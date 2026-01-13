Harga Donut Hari Ini

Harga live Donut (DONUT) hari ini adalah $ 0.07185, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DONUT ke USD saat ini adalah $ 0.07185 per DONUT.

Donut saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- DONUT. Selama 24 jam terakhir, DONUT diperdagangkan antara $ 0.0717 (low) dan $ 0.07636 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, DONUT bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -17.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.60K.

Informasi Pasar Donut (DONUT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Donut saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.60K. Suplai beredar DONUT adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.