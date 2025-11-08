Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Yooldo Games untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ESPORTS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Yooldo Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.20354 $0.20354 $0.20354 +19.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Yooldo Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.20354 pada tahun 2025. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.213717 pada tahun 2026. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ESPORTS pada tahun 2027 adalah $ 0.224402 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ESPORTS pada tahun 2028 adalah $ 0.235622 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ESPORTS pada tahun 2029 adalah $ 0.247404 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ESPORTS pada tahun 2030 adalah $ 0.259774 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.423145. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.689258. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.20354 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.203567 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.203735 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.204376 0.41% Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ESPORTS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.20354 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ESPORTS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.203567 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ESPORTS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.203735 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ESPORTS adalah $0.204376 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Yooldo Games Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.20354$ 0.20354 $ 0.20354 Perubahan Harga (24 Jam) +19.74% Kap. Pasar $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M Suplai Peredaran 126.35M 126.35M 126.35M Volume (24 Jam) $ 144.86K$ 144.86K $ 144.86K Volume (24 Jam) -- Harga ESPORTS terbaru adalah $ 0.20354. Perubahan 24 jamnya sebesar +19.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 144.86K. Selanjutnya, suplai beredar ESPORTS adalah 126.35M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 25.69M.

Harga Lampau Yooldo Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Yooldo Games, harga Yooldo Games saat ini adalah 0.20337USD. Suplai Yooldo Games(ESPORTS) yang beredar adalah 0.00 ESPORTS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $25.69M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.005739 $ 0.22803 $ 0.15317

7 Hari -0.05% $ -0.011880 $ 0.3 $ 0.15317

30 Days 0.05% $ 0.009209 $ 0.3 $ 0.07393 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Yooldo Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.005739 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Yooldo Games trading pada harga tertinggi $0.3 dan terendah $0.15317 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ESPORTS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Yooldo Games telah mengalami perubahan 0.05% , mencerminkan sekitar $0.009209 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ESPORTS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Yooldo Games lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ESPORTS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Yooldo Games (ESPORTS )? Modul Prediksi Harga Yooldo Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ESPORTS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Yooldo Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ESPORTS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Yooldo Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ESPORTS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ESPORTS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Yooldo Games.

Mengapa Prediksi Harga ESPORTS Penting?

Prediksi Harga ESPORTS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ESPORTS sekarang? Menurut prediksi Anda, ESPORTS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ESPORTS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Yooldo Games (ESPORTS), prakiraan harga ESPORTS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ESPORTS pada tahun 2026? Harga 1 Yooldo Games (ESPORTS) hari ini adalah $0.20354 . Menurut modul prediksi di atas, ESPORTS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ESPORTS pada tahun 2027? Yooldo Games (ESPORTS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ESPORTS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ESPORTS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yooldo Games (ESPORTS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ESPORTS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yooldo Games (ESPORTS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ESPORTS pada tahun 2030? Harga 1 Yooldo Games (ESPORTS) hari ini adalah $0.20354 . Menurut modul prediksi di atas, ESPORTS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ESPORTS untuk tahun 2040? Yooldo Games (ESPORTS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ESPORTS pada tahun 2040.