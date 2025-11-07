BursaDEX+
Harga live ELF hari ini adalah 0.1172 USD. Lacak informasi harga aktual ELF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELF dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ELF(ELF)

Harga Live 1 ELF ke USD:

$0.1172
$0.1172$0.1172
-1.34%1D
Grafik Harga Live ELF (ELF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:42 (UTC+8)

Informasi Harga ELF (ELF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1144
$ 0.1144$ 0.1144
Low 24 Jam
$ 0.1206
$ 0.1206$ 0.1206
High 24 Jam

$ 0.1144
$ 0.1144$ 0.1144

$ 0.1206
$ 0.1206$ 0.1206

$ 2.7656800746917725
$ 2.7656800746917725$ 2.7656800746917725

$ 0.0350131599961
$ 0.0350131599961$ 0.0350131599961

+0.25%

-1.34%

-11.62%

-11.62%

Harga aktual ELF (ELF) adalah $ 0.1172. Selama 24 jam terakhir, ELF diperdagangkan antara low $ 0.1144 dan high $ 0.1206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELF adalah $ 2.7656800746917725, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0350131599961.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELF telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, -1.34% selama 24 jam, dan -11.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ELF (ELF)

No.306

$ 94.07M
$ 94.07M$ 94.07M

$ 188.89K
$ 188.89K$ 188.89K

$ 116.78M
$ 116.78M$ 116.78M

802.66M
802.66M 802.66M

996,446,334.6141069
996,446,334.6141069 996,446,334.6141069

2017-12-21 00:00:00

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

ETH

Kapitalisasi Pasar ELF saat ini adalah $ 94.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 188.89K. Suplai beredar ELF adalah 802.66M, dan total suplainya sebesar 996446334.6141069. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.78M.

Riwayat Harga ELF (ELF) USD

Pantau perubahan harga ELF untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001592-1.34%
30 Days$ -0.0531-31.19%
60 Hari$ -0.0722-38.13%
90 Hari$ -0.0971-45.32%
Perubahan Harga ELF Hari Ini

Hari ini, ELF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001592 (-1.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ELF 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0531 (-31.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ELF 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELF terlihat mengalami perubahan $ -0.0722 (-38.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ELF 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0971 (-45.32%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ELF (ELF)?

Lihat halaman Riwayat Harga ELF sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ELF Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ELF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ELF di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ELF dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ELF (USD)

Berapa nilai ELF (ELF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ELF (ELF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELF.

Cek prediksi harga ELF sekarang!

Tokenomi ELF (ELF)

Memahami tokenomi ELF (ELF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELF sekarang!

Cara membeli ELF (ELF)

Ingin mengetahui cara membeli ELF? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ELF di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ELF ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ELF, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ELF
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ELF

Berapa nilai ELF (ELF) hari ini?
Harga live ELF dalam USD adalah 0.1172 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELF ke USD saat ini?
Harga ELF ke USD saat ini adalah $ 0.1172. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ELF?
Kapitalisasi pasar ELF adalah $ 94.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELF?
Suplai beredar ELF adalah 802.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELF?
ELF mencapai harga ATH sebesar 2.7656800746917725 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELF?
ELF mencapai harga ATL 0.0350131599961 USD.
Berapa volume perdagangan ELF?
Volume perdagangan 24 jam live ELF adalah $ 188.89K USD.
Akankah harga ELF naik lebih tinggi tahun ini?
ELF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:42 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

