Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) (USD)

Dapatkan prediksi harga BRN Metaverse untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan BRN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli BRN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga BRN Metaverse % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.11474 $0.11474 $0.11474 +14.36% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga BRN Metaverse untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.11474 pada tahun 2025. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.120477 pada tahun 2026. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BRN pada tahun 2027 adalah $ 0.126500 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BRN pada tahun 2028 adalah $ 0.132825 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BRN pada tahun 2029 adalah $ 0.139467 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BRN pada tahun 2030 adalah $ 0.146440 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.238536. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.388550. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11474 0.00%

2026 $ 0.120477 5.00%

2027 $ 0.126500 10.25%

2028 $ 0.132825 15.76%

2029 $ 0.139467 21.55%

2030 $ 0.146440 27.63%

2031 $ 0.153762 34.01%

2032 $ 0.161450 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.169523 47.75%

2034 $ 0.177999 55.13%

2035 $ 0.186899 62.89%

2036 $ 0.196244 71.03%

2037 $ 0.206056 79.59%

2038 $ 0.216359 88.56%

2039 $ 0.227177 97.99%

2040 $ 0.238536 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga BRN Metaverse Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.11474 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.114755 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.114850 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.115211 0.41% Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BRN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.11474 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BRN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.114755 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BRN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.114850 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BRN adalah $0.115211 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga BRN Metaverse Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.11474$ 0.11474 $ 0.11474 Perubahan Harga (24 Jam) +14.36% Kap. Pasar $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Suplai Peredaran 28.05M 28.05M 28.05M Volume (24 Jam) $ 95.93K$ 95.93K $ 95.93K Volume (24 Jam) -- Harga BRN terbaru adalah $ 0.11474. Perubahan 24 jamnya sebesar +14.36%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 95.93K. Selanjutnya, suplai beredar BRN adalah 28.05M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.21M. Lihat Harga BRN Live

Cara Membeli BRN Metaverse (BRN) Mencoba untuk membeli BRN? Anda sekarang dapat membeli BRN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli BRN Metaverse dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli BRN Sekarang

Harga Lampau BRN Metaverse Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live BRN Metaverse, harga BRN Metaverse saat ini adalah 0.11452USD. Suplai BRN Metaverse(BRN) yang beredar adalah 0.00 BRN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.21M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.012319 $ 0.123 $ 0.09729

7 Hari -0.01% $ -0.001320 $ 0.123 $ 0.0947

30 Days -0.17% $ -0.024280 $ 0.16434 $ 0.0947 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, BRN Metaverse telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.012319 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, BRN Metaverse trading pada harga tertinggi $0.123 dan terendah $0.0947 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BRN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, BRN Metaverse telah mengalami perubahan -0.17% , mencerminkan sekitar $-0.024280 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BRN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga BRN Metaverse lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga BRN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga BRN Metaverse (BRN )? Modul Prediksi Harga BRN Metaverse adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BRN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap BRN Metaverse pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BRN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga BRN Metaverse. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BRN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BRN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan BRN Metaverse.

Mengapa Prediksi Harga BRN Penting?

Prediksi Harga BRN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi BRN sekarang? Menurut prediksi Anda, BRN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga BRN bulan depan? Menurut alat prediksi harga BRN Metaverse (BRN), prakiraan harga BRN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 BRN pada tahun 2026? Harga 1 BRN Metaverse (BRN) hari ini adalah $0.11474 . Menurut modul prediksi di atas, BRN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga BRN pada tahun 2027? BRN Metaverse (BRN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BRN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga BRN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, BRN Metaverse (BRN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga BRN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, BRN Metaverse (BRN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 BRN pada tahun 2030? Harga 1 BRN Metaverse (BRN) hari ini adalah $0.11474 . Menurut modul prediksi di atas, BRN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga BRN untuk tahun 2040? BRN Metaverse (BRN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BRN pada tahun 2040. Daftar Sekarang