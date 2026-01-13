Prediksi Harga Donut (DONUT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Donut untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan DONUT dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DONUT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Donut % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.06925 $0.06925 $0.06925 -3.64% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Donut untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Donut kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.06925 pada tahun 2026. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Donut kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.072712 pada tahun 2027. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DONUT diproyeksikan mencapai $ 0.076348 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DONUT diproyeksikan mencapai $ 0.080165 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target DONUT pada tahun 2030 adalah $ 0.084173 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Donut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.137110. Prediksi Harga Donut (DONUT) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Donut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.223338. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.06925 0.00%

2027 $ 0.072712 5.00%

2028 $ 0.076348 10.25%

2029 $ 0.080165 15.76%

2030 $ 0.084173 21.55%

2031 $ 0.088382 27.63%

2032 $ 0.092801 34.01%

2033 $ 0.097441 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.102313 47.75%

2035 $ 0.107429 55.13%

2036 $ 0.112800 62.89%

2037 $ 0.118441 71.03%

2038 $ 0.124363 79.59%

2039 $ 0.130581 88.56%

2040 $ 0.137110 97.99%

2050 $ 0.223338 222.51% Prediksi Harga Donut Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.06925 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.069259 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.069316 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.069534 0.41% Prediksi Harga Donut (DONUT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DONUT pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.06925 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Donut (DONUT) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk DONUT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.069259 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Donut (DONUT) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk DONUT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.069316 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Donut (DONUT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DONUT adalah $0.069534 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Donut Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06925$ 0.06925 $ 0.06925 Perubahan Harga (24 Jam) -3.64% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.37K$ 53.37K $ 53.37K Volume (24 Jam) -- Harga DONUT terbaru adalah $ 0.06925. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.64%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 53.37K. Selanjutnya, suplai beredar DONUT adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga DONUT Live

Cara Membeli Donut (DONUT) Mencoba untuk membeli DONUT? Anda sekarang dapat membeli DONUT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Donut dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli DONUT Sekarang

Harga Lampau Donut Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Donut, harga Donut saat ini adalah 0.0693USD. Suplai Donut(DONUT) yang beredar adalah 0.00 DONUT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.006159 $ 0.07567 $ 0.06845

7 Hari -0.21% $ -0.019239 $ 0.09996 $ 0.06551

30 Days -0.58% $ -0.09955 $ 0.1786 $ 0.05459 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Donut telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.006159 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Donut trading pada harga tertinggi $0.09996 dan terendah $0.06551 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DONUT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Donut telah mengalami perubahan -0.58% , mencerminkan sekitar $-0.09955 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DONUT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Donut lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DONUT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Donut (DONUT )? Modul Prediksi Harga Donut adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DONUT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Donut pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DONUT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Donut. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DONUT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DONUT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Donut.

Mengapa Prediksi Harga DONUT Penting?

Prediksi Harga DONUT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DONUT sekarang? Menurut prediksi Anda, DONUT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DONUT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Donut (DONUT), prakiraan harga DONUT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DONUT pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Donut (DONUT) adalah $0.06925 . Berdasarkan model prediksi di atas, DONUT diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga DONUT di tahun 2028? Donut (DONUT) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per DONUT pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DONUT di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Donut (DONUT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga DONUT di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Donut (DONUT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DONUT untuk tahun 2040? Donut (DONUT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DONUT pada tahun 2040. Daftar Sekarang