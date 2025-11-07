BursaDEX+
Harga live Crust Network hari ini adalah 0.0524 USD. Lacak informasi harga aktual CRU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRU

Info Harga CRU

Penjelasan CRU

Whitepaper CRU

Situs Web Resmi CRU

Tokenomi CRU

Prakiraan Harga CRU

Riwayat CRU

Panduan Membeli CRU

Logo Crust Network

Harga Crust Network(CRU)

Harga Live 1 CRU ke USD:

$0.0524
+5.22%1D
USD
Grafik Harga Live Crust Network (CRU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:35:24 (UTC+8)

Informasi Harga Crust Network (CRU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0487
Low 24 Jam
$ 0.0524
High 24 Jam

$ 0.0487
$ 0.0524
$ 179.08981499
$ 0.04955776277185687
+2.74%

+5.22%

-15.90%

-15.90%

Harga aktual Crust Network (CRU) adalah $ 0.0524. Selama 24 jam terakhir, CRU diperdagangkan antara low $ 0.0487 dan high $ 0.0524, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRU adalah $ 179.08981499, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04955776277185687.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRU telah berubah sebesar +2.74% selama 1 jam terakhir, +5.22% selama 24 jam, dan -15.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crust Network (CRU)

No.2286

$ 740.86K
$ 4.67K
$ 1.84M
14.14M
35,025,067.043
ETH

Kapitalisasi Pasar Crust Network saat ini adalah $ 740.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.67K. Suplai beredar CRU adalah 14.14M, dan total suplainya sebesar 35025067.043. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.84M.

Riwayat Harga Crust Network (CRU) USD

Pantau perubahan harga Crust Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0026+5.22%
30 Days$ -0.0278-34.67%
60 Hari$ -0.016-23.40%
90 Hari$ -0.0304-36.72%
Perubahan Harga Crust Network Hari Ini

Hari ini, CRU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0026 (+5.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Crust Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0278 (-34.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Crust Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRU terlihat mengalami perubahan $ -0.016 (-23.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Crust Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0304 (-36.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Crust Network (CRU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Crust Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing.

Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Crust Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Crust Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Crust Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Crust Network (USD)

Berapa nilai Crust Network (CRU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crust Network (CRU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crust Network.

Cek prediksi harga Crust Network sekarang!

Tokenomi Crust Network (CRU)

Memahami tokenomi Crust Network (CRU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRU sekarang!

Cara membeli Crust Network (CRU)

Ingin mengetahui cara membeli Crust Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Crust Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRU ke Mata Uang Lokal

1 Crust Network(CRU) ke VND
1,378.906
1 Crust Network(CRU) ke AUD
A$0.080696
1 Crust Network(CRU) ke GBP
0.039824
1 Crust Network(CRU) ke EUR
0.045064
1 Crust Network(CRU) ke USD
$0.0524
1 Crust Network(CRU) ke MYR
RM0.218508
1 Crust Network(CRU) ke TRY
2.21128
1 Crust Network(CRU) ke JPY
¥8.0172
1 Crust Network(CRU) ke ARS
ARS$76.051788
1 Crust Network(CRU) ke RUB
4.2575
1 Crust Network(CRU) ke INR
4.646308
1 Crust Network(CRU) ke IDR
Rp873.332984
1 Crust Network(CRU) ke PHP
3.092648
1 Crust Network(CRU) ke EGP
￡E.2.477996
1 Crust Network(CRU) ke BRL
R$0.28034
1 Crust Network(CRU) ke CAD
C$0.073884
1 Crust Network(CRU) ke BDT
6.393324
1 Crust Network(CRU) ke NGN
75.395216
1 Crust Network(CRU) ke COP
$200.765884
1 Crust Network(CRU) ke ZAR
R.0.910188
1 Crust Network(CRU) ke UAH
2.203944
1 Crust Network(CRU) ke TZS
T.Sh.128.7468
1 Crust Network(CRU) ke VES
Bs11.8948
1 Crust Network(CRU) ke CLP
$49.4132
1 Crust Network(CRU) ke PKR
Rs14.810336
1 Crust Network(CRU) ke KZT
27.563972
1 Crust Network(CRU) ke THB
฿1.696712
1 Crust Network(CRU) ke TWD
NT$1.623352
1 Crust Network(CRU) ke AED
د.إ0.192308
1 Crust Network(CRU) ke CHF
Fr0.04192
1 Crust Network(CRU) ke HKD
HK$0.407148
1 Crust Network(CRU) ke AMD
֏20.03776
1 Crust Network(CRU) ke MAD
.د.م0.48732
1 Crust Network(CRU) ke MXN
$0.973592
1 Crust Network(CRU) ke SAR
ريال0.1965
1 Crust Network(CRU) ke ETB
Br8.063836
1 Crust Network(CRU) ke KES
KSh6.766936
1 Crust Network(CRU) ke JOD
د.أ0.0371516
1 Crust Network(CRU) ke PLN
0.192832
1 Crust Network(CRU) ke RON
лв0.23056
1 Crust Network(CRU) ke SEK
kr0.501468
1 Crust Network(CRU) ke BGN
лв0.088556
1 Crust Network(CRU) ke HUF
Ft17.542472
1 Crust Network(CRU) ke CZK
1.105116
1 Crust Network(CRU) ke KWD
د.ك0.0160344
1 Crust Network(CRU) ke ILS
0.171348
1 Crust Network(CRU) ke BOB
Bs0.36156
1 Crust Network(CRU) ke AZN
0.08908
1 Crust Network(CRU) ke TJS
SM0.483128
1 Crust Network(CRU) ke GEL
0.142004
1 Crust Network(CRU) ke AOA
Kz48.029316
1 Crust Network(CRU) ke BHD
.د.ب0.0197548
1 Crust Network(CRU) ke BMD
$0.0524
1 Crust Network(CRU) ke DKK
kr0.339028
1 Crust Network(CRU) ke HNL
L1.380216
1 Crust Network(CRU) ke MUR
2.407256
1 Crust Network(CRU) ke NAD
$0.910188
1 Crust Network(CRU) ke NOK
kr0.533956
1 Crust Network(CRU) ke NZD
$0.092748
1 Crust Network(CRU) ke PAB
B/.0.0524
1 Crust Network(CRU) ke PGK
K0.22008
1 Crust Network(CRU) ke QAR
ر.ق0.190736
1 Crust Network(CRU) ke RSD
дин.5.322268
1 Crust Network(CRU) ke UZS
soʻm631.325156
1 Crust Network(CRU) ke ALL
L4.39374
1 Crust Network(CRU) ke ANG
ƒ0.093796
1 Crust Network(CRU) ke AWG
ƒ0.09432
1 Crust Network(CRU) ke BBD
$0.1048
1 Crust Network(CRU) ke BAM
KM0.088556
1 Crust Network(CRU) ke BIF
Fr154.5276
1 Crust Network(CRU) ke BND
$0.06812
1 Crust Network(CRU) ke BSD
$0.0524
1 Crust Network(CRU) ke JMD
$8.40234
1 Crust Network(CRU) ke KHR
210.441544
1 Crust Network(CRU) ke KMF
Fr22.008
1 Crust Network(CRU) ke LAK
1,139.130412
1 Crust Network(CRU) ke LKR
රු15.975188
1 Crust Network(CRU) ke MDL
L0.8908
1 Crust Network(CRU) ke MGA
Ar236.0358
1 Crust Network(CRU) ke MOP
P0.4192
1 Crust Network(CRU) ke MVR
0.80696
1 Crust Network(CRU) ke MWK
MK90.972164
1 Crust Network(CRU) ke MZN
MT3.35098
1 Crust Network(CRU) ke NPR
रु7.42508
1 Crust Network(CRU) ke PYG
371.6208
1 Crust Network(CRU) ke RWF
Fr76.0324
1 Crust Network(CRU) ke SBD
$0.431252
1 Crust Network(CRU) ke SCR
0.7336
1 Crust Network(CRU) ke SRD
$2.0174
1 Crust Network(CRU) ke SVC
$0.457976
1 Crust Network(CRU) ke SZL
L0.909664
1 Crust Network(CRU) ke TMT
m0.1834
1 Crust Network(CRU) ke TND
د.ت0.1550516
1 Crust Network(CRU) ke TTD
$0.354748
1 Crust Network(CRU) ke UGX
Sh183.1904
1 Crust Network(CRU) ke XAF
Fr29.7632
1 Crust Network(CRU) ke XCD
$0.14148
1 Crust Network(CRU) ke XOF
Fr29.7632
1 Crust Network(CRU) ke XPF
Fr5.3972
1 Crust Network(CRU) ke BWP
P0.70478
1 Crust Network(CRU) ke BZD
$0.105324
1 Crust Network(CRU) ke CVE
$5.022016
1 Crust Network(CRU) ke DJF
Fr9.2748
1 Crust Network(CRU) ke DOP
$3.369844
1 Crust Network(CRU) ke DZD
د.ج6.837152
1 Crust Network(CRU) ke FJD
$0.119472
1 Crust Network(CRU) ke GNF
Fr455.618
1 Crust Network(CRU) ke GTQ
Q0.401384
1 Crust Network(CRU) ke GYD
$10.959984
1 Crust Network(CRU) ke ISK
kr6.6024

Sumber Daya Crust Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Crust Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Crust Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Crust Network

Berapa nilai Crust Network (CRU) hari ini?
Harga live CRU dalam USD adalah 0.0524 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRU ke USD saat ini?
Harga CRU ke USD saat ini adalah $ 0.0524. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crust Network?
Kapitalisasi pasar CRU adalah $ 740.86K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRU?
Suplai beredar CRU adalah 14.14M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRU?
CRU mencapai harga ATH sebesar 179.08981499 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRU?
CRU mencapai harga ATL 0.04955776277185687 USD.
Berapa volume perdagangan CRU?
Volume perdagangan 24 jam live CRU adalah $ 4.67K USD.
Akankah harga CRU naik lebih tinggi tahun ini?
CRU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:35:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

