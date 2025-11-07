BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Daddy Tate hari ini adalah 0.02026 USD. Lacak informasi harga aktual DADDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DADDY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Daddy Tate hari ini adalah 0.02026 USD. Lacak informasi harga aktual DADDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DADDY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DADDY

Info Harga DADDY

Penjelasan DADDY

Situs Web Resmi DADDY

Tokenomi DADDY

Prakiraan Harga DADDY

Riwayat DADDY

Panduan Membeli DADDY

Konverter DADDY ke Mata Uang Fiat

Spot DADDY

Futures USDT-M DADDY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Daddy Tate

Harga Daddy Tate(DADDY)

Harga Live 1 DADDY ke USD:

$0.02026
$0.02026$0.02026
-1.12%1D
USD
Grafik Harga Live Daddy Tate (DADDY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:02 (UTC+8)

Informasi Harga Daddy Tate (DADDY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01987
$ 0.01987$ 0.01987
Low 24 Jam
$ 0.02198
$ 0.02198$ 0.02198
High 24 Jam

$ 0.01987
$ 0.01987$ 0.01987

$ 0.02198
$ 0.02198$ 0.02198

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056$ 0.019893218377353056

-0.79%

-1.11%

-5.73%

-5.73%

Harga aktual Daddy Tate (DADDY) adalah $ 0.02026. Selama 24 jam terakhir, DADDY diperdagangkan antara low $ 0.01987 dan high $ 0.02198, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDADDY adalah $ 0.2924734098553782, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.019893218377353056.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DADDY telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, -1.11% selama 24 jam, dan -5.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Daddy Tate (DADDY)

No.989

$ 12.15M
$ 12.15M$ 12.15M

$ 61.69K
$ 61.69K$ 61.69K

$ 20.25M
$ 20.25M$ 20.25M

599.63M
599.63M 599.63M

999,689,062
999,689,062 999,689,062

599,632,424.125066
599,632,424.125066 599,632,424.125066

59.98%

SOL

Kapitalisasi Pasar Daddy Tate saat ini adalah $ 12.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.69K. Suplai beredar DADDY adalah 599.63M, dan total suplainya sebesar 599632424.125066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.25M.

Riwayat Harga Daddy Tate (DADDY) USD

Pantau perubahan harga Daddy Tate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002295-1.11%
30 Days$ -0.0074-26.76%
60 Hari$ -0.00889-30.50%
90 Hari$ -0.01989-49.54%
Perubahan Harga Daddy Tate Hari Ini

Hari ini, DADDY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002295 (-1.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Daddy Tate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0074 (-26.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Daddy Tate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DADDY terlihat mengalami perubahan $ -0.00889 (-30.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Daddy Tate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01989 (-49.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Daddy Tate (DADDY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Daddy Tate sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Daddy Tate Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DADDY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Daddy Tate di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Daddy Tate dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Daddy Tate (USD)

Berapa nilai Daddy Tate (DADDY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Daddy Tate (DADDY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Daddy Tate.

Cek prediksi harga Daddy Tate sekarang!

Tokenomi Daddy Tate (DADDY)

Memahami tokenomi Daddy Tate (DADDY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DADDY sekarang!

Cara membeli Daddy Tate (DADDY)

Ingin mengetahui cara membeli Daddy Tate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Daddy Tate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DADDY ke Mata Uang Lokal

1 Daddy Tate(DADDY) ke VND
533.1419
1 Daddy Tate(DADDY) ke AUD
A$0.0312004
1 Daddy Tate(DADDY) ke GBP
0.0153976
1 Daddy Tate(DADDY) ke EUR
0.0174236
1 Daddy Tate(DADDY) ke USD
$0.02026
1 Daddy Tate(DADDY) ke MYR
RM0.0844842
1 Daddy Tate(DADDY) ke TRY
0.854972
1 Daddy Tate(DADDY) ke JPY
¥3.09978
1 Daddy Tate(DADDY) ke ARS
ARS$29.4047562
1 Daddy Tate(DADDY) ke RUB
1.646125
1 Daddy Tate(DADDY) ke INR
1.7964542
1 Daddy Tate(DADDY) ke IDR
Rp337.6665316
1 Daddy Tate(DADDY) ke PHP
1.1957452
1 Daddy Tate(DADDY) ke EGP
￡E.0.9580954
1 Daddy Tate(DADDY) ke BRL
R$0.108391
1 Daddy Tate(DADDY) ke CAD
C$0.0285666
1 Daddy Tate(DADDY) ke BDT
2.4719226
1 Daddy Tate(DADDY) ke NGN
29.1508984
1 Daddy Tate(DADDY) ke COP
$77.6243666
1 Daddy Tate(DADDY) ke ZAR
R.0.3519162
1 Daddy Tate(DADDY) ke UAH
0.8521356
1 Daddy Tate(DADDY) ke TZS
T.Sh.49.77882
1 Daddy Tate(DADDY) ke VES
Bs4.59902
1 Daddy Tate(DADDY) ke CLP
$19.10518
1 Daddy Tate(DADDY) ke PKR
Rs5.7262864
1 Daddy Tate(DADDY) ke KZT
10.6573678
1 Daddy Tate(DADDY) ke THB
฿0.6560188
1 Daddy Tate(DADDY) ke TWD
NT$0.6276548
1 Daddy Tate(DADDY) ke AED
د.إ0.0743542
1 Daddy Tate(DADDY) ke CHF
Fr0.016208
1 Daddy Tate(DADDY) ke HKD
HK$0.1574202
1 Daddy Tate(DADDY) ke AMD
֏7.747424
1 Daddy Tate(DADDY) ke MAD
.د.م0.188418
1 Daddy Tate(DADDY) ke MXN
$0.3764308
1 Daddy Tate(DADDY) ke SAR
ريال0.075975
1 Daddy Tate(DADDY) ke ETB
Br3.1178114
1 Daddy Tate(DADDY) ke KES
KSh2.6163764
1 Daddy Tate(DADDY) ke JOD
د.أ0.01436434
1 Daddy Tate(DADDY) ke PLN
0.0745568
1 Daddy Tate(DADDY) ke RON
лв0.089144
1 Daddy Tate(DADDY) ke SEK
kr0.1938882
1 Daddy Tate(DADDY) ke BGN
лв0.0342394
1 Daddy Tate(DADDY) ke HUF
Ft6.7826428
1 Daddy Tate(DADDY) ke CZK
0.4272834
1 Daddy Tate(DADDY) ke KWD
د.ك0.00619956
1 Daddy Tate(DADDY) ke ILS
0.0662502
1 Daddy Tate(DADDY) ke BOB
Bs0.139794
1 Daddy Tate(DADDY) ke AZN
0.034442
1 Daddy Tate(DADDY) ke TJS
SM0.1867972
1 Daddy Tate(DADDY) ke GEL
0.0549046
1 Daddy Tate(DADDY) ke AOA
Kz18.5701134
1 Daddy Tate(DADDY) ke BHD
.د.ب0.00763802
1 Daddy Tate(DADDY) ke BMD
$0.02026
1 Daddy Tate(DADDY) ke DKK
kr0.1310822
1 Daddy Tate(DADDY) ke HNL
L0.5336484
1 Daddy Tate(DADDY) ke MUR
0.9307444
1 Daddy Tate(DADDY) ke NAD
$0.3519162
1 Daddy Tate(DADDY) ke NOK
kr0.2064494
1 Daddy Tate(DADDY) ke NZD
$0.0358602
1 Daddy Tate(DADDY) ke PAB
B/.0.02026
1 Daddy Tate(DADDY) ke PGK
K0.085092
1 Daddy Tate(DADDY) ke QAR
ر.ق0.0737464
1 Daddy Tate(DADDY) ke RSD
дин.2.0578082
1 Daddy Tate(DADDY) ke UZS
soʻm244.0963294
1 Daddy Tate(DADDY) ke ALL
L1.698801
1 Daddy Tate(DADDY) ke ANG
ƒ0.0362654
1 Daddy Tate(DADDY) ke AWG
ƒ0.036468
1 Daddy Tate(DADDY) ke BBD
$0.04052
1 Daddy Tate(DADDY) ke BAM
KM0.0342394
1 Daddy Tate(DADDY) ke BIF
Fr59.74674
1 Daddy Tate(DADDY) ke BND
$0.026338
1 Daddy Tate(DADDY) ke BSD
$0.02026
1 Daddy Tate(DADDY) ke JMD
$3.248691
1 Daddy Tate(DADDY) ke KHR
81.3653756
1 Daddy Tate(DADDY) ke KMF
Fr8.5092
1 Daddy Tate(DADDY) ke LAK
440.4347738
1 Daddy Tate(DADDY) ke LKR
රු6.1766662
1 Daddy Tate(DADDY) ke MDL
L0.34442
1 Daddy Tate(DADDY) ke MGA
Ar91.26117
1 Daddy Tate(DADDY) ke MOP
P0.16208
1 Daddy Tate(DADDY) ke MVR
0.312004
1 Daddy Tate(DADDY) ke MWK
MK35.1735886
1 Daddy Tate(DADDY) ke MZN
MT1.295627
1 Daddy Tate(DADDY) ke NPR
रु2.870842
1 Daddy Tate(DADDY) ke PYG
143.68392
1 Daddy Tate(DADDY) ke RWF
Fr29.39726
1 Daddy Tate(DADDY) ke SBD
$0.1667398
1 Daddy Tate(DADDY) ke SCR
0.28364
1 Daddy Tate(DADDY) ke SRD
$0.78001
1 Daddy Tate(DADDY) ke SVC
$0.1770724
1 Daddy Tate(DADDY) ke SZL
L0.3517136
1 Daddy Tate(DADDY) ke TMT
m0.07091
1 Daddy Tate(DADDY) ke TND
د.ت0.05994934
1 Daddy Tate(DADDY) ke TTD
$0.1371602
1 Daddy Tate(DADDY) ke UGX
Sh70.82896
1 Daddy Tate(DADDY) ke XAF
Fr11.50768
1 Daddy Tate(DADDY) ke XCD
$0.054702
1 Daddy Tate(DADDY) ke XOF
Fr11.50768
1 Daddy Tate(DADDY) ke XPF
Fr2.08678
1 Daddy Tate(DADDY) ke BWP
P0.272497
1 Daddy Tate(DADDY) ke BZD
$0.0407226
1 Daddy Tate(DADDY) ke CVE
$1.9417184
1 Daddy Tate(DADDY) ke DJF
Fr3.58602
1 Daddy Tate(DADDY) ke DOP
$1.3029206
1 Daddy Tate(DADDY) ke DZD
د.ج2.6435248
1 Daddy Tate(DADDY) ke FJD
$0.0461928
1 Daddy Tate(DADDY) ke GNF
Fr176.1607
1 Daddy Tate(DADDY) ke GTQ
Q0.1551916
1 Daddy Tate(DADDY) ke GYD
$4.2375816
1 Daddy Tate(DADDY) ke ISK
kr2.55276

Sumber Daya Daddy Tate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Daddy Tate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Daddy Tate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Daddy Tate

Berapa nilai Daddy Tate (DADDY) hari ini?
Harga live DADDY dalam USD adalah 0.02026 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DADDY ke USD saat ini?
Harga DADDY ke USD saat ini adalah $ 0.02026. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Daddy Tate?
Kapitalisasi pasar DADDY adalah $ 12.15M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DADDY?
Suplai beredar DADDY adalah 599.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DADDY?
DADDY mencapai harga ATH sebesar 0.2924734098553782 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DADDY?
DADDY mencapai harga ATL 0.019893218377353056 USD.
Berapa volume perdagangan DADDY?
Volume perdagangan 24 jam live DADDY adalah $ 61.69K USD.
Akankah harga DADDY naik lebih tinggi tahun ini?
DADDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DADDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Daddy Tate (DADDY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DADDY ke USD

Jumlah

DADDY
DADDY
USD
USD

1 DADDY = 0.02026 USD

Perdagangkan DADDY

DADDY/USDT
$0.02026
$0.02026$0.02026
-1.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,004.60
$101,004.60$101,004.60

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.25
$3,283.25$3,283.25

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.62
$154.62$154.62

-0.83%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9974
$0.9974$0.9974

+16.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,004.60
$101,004.60$101,004.60

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.25
$3,283.25$3,283.25

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1969
$2.1969$2.1969

-1.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.62
$154.62$154.62

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0083
$1.0083$1.0083

-0.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.87
$30.87$30.87

+105.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0787
$0.0787$0.0787

+57.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013337
$0.013337$0.013337

+1,233.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.010288
$0.010288$0.010288

+382.09%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.168
$4.168$4.168

+316.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001759
$0.00001759$0.00001759

+63.32%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.217
$2.217$2.217

+60.76%