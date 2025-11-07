BursaDEX+
Harga live EDEXA BLOCKCHAIN hari ini adalah 0.01047 USD. Lacak informasi harga aktual EDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo EDEXA BLOCKCHAIN

Harga EDEXA BLOCKCHAIN(EDX)

Harga Live 1 EDX ke USD:

$0.01047
-0.15%1D
USD
Grafik Harga Live EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:31:38 (UTC+8)

Informasi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.010225
Low 24 Jam
$ 0.0105
High 24 Jam

$ 0.010225
$ 0.0105
$ 0.09690912397995667
$ 0.003159490790773429
-0.13%

-0.15%

-4.70%

-4.70%

Harga aktual EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) adalah $ 0.01047. Selama 24 jam terakhir, EDX diperdagangkan antara low $ 0.010225 dan high $ 0.0105, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDX adalah $ 0.09690912397995667, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003159490790773429.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDX telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, -0.15% selama 24 jam, dan -4.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

No.4622

$ 0.00
$ 51.30K
$ 104.70M
0.00
10,000,000,000
2,500,000,000
0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar EDEXA BLOCKCHAIN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.30K. Suplai beredar EDX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.70M.

Riwayat Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) USD

Pantau perubahan harga EDEXA BLOCKCHAIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001573-0.15%
30 Days$ -0.003818-26.73%
60 Hari$ -0.011021-51.29%
90 Hari$ -0.010889-50.99%
Perubahan Harga EDEXA BLOCKCHAIN Hari Ini

Hari ini, EDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001573 (-0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EDEXA BLOCKCHAIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003818 (-26.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EDEXA BLOCKCHAIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EDX terlihat mengalami perubahan $ -0.011021 (-51.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EDEXA BLOCKCHAIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010889 (-50.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga EDEXA BLOCKCHAIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EDEXA BLOCKCHAIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EDEXA BLOCKCHAIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EDEXA BLOCKCHAIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (USD)

Berapa nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDEXA BLOCKCHAIN.

Cek prediksi harga EDEXA BLOCKCHAIN sekarang!

Tokenomi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Memahami tokenomi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDX sekarang!

Cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Ingin mengetahui cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EDEXA BLOCKCHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya EDEXA BLOCKCHAIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EDEXA BLOCKCHAIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EDEXA BLOCKCHAIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EDEXA BLOCKCHAIN

Berapa nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini?
Harga live EDX dalam USD adalah 0.01047 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDX ke USD saat ini?
Harga EDX ke USD saat ini adalah $ 0.01047. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EDEXA BLOCKCHAIN?
Kapitalisasi pasar EDX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDX?
Suplai beredar EDX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDX?
EDX mencapai harga ATH sebesar 0.09690912397995667 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDX?
EDX mencapai harga ATL 0.003159490790773429 USD.
Berapa volume perdagangan EDX?
Volume perdagangan 24 jam live EDX adalah $ 51.30K USD.
Akankah harga EDX naik lebih tinggi tahun ini?
EDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

