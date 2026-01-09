Harga EDENA Hari Ini

Harga live EDENA (EDENA) hari ini adalah $ 1.7033, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EDENA ke USD saat ini adalah $ 1.7033 per EDENA.

EDENA saat ini berada di peringkat #923 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12.86M, dengan suplai yang beredar 7.55M EDENA. Selama 24 jam terakhir, EDENA diperdagangkan antara $ 1.6728 (low) dan $ 1.7107 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.001514614497738, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.7809586417233862.

Dalam kinerja jangka pendek, EDENA bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -9.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 126.30K.

Informasi Pasar EDENA (EDENA)

Peringkat No.923 Kapitalisasi Pasar $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Volume (24 Jam) $ 126.30K$ 126.30K $ 126.30K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Suplai Peredaran 7.55M 7.55M 7.55M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.75% Blockchain Publik ETH

