Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) (USD)

Dapatkan prediksi harga EDEXA BLOCKCHAIN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EDX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga EDEXA BLOCKCHAIN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.008439 $0.008439 $0.008439 -15.61% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008439 pada tahun 2025. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008860 pada tahun 2026. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EDX pada tahun 2027 adalah $ 0.009303 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EDX pada tahun 2028 adalah $ 0.009769 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EDX pada tahun 2029 adalah $ 0.010257 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EDX pada tahun 2030 adalah $ 0.010770 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017544. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028577. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008439 0.00%

2026 $ 0.008860 5.00%

2027 $ 0.009303 10.25%

2028 $ 0.009769 15.76%

2029 $ 0.010257 21.55%

2030 $ 0.010770 27.63%

2031 $ 0.011309 34.01%

2032 $ 0.011874 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012468 47.75%

2034 $ 0.013091 55.13%

2035 $ 0.013746 62.89%

2036 $ 0.014433 71.03%

2037 $ 0.015155 79.59%

2038 $ 0.015912 88.56%

2039 $ 0.016708 97.99%

2040 $ 0.017544 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.008439 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.008440 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.008447 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.008473 0.41% Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EDX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.008439 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EDX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008440 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EDX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008447 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EDX adalah $0.008473 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga EDEXA BLOCKCHAIN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.008439$ 0.008439 $ 0.008439 Perubahan Harga (24 Jam) -15.61% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 108.73K$ 108.73K $ 108.73K Volume (24 Jam) -- Harga EDX terbaru adalah $ 0.008439. Perubahan 24 jamnya sebesar -15.61%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 108.73K. Selanjutnya, suplai beredar EDX adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00.

Harga Lampau EDEXA BLOCKCHAIN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live EDEXA BLOCKCHAIN, harga EDEXA BLOCKCHAIN saat ini adalah 0.008439USD. Suplai EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) yang beredar adalah 0.00 EDX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.24% $ -0.002718 $ 0.012 $ 0.008

7 Hari -0.24% $ -0.002689 $ 0.012 $ 0.008

30 Days -0.41% $ -0.005879 $ 0.01481 $ 0.006421 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, EDEXA BLOCKCHAIN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.002718 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.24% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, EDEXA BLOCKCHAIN trading pada harga tertinggi $0.012 dan terendah $0.008 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.24% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EDX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, EDEXA BLOCKCHAIN telah mengalami perubahan -0.41% , mencerminkan sekitar $-0.005879 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EDX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga EDEXA BLOCKCHAIN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX )? Modul Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EDX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap EDEXA BLOCKCHAIN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EDX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga EDEXA BLOCKCHAIN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EDX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EDX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan EDEXA BLOCKCHAIN.

Mengapa Prediksi Harga EDX Penting?

Prediksi Harga EDX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

