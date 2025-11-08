Prediksi Harga ELF (ELF) (USD)

Dapatkan prediksi harga ELF untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ELF dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ELF % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1243 $0.1243 $0.1243 +4.36% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ELF untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ELF berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1243 pada tahun 2025. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ELF berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.130515 pada tahun 2026. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ELF pada tahun 2027 adalah $ 0.137040 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ELF pada tahun 2028 adalah $ 0.143892 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ELF pada tahun 2029 adalah $ 0.151087 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ELF pada tahun 2030 adalah $ 0.158641 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ELF berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.258410. Prediksi Harga ELF (ELF) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ELF berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.420923. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1243 0.00%

2026 $ 0.130515 5.00%

2027 $ 0.137040 10.25%

2028 $ 0.143892 15.76%

2029 $ 0.151087 21.55%

2030 $ 0.158641 27.63%

2031 $ 0.166573 34.01%

2032 $ 0.174902 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.183647 47.75%

2034 $ 0.192830 55.13%

2035 $ 0.202471 62.89%

2036 $ 0.212595 71.03%

2037 $ 0.223224 79.59%

2038 $ 0.234386 88.56%

2039 $ 0.246105 97.99%

2040 $ 0.258410 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ELF Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1243 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.124317 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.124419 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.124810 0.41% Prediksi Harga ELF (ELF) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ELF pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1243 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ELF (ELF) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ELF, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.124317 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ELF (ELF) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ELF, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.124419 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ELF (ELF) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ELF adalah $0.124810 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ELF Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1243$ 0.1243 $ 0.1243 Perubahan Harga (24 Jam) +4.36% Kap. Pasar $ 99.78M$ 99.78M $ 99.78M Suplai Peredaran 802.73M 802.73M 802.73M Volume (24 Jam) $ 232.94K$ 232.94K $ 232.94K Volume (24 Jam) -- Harga ELF terbaru adalah $ 0.1243. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.36%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 232.94K. Selanjutnya, suplai beredar ELF adalah 802.73M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 99.78M. Lihat Harga ELF Live

Harga Lampau ELF Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ELF, harga ELF saat ini adalah 0.1243USD. Suplai ELF(ELF) yang beredar adalah 0.00 ELF , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $99.78M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.0058 $ 0.1271 $ 0.1169

7 Hari -0.04% $ -0.0063 $ 0.1335 $ 0.1144

30 Days -0.23% $ -0.038099 $ 0.1766 $ 0.1144 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ELF telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.0058 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ELF trading pada harga tertinggi $0.1335 dan terendah $0.1144 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ELF di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ELF telah mengalami perubahan -0.23% , mencerminkan sekitar $-0.038099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ELF dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ELF lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ELF Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ELF (ELF )? Modul Prediksi Harga ELF adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ELF di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ELF pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ELF, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ELF. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ELF. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ELF untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ELF.

Mengapa Prediksi Harga ELF Penting?

Prediksi Harga ELF sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ELF sekarang? Menurut prediksi Anda, ELF akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ELF bulan depan? Menurut alat prediksi harga ELF (ELF), prakiraan harga ELF akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ELF pada tahun 2026? Harga 1 ELF (ELF) hari ini adalah $0.1243 . Menurut modul prediksi di atas, ELF akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ELF pada tahun 2027? ELF (ELF) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ELF pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ELF pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ELF (ELF) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ELF pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ELF (ELF) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ELF pada tahun 2030? Harga 1 ELF (ELF) hari ini adalah $0.1243 . Menurut modul prediksi di atas, ELF akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ELF untuk tahun 2040? ELF (ELF) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ELF pada tahun 2040.