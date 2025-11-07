BursaDEX+
Harga live BRN Metaverse hari ini adalah 0.09985 USD. Lacak informasi harga aktual BRN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BRN

Info Harga BRN

Penjelasan BRN

Whitepaper BRN

Situs Web Resmi BRN

Tokenomi BRN

Prakiraan Harga BRN

Riwayat BRN

Panduan Membeli BRN

Konverter BRN ke Mata Uang Fiat

Spot BRN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BRN Metaverse

Harga BRN Metaverse(BRN)

Harga Live 1 BRN ke USD:

$0.09985
-2.77%1D
USD
Grafik Harga Live BRN Metaverse (BRN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:17:32 (UTC+8)

Informasi Harga BRN Metaverse (BRN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09547
Low 24 Jam
$ 0.10579
High 24 Jam

$ 0.09547
$ 0.10579
$ 7.3044560151395155
$ 0.04244566583465009
-1.08%

-2.77%

-14.06%

-14.06%

Harga aktual BRN Metaverse (BRN) adalah $ 0.09985. Selama 24 jam terakhir, BRN diperdagangkan antara low $ 0.09547 dan high $ 0.10579, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRN adalah $ 7.3044560151395155, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04244566583465009.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRN telah berubah sebesar -1.08% selama 1 jam terakhir, -2.77% selama 24 jam, dan -14.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BRN Metaverse (BRN)

No.1625

$ 2.80M
$ 71.55K
$ 2.97M
28.05M
29,700,000
28,103,646.51957318
94.44%

BSC

Kapitalisasi Pasar BRN Metaverse saat ini adalah $ 2.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.55K. Suplai beredar BRN adalah 28.05M, dan total suplainya sebesar 28103646.51957318. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.97M.

Riwayat Harga BRN Metaverse (BRN) USD

Pantau perubahan harga BRN Metaverse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0028446-2.77%
30 Days$ -0.04158-29.40%
60 Hari$ -0.04579-31.45%
90 Hari$ -0.06614-39.85%
Perubahan Harga BRN Metaverse Hari Ini

Hari ini, BRN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0028446 (-2.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BRN Metaverse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04158 (-29.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BRN Metaverse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BRN terlihat mengalami perubahan $ -0.04579 (-31.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BRN Metaverse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06614 (-39.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BRN Metaverse (BRN)?

Lihat halaman Riwayat Harga BRN Metaverse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BRN Metaverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BRN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BRN Metaverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BRN Metaverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BRN Metaverse (USD)

Berapa nilai BRN Metaverse (BRN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BRN Metaverse (BRN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRN Metaverse.

Cek prediksi harga BRN Metaverse sekarang!

Tokenomi BRN Metaverse (BRN)

Memahami tokenomi BRN Metaverse (BRN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRN sekarang!

Cara membeli BRN Metaverse (BRN)

Ingin mengetahui cara membeli BRN Metaverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BRN Metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya BRN Metaverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BRN Metaverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BRN Metaverse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRN Metaverse

Berapa nilai BRN Metaverse (BRN) hari ini?
Harga live BRN dalam USD adalah 0.09985 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BRN ke USD saat ini?
Harga BRN ke USD saat ini adalah $ 0.09985. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BRN Metaverse?
Kapitalisasi pasar BRN adalah $ 2.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BRN?
Suplai beredar BRN adalah 28.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BRN?
BRN mencapai harga ATH sebesar 7.3044560151395155 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BRN?
BRN mencapai harga ATL 0.04244566583465009 USD.
Berapa volume perdagangan BRN?
Volume perdagangan 24 jam live BRN adalah $ 71.55K USD.
Akankah harga BRN naik lebih tinggi tahun ini?
BRN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:17:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

