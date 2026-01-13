Tokenomi REALTOKEN (REALTOKEN)

Tokenomi REALTOKEN (REALTOKEN)

Telusuri wawasan utama tentang REALTOKEN (REALTOKEN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:33:03 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga REALTOKEN (REALTOKEN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk REALTOKEN (REALTOKEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M
All-Time High:
$ 0.0443
$ 0.0443$ 0.0443
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.024
$ 0.024$ 0.024

Informasi REALTOKEN (REALTOKEN)

Real Token adalah Token Reward Pembayaran yang digunakan sebagai bagian dari Solusi Reward Pembayaran RealFi. RealFI Memungkinkan pengguna untuk Mendapatkan Reward dengan setiap Transaksi Pembayaran dan Memungkinkan Real Token untuk digunakan sebagai metode Pembayaran.

Situs Web Resmi:
https://www.therealchain.com/
Explorer Blok:
https://xrpscan.com/account/rKVyXn1AhqMTvNA9hS6XkFjQNn2VE8Nz88

Tokenomi REALTOKEN (REALTOKEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi REALTOKEN (REALTOKEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token REALTOKEN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token REALTOKEN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi REALTOKEN, jelajahi harga live token REALTOKEN!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

