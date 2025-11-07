Apa yang dimaksud dengan EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EDEXA BLOCKCHAIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang EDEXA BLOCKCHAIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EDEXA BLOCKCHAIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EDEXA BLOCKCHAIN (USD)

Berapa nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDEXA BLOCKCHAIN.

Cek prediksi harga EDEXA BLOCKCHAIN sekarang!

Tokenomi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Memahami tokenomi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDX sekarang!

Cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Ingin mengetahui cara membeli EDEXA BLOCKCHAIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EDEXA BLOCKCHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya EDEXA BLOCKCHAIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EDEXA BLOCKCHAIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EDEXA BLOCKCHAIN Berapa nilai EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini? Harga live EDX dalam USD adalah 0.01047 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EDX ke USD saat ini? $ 0.01047 . Cobalah Harga EDX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EDEXA BLOCKCHAIN? Kapitalisasi pasar EDX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EDX? Suplai beredar EDX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EDX? EDX mencapai harga ATH sebesar 0.09690912397995667 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EDX? EDX mencapai harga ATL 0.003159490790773429 USD . Berapa volume perdagangan EDX? Volume perdagangan 24 jam live EDX adalah $ 51.30K USD . Akankah harga EDX naik lebih tinggi tahun ini? EDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi