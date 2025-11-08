Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Daddy Tate untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DADDY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DADDY

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Daddy Tate % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02028 $0.02028 $0.02028 +1.09% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Daddy Tate untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Daddy Tate berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02028 pada tahun 2025. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Daddy Tate berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.021294 pada tahun 2026. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DADDY pada tahun 2027 adalah $ 0.022358 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DADDY pada tahun 2028 adalah $ 0.023476 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DADDY pada tahun 2029 adalah $ 0.024650 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DADDY pada tahun 2030 adalah $ 0.025882 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Daddy Tate berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.042160. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Daddy Tate berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.068675. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02028 0.00%

2026 $ 0.021294 5.00%

2027 $ 0.022358 10.25%

2028 $ 0.023476 15.76%

2029 $ 0.024650 21.55%

2030 $ 0.025882 27.63%

2031 $ 0.027177 34.01%

2032 $ 0.028535 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029962 47.75%

2034 $ 0.031460 55.13%

2035 $ 0.033033 62.89%

2036 $ 0.034685 71.03%

2037 $ 0.036419 79.59%

2038 $ 0.038240 88.56%

2039 $ 0.040153 97.99%

2040 $ 0.042160 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Daddy Tate Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02028 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.020282 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.020299 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.020363 0.41% Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DADDY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02028 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DADDY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020282 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DADDY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020299 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DADDY adalah $0.020363 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Daddy Tate Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02028$ 0.02028 $ 0.02028 Perubahan Harga (24 Jam) +1.09% Kap. Pasar $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M Suplai Peredaran 599.63M 599.63M 599.63M Volume (24 Jam) $ 63.67K$ 63.67K $ 63.67K Volume (24 Jam) -- Harga DADDY terbaru adalah $ 0.02028. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.09%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 63.67K. Selanjutnya, suplai beredar DADDY adalah 599.63M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.17M. Lihat Harga DADDY Live

Cara Membeli Daddy Tate (DADDY) Mencoba untuk membeli DADDY? Anda sekarang dapat membeli DADDY melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Daddy Tate dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli DADDY Sekarang

Harga Lampau Daddy Tate Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Daddy Tate, harga Daddy Tate saat ini adalah 0.02029USD. Suplai Daddy Tate(DADDY) yang beredar adalah 0.00 DADDY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12.17M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000369 $ 0.02107 $ 0.01931

7 Hari -0.11% $ -0.002540 $ 0.0246 $ 0.01931

30 Days -0.27% $ -0.007599 $ 0.02806 $ 0.01931 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Daddy Tate telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000369 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Daddy Tate trading pada harga tertinggi $0.0246 dan terendah $0.01931 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DADDY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Daddy Tate telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.007599 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DADDY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Daddy Tate lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DADDY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Daddy Tate (DADDY )? Modul Prediksi Harga Daddy Tate adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DADDY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Daddy Tate pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DADDY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Daddy Tate. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DADDY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DADDY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Daddy Tate.

Mengapa Prediksi Harga DADDY Penting?

Prediksi Harga DADDY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DADDY sekarang? Menurut prediksi Anda, DADDY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DADDY bulan depan? Menurut alat prediksi harga Daddy Tate (DADDY), prakiraan harga DADDY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DADDY pada tahun 2026? Harga 1 Daddy Tate (DADDY) hari ini adalah $0.02028 . Menurut modul prediksi di atas, DADDY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DADDY pada tahun 2027? Daddy Tate (DADDY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DADDY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DADDY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Daddy Tate (DADDY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DADDY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Daddy Tate (DADDY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DADDY pada tahun 2030? Harga 1 Daddy Tate (DADDY) hari ini adalah $0.02028 . Menurut modul prediksi di atas, DADDY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DADDY untuk tahun 2040? Daddy Tate (DADDY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DADDY pada tahun 2040. Daftar Sekarang