Prediksi Harga Crust Network (CRU) (USD)

Dapatkan prediksi harga Crust Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CRU dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Crust Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0632 $0.0632 $0.0632 +14.28% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Crust Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Crust Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0632 pada tahun 2025. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Crust Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.066360 pada tahun 2026. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CRU pada tahun 2027 adalah $ 0.069678 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CRU pada tahun 2028 adalah $ 0.073161 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CRU pada tahun 2029 adalah $ 0.076819 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CRU pada tahun 2030 adalah $ 0.080660 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Crust Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.131388. Prediksi Harga Crust Network (CRU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Crust Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.214017. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0632 0.00%

2026 $ 0.066360 5.00%

2027 $ 0.069678 10.25%

2028 $ 0.073161 15.76%

2029 $ 0.076819 21.55%

2030 $ 0.080660 27.63%

2031 $ 0.084694 34.01%

2032 $ 0.088928 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.093375 47.75%

2034 $ 0.098043 55.13%

2035 $ 0.102946 62.89%

2036 $ 0.108093 71.03%

2037 $ 0.113498 79.59%

2038 $ 0.119173 88.56%

2039 $ 0.125131 97.99%

2040 $ 0.131388 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Crust Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0632 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.063208 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.063260 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.063459 0.41% Prediksi Harga Crust Network (CRU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CRU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0632 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Crust Network (CRU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CRU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.063208 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Crust Network (CRU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CRU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.063260 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Crust Network (CRU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CRU adalah $0.063459 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Crust Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0632$ 0.0632 $ 0.0632 Perubahan Harga (24 Jam) +14.28% Kap. Pasar $ 893.56K$ 893.56K $ 893.56K Suplai Peredaran 14.14M 14.14M 14.14M Volume (24 Jam) $ 7.27K$ 7.27K $ 7.27K Volume (24 Jam) -- Harga CRU terbaru adalah $ 0.0632. Perubahan 24 jamnya sebesar +14.28%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 7.27K. Selanjutnya, suplai beredar CRU adalah 14.14M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 893.56K.

Harga Lampau Crust Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Crust Network, harga Crust Network saat ini adalah 0.0632USD. Suplai Crust Network(CRU) yang beredar adalah 0.00 CRU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $893.56K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0.009100 $ 0.0652 $ 0.0541

7 Hari 0.11% $ 0.006500 $ 0.0652 $ 0.0459

30 Days -0.14% $ -0.010799 $ 0.079 $ 0.0459 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Crust Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.009100 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Crust Network trading pada harga tertinggi $0.0652 dan terendah $0.0459 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CRU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Crust Network telah mengalami perubahan -0.14% , mencerminkan sekitar $-0.010799 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CRU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Crust Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CRU Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Crust Network (CRU )? Modul Prediksi Harga Crust Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CRU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Crust Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CRU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Crust Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CRU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CRU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Crust Network.

Mengapa Prediksi Harga CRU Penting?

Prediksi Harga CRU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CRU sekarang? Menurut prediksi Anda, CRU akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CRU bulan depan? Menurut alat prediksi harga Crust Network (CRU), prakiraan harga CRU akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CRU pada tahun 2026? Harga 1 Crust Network (CRU) hari ini adalah $0.0632 . Menurut modul prediksi di atas, CRU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CRU pada tahun 2027? Crust Network (CRU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CRU pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CRU pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Crust Network (CRU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CRU pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Crust Network (CRU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CRU pada tahun 2030? Harga 1 Crust Network (CRU) hari ini adalah $0.0632 . Menurut modul prediksi di atas, CRU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CRU untuk tahun 2040? Crust Network (CRU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CRU pada tahun 2040.