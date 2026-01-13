Harga D. Energy Hari Ini

Harga live D. Energy (WATT) hari ini adalah $ 0.17993, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WATT ke USD saat ini adalah $ 0.17993 per WATT.

D. Energy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- WATT. Selama 24 jam terakhir, WATT diperdagangkan antara $ 0.1799 (low) dan $ 0.18048 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, WATT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 299.44K.

Informasi Pasar D. Energy (WATT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 299.44K$ 299.44K $ 299.44K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 215.92M$ 215.92M $ 215.92M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain Publik WATT

Kapitalisasi Pasar D. Energy saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 299.44K. Suplai beredar WATT adalah --, dan total suplainya sebesar 1200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 215.92M.