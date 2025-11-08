Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Just a chill guy (CHILLGUY) /

Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Just a chill guy untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CHILLGUY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Just a chill guy % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Just a chill guy untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Just a chill guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02385 pada tahun 2025. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Just a chill guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025042 pada tahun 2026. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CHILLGUY pada tahun 2027 adalah $ 0.026294 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CHILLGUY pada tahun 2028 adalah $ 0.027609 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHILLGUY pada tahun 2029 adalah $ 0.028989 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHILLGUY pada tahun 2030 adalah $ 0.030439 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Just a chill guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049582. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Just a chill guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.080764.

2026 $ 0.025042 5.00%

2027 $ 0.026294 10.25%

2028 $ 0.027609 15.76%

2029 $ 0.028989 21.55%

2030 $ 0.030439 27.63%

2031 $ 0.031961 34.01%

2032 $ 0.033559 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.035237 47.75%

2034 $ 0.036999 55.13%

2035 $ 0.038849 62.89%

2036 $ 0.040791 71.03%

2037 $ 0.042831 79.59%

2038 $ 0.044972 88.56%

2039 $ 0.047221 97.99%

2040 $ 0.049582 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Just a chill guy Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02385 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.023853 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.023872 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.023948 0.41% Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CHILLGUY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02385 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CHILLGUY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023853 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CHILLGUY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023872 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CHILLGUY adalah $0.023948 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Just a chill guy Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02385 Perubahan Harga (24 Jam) +11.81% Kap. Pasar $ 23.85M Suplai Peredaran 999.95M Volume (24 Jam) $ 482.47K Harga CHILLGUY terbaru adalah $ 0.02385. Perubahan 24 jamnya sebesar +11.81%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 482.47K. Selanjutnya, suplai beredar CHILLGUY adalah 999.95M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 23.85M.

Cara Membeli Just a chill guy (CHILLGUY) Mencoba untuk membeli CHILLGUY? Anda sekarang dapat membeli CHILLGUY melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Just a chill guy dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli CHILLGUY Sekarang

Harga Lampau Just a chill guy Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Just a chill guy, harga Just a chill guy saat ini adalah 0.02385USD. Suplai Just a chill guy(CHILLGUY) yang beredar adalah 0.00 CHILLGUY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $23.85M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.14% $ 0.002859 $ 0.02537 $ 0.01995

7 Hari -0.10% $ -0.002790 $ 0.02898 $ 0.01995

30 Days -0.44% $ -0.01923 $ 0.04345 $ 0.00832 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Just a chill guy telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002859 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.14% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Just a chill guy trading pada harga tertinggi $0.02898 dan terendah $0.01995 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CHILLGUY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Just a chill guy telah mengalami perubahan -0.44% , mencerminkan sekitar $-0.01923 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CHILLGUY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Just a chill guy lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CHILLGUY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Just a chill guy (CHILLGUY )? Modul Prediksi Harga Just a chill guy adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CHILLGUY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Just a chill guy pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CHILLGUY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Just a chill guy. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CHILLGUY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CHILLGUY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Just a chill guy.

Mengapa Prediksi Harga CHILLGUY Penting?

Prediksi Harga CHILLGUY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

