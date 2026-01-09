Prediksi Harga EDENA (EDENA) (USD)

Dapatkan prediksi harga EDENA untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan EDENA dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga EDENA % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.7047 $1.7047 $1.7047 +0.35% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga EDENA untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, EDENA kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.7047 pada tahun 2026. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, EDENA kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.7899 pada tahun 2027. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, EDENA diproyeksikan mencapai $ 1.8794 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, EDENA diproyeksikan mencapai $ 1.9734 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target EDENA pada tahun 2030 adalah $ 2.0720 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga EDENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3751. Prediksi Harga EDENA (EDENA) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga EDENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 5.4978. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 1.7047 0.00%

2027 $ 1.7899 5.00%

2028 $ 1.8794 10.25%

2029 $ 1.9734 15.76%

2030 $ 2.0720 21.55%

2031 $ 2.1756 27.63%

2032 $ 2.2844 34.01%

2033 $ 2.3986 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 2.5186 47.75%

2035 $ 2.6445 55.13%

2036 $ 2.7767 62.89%

2037 $ 2.9156 71.03%

2038 $ 3.0613 79.59%

2039 $ 3.2144 88.56%

2040 $ 3.3751 97.99%

2050 $ 5.4978 222.51% Prediksi Harga EDENA Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 1.7047 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 1.7049 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 1.7063 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 1.7117 0.41% Prediksi Harga EDENA (EDENA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EDENA pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $1.7047 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga EDENA (EDENA) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk EDENA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.7049 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga EDENA (EDENA) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk EDENA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.7063 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga EDENA (EDENA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EDENA adalah $1.7117 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga EDENA Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.7047$ 1.7047 $ 1.7047 Perubahan Harga (24 Jam) +0.35% Kap. Pasar $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Suplai Peredaran 7.55M 7.55M 7.55M Volume (24 Jam) $ 126.54K$ 126.54K $ 126.54K Volume (24 Jam) -- Harga EDENA terbaru adalah $ 1.7047. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.35%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 126.54K. Selanjutnya, suplai beredar EDENA adalah 7.55M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.87M.

Harga Lampau EDENA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live EDENA, harga EDENA saat ini adalah 1.7047USD. Suplai EDENA(EDENA) yang beredar adalah 0.00 EDENA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12.87M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.001900 $ 1.7107 $ 1.6728

7 Hari -0.09% $ -0.184699 $ 1.8921 $ 1.5771

30 Days -0.30% $ -0.732499 $ 2.4997 $ 1.5771 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, EDENA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001900 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, EDENA trading pada harga tertinggi $1.8921 dan terendah $1.5771 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EDENA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, EDENA telah mengalami perubahan -0.30% , mencerminkan sekitar $-0.732499 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EDENA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga EDENA lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EDENA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga EDENA (EDENA )? Modul Prediksi Harga EDENA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EDENA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap EDENA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EDENA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga EDENA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EDENA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EDENA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan EDENA.

Mengapa Prediksi Harga EDENA Penting?

Prediksi Harga EDENA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

