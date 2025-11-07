Apa yang dimaksud dengan Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain DADDY is a meme coin on the Solana chain

Prediksi Harga Daddy Tate (USD)

Berapa nilai Daddy Tate (DADDY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Daddy Tate (DADDY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Daddy Tate.

Tokenomi Daddy Tate (DADDY)

Memahami tokenomi Daddy Tate (DADDY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DADDY sekarang!

Cara membeli Daddy Tate (DADDY)

Ingin mengetahui cara membeli Daddy Tate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Daddy Tate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DADDY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Daddy Tate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Daddy Tate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Daddy Tate Berapa nilai Daddy Tate (DADDY) hari ini? Harga live DADDY dalam USD adalah 0.02026 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DADDY ke USD saat ini? $ 0.02026 . Cobalah Harga DADDY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Daddy Tate? Kapitalisasi pasar DADDY adalah $ 12.15M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DADDY? Suplai beredar DADDY adalah 599.63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DADDY? DADDY mencapai harga ATH sebesar 0.2924734098553782 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DADDY? DADDY mencapai harga ATL 0.019893218377353056 USD . Berapa volume perdagangan DADDY? Volume perdagangan 24 jam live DADDY adalah $ 61.69K USD . Akankah harga DADDY naik lebih tinggi tahun ini? DADDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DADDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Daddy Tate (DADDY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

