar BOME adalah $ 57.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOME?
Suplai beredar BOME adalah 68.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOME?
BOME mencapai harga ATH sebesar 0.02804714704097437 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOME?
BOME mencapai harga ATL 0.000134385659659206 USD.
Berapa volume perdagangan BOME?
Volume perdagangan 24 jam live BOME adalah $ 10.45M USD.
Akankah harga BOME naik lebih tinggi tahun ini?
BOME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BOOK OF MEME (BOME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOME ke USD

Jumlah

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0008379 USD

Perdagangkan BOME

BOME/USDT
$0.0008379
$0.0008379$0.0008379
+6.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,675.64
$101,675.64$101,675.64

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.80
$3,321.80$3,321.80

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.66
$156.66$156.66

+0.47%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0380
$1.0380$1.0380

+20.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,675.64
$101,675.64$101,675.64

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.80
$3,321.80$3,321.80

+0.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2162
$2.2162$2.2162

-0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.66
$156.66$156.66

+0.47%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0217
$1.0217$1.0217

+0.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0890
$0.0890$0.0890

+78.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012431
$0.012431$0.012431

+1,143.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009742
$0.009742$0.009742

+356.51%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.306
$4.306$4.306

+330.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0890
$0.0890$0.0890

+78.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002389
$0.0000002389$0.0000002389

+59.26%