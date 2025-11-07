BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Just a chill guy hari ini adalah 0.02113 USD. Lacak informasi harga aktual CHILLGUY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHILLGUY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Just a chill guy hari ini adalah 0.02113 USD. Lacak informasi harga aktual CHILLGUY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHILLGUY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHILLGUY

Info Harga CHILLGUY

Penjelasan CHILLGUY

Situs Web Resmi CHILLGUY

Tokenomi CHILLGUY

Prakiraan Harga CHILLGUY

Riwayat CHILLGUY

Panduan Membeli CHILLGUY

Konverter CHILLGUY ke Mata Uang Fiat

Spot CHILLGUY

Futures USDT-M CHILLGUY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Just a chill guy

Harga Just a chill guy(CHILLGUY)

Harga Live 1 CHILLGUY ke USD:

$0.02113
$0.02113$0.02113
+0.04%1D
USD
Grafik Harga Live Just a chill guy (CHILLGUY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:37 (UTC+8)

Informasi Harga Just a chill guy (CHILLGUY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02057
$ 0.02057$ 0.02057
Low 24 Jam
$ 0.0233
$ 0.0233$ 0.0233
High 24 Jam

$ 0.02057
$ 0.02057$ 0.02057

$ 0.0233
$ 0.0233$ 0.0233

$ 0.6651465939998281
$ 0.6651465939998281$ 0.6651465939998281

$ 0.011844913203167684
$ 0.011844913203167684$ 0.011844913203167684

-0.29%

+0.04%

-12.73%

-12.73%

Harga aktual Just a chill guy (CHILLGUY) adalah $ 0.02113. Selama 24 jam terakhir, CHILLGUY diperdagangkan antara low $ 0.02057 dan high $ 0.0233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHILLGUY adalah $ 0.6651465939998281, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011844913203167684.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHILLGUY telah berubah sebesar -0.29% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -12.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Just a chill guy (CHILLGUY)

No.749

$ 21.13M
$ 21.13M$ 21.13M

$ 114.06K
$ 114.06K$ 114.06K

$ 21.13M
$ 21.13M$ 21.13M

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,949,621.337178
999,949,621.337178 999,949,621.337178

99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Just a chill guy saat ini adalah $ 21.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.06K. Suplai beredar CHILLGUY adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999949621.337178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.13M.

Riwayat Harga Just a chill guy (CHILLGUY) USD

Pantau perubahan harga Just a chill guy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000084+0.04%
30 Days$ -0.01964-48.18%
60 Hari$ -0.0239-53.08%
90 Hari$ -0.03516-62.47%
Perubahan Harga Just a chill guy Hari Ini

Hari ini, CHILLGUY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000084 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Just a chill guy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01964 (-48.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Just a chill guy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHILLGUY terlihat mengalami perubahan $ -0.0239 (-53.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Just a chill guy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03516 (-62.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Just a chill guy (CHILLGUY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Just a chill guy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Just a chill guy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHILLGUY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Just a chill guy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Just a chill guy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Just a chill guy (USD)

Berapa nilai Just a chill guy (CHILLGUY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Just a chill guy (CHILLGUY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Just a chill guy.

Cek prediksi harga Just a chill guy sekarang!

Tokenomi Just a chill guy (CHILLGUY)

Memahami tokenomi Just a chill guy (CHILLGUY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHILLGUY sekarang!

Cara membeli Just a chill guy (CHILLGUY)

Ingin mengetahui cara membeli Just a chill guy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Just a chill guy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHILLGUY ke Mata Uang Lokal

1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke VND
556.03595
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AUD
A$0.0325402
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke GBP
0.0160588
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke EUR
0.0181718
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke USD
$0.02113
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MYR
RM0.0883234
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TRY
0.889573
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke JPY
¥3.23289
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ARS
ARS$30.6674481
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke RUB
1.7166012
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke INR
1.8733858
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke IDR
Rp352.1665258
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PHP
1.2464587
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke EGP
￡E.0.999449
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BRL
R$0.1130455
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke CAD
C$0.0297933
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BDT
2.5780713
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke NGN
30.4026892
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke COP
$80.9576933
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ZAR
R.0.3670281
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke UAH
0.8887278
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TZS
T.Sh.51.91641
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke VES
Bs4.71199
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke CLP
$19.90446
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PKR
Rs5.9721832
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke KZT
11.1150139
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke THB
฿0.684612
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TWD
NT$0.6546074
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AED
د.إ0.0775471
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke CHF
Fr0.016904
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke HKD
HK$0.1641801
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AMD
֏8.080112
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MAD
.د.م0.1967203
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MXN
$0.3923841
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SAR
ريال0.0792375
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ETB
Br3.2432437
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke KES
KSh2.7287282
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke JOD
د.أ0.01498117
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PLN
0.0777584
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke RON
лв0.092972
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SEK
kr0.2020028
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BGN
лв0.0357097
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke HUF
Ft7.0643929
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke CZK
0.4452091
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke KWD
د.ك0.00646578
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ILS
0.0690951
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BOB
Bs0.145797
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AZN
0.035921
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TJS
SM0.1948186
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke GEL
0.0572623
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AOA
Kz19.279012
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BHD
.د.ب0.00794488
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BMD
$0.02113
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke DKK
kr0.1364998
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke HNL
L0.5552964
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MUR
0.97198
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke NAD
$0.3670281
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke NOK
kr0.215526
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke NZD
$0.0374001
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PAB
B/.0.02113
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PGK
K0.0902251
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke QAR
ر.ق0.0769132
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke RSD
дин.2.144695
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke UZS
soʻm251.5475788
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ALL
L1.7721731
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ANG
ƒ0.0378227
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke AWG
ƒ0.038034
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BBD
$0.04226
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BAM
KM0.0357097
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BIF
Fr62.31237
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BND
$0.027469
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BSD
$0.02113
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke JMD
$3.3881955
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke KHR
84.8593478
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke KMF
Fr9.02251
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke LAK
459.3478169
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke LKR
රු6.4419031
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MDL
L0.3615343
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MGA
Ar95.180085
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MOP
P0.16904
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MVR
0.325402
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MWK
MK36.620403
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke MZN
MT1.3512635
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke NPR
रु2.994121
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke PYG
149.85396
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke RWF
Fr30.70189
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SBD
$0.1736886
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SCR
0.2943409
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SRD
$0.813505
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SVC
$0.1846762
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke SZL
L0.3666055
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TMT
m0.073955
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TND
د.ت0.06252367
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke TTD
$0.1430501
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke UGX
Sh73.87048
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke XAF
Fr12.00184
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke XCD
$0.057051
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke XOF
Fr12.00184
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke XPF
Fr2.17639
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BWP
P0.2841985
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke BZD
$0.0424713
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke CVE
$2.0250992
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke DJF
Fr3.76114
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke DOP
$1.358659
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke DZD
د.ج2.7566198
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke FJD
$0.0481764
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke GNF
Fr183.72535
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke GTQ
Q0.1618558
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke GYD
$4.4195508
1 Just a chill guy(CHILLGUY) ke ISK
kr2.66238

Sumber Daya Just a chill guy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Just a chill guy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Just a chill guy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Just a chill guy

Berapa nilai Just a chill guy (CHILLGUY) hari ini?
Harga live CHILLGUY dalam USD adalah 0.02113 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHILLGUY ke USD saat ini?
Harga CHILLGUY ke USD saat ini adalah $ 0.02113. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Just a chill guy?
Kapitalisasi pasar CHILLGUY adalah $ 21.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHILLGUY?
Suplai beredar CHILLGUY adalah 999.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHILLGUY?
CHILLGUY mencapai harga ATH sebesar 0.6651465939998281 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHILLGUY?
CHILLGUY mencapai harga ATL 0.011844913203167684 USD.
Berapa volume perdagangan CHILLGUY?
Volume perdagangan 24 jam live CHILLGUY adalah $ 114.06K USD.
Akankah harga CHILLGUY naik lebih tinggi tahun ini?
CHILLGUY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHILLGUY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Just a chill guy (CHILLGUY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHILLGUY ke USD

Jumlah

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0.02113 USD

Perdagangkan CHILLGUY

CHILLGUY/USDT
$0.02113
$0.02113$0.02113
+0.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,633.70
$100,633.70$100,633.70

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.01
$3,303.01$3,303.01

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0940
$1.0940$1.0940

+27.50%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,633.70
$100,633.70$100,633.70

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.01
$3,303.01$3,303.01

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2052
$2.2052$2.2052

-1.31%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0005
$1.0005$1.0005

-1.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1176
$0.1176$0.1176

+135.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004058
$0.0004058$0.0004058

+170.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016775
$0.016775$0.016775

+1,577.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.583
$4.583$4.583

+358.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1176
$0.1176$0.1176

+135.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004455
$0.004455$0.004455

+108.76%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002246
$0.0000002246$0.0000002246

+49.73%