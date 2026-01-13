Harga REALTOKEN Hari Ini

Harga live REALTOKEN (REALTOKEN) hari ini adalah $ 0.02507, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REALTOKEN ke USD saat ini adalah $ 0.02507 per REALTOKEN.

REALTOKEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- REALTOKEN. Selama 24 jam terakhir, REALTOKEN diperdagangkan antara $ 0.02433 (low) dan $ 0.02918 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, REALTOKEN bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -15.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 9.06K.

Informasi Pasar REALTOKEN (REALTOKEN)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.07M$ 25.07M $ 25.07M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik XRP

Kapitalisasi Pasar REALTOKEN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.06K. Suplai beredar REALTOKEN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.07M.