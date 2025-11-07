Apa yang dimaksud dengan ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

Prediksi Harga ELF (USD)

Berapa nilai ELF (ELF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ELF (ELF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELF.

Tokenomi ELF (ELF)

Memahami tokenomi ELF (ELF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELF sekarang!

Cara membeli ELF (ELF)

Sumber Daya ELF

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ELF, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ELF Berapa nilai ELF (ELF) hari ini? Harga live ELF dalam USD adalah 0.1172 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ELF ke USD saat ini? $ 0.1172 . Cobalah Harga ELF ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ELF? Kapitalisasi pasar ELF adalah $ 94.07M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ELF? Suplai beredar ELF adalah 802.66M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ELF? ELF mencapai harga ATH sebesar 2.7656800746917725 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ELF? ELF mencapai harga ATL 0.0350131599961 USD . Berapa volume perdagangan ELF? Volume perdagangan 24 jam live ELF adalah $ 188.89K USD . Akankah harga ELF naik lebih tinggi tahun ini? ELF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

