Apa yang dimaksud dengan Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Berapa nilai Crust Network (CRU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crust Network (CRU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crust Network.

Memahami tokenomi Crust Network (CRU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Crust Network Berapa nilai Crust Network (CRU) hari ini? Harga live CRU dalam USD adalah 0.0524 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRU ke USD saat ini? $ 0.0524 . Cobalah Harga CRU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Crust Network? Kapitalisasi pasar CRU adalah $ 740.86K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRU? Suplai beredar CRU adalah 14.14M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRU? CRU mencapai harga ATH sebesar 179.08981499 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRU? CRU mencapai harga ATL 0.04955776277185687 USD . Berapa volume perdagangan CRU? Volume perdagangan 24 jam live CRU adalah $ 4.67K USD . Akankah harga CRU naik lebih tinggi tahun ini? CRU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

