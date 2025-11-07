BursaDEX+
Harga live Yooldo Games hari ini adalah 0.20854 USD. Lacak informasi harga aktual ESPORTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ESPORTS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Yooldo Games(ESPORTS)

$0.20948
+0.17%1D
USD
Grafik Harga Live Yooldo Games (ESPORTS)
Informasi Harga Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.20507
Low 24 Jam
$ 0.2139
High 24 Jam

$ 0.20507
$ 0.2139
$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
-0.43%

+0.17%

-2.37%

-2.37%

Harga aktual Yooldo Games (ESPORTS) adalah $ 0.20854. Selama 24 jam terakhir, ESPORTS diperdagangkan antara low $ 0.20507 dan high $ 0.2139, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highESPORTS adalah $ 0.2733753195010742, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05189790997151288.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ESPORTS telah berubah sebesar -0.43% selama 1 jam terakhir, +0.17% selama 24 jam, dan -2.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yooldo Games (ESPORTS)

No.689

$ 26.35M
$ 150.18K
$ 187.69M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%

BSC

Kapitalisasi Pasar Yooldo Games saat ini adalah $ 26.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 150.18K. Suplai beredar ESPORTS adalah 126.35M, dan total suplainya sebesar 899999999.9999992. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 187.69M.

Riwayat Harga Yooldo Games (ESPORTS) USD

Pantau perubahan harga Yooldo Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003555+0.17%
30 Days$ +0.02172+11.62%
60 Hari$ +0.09334+81.02%
90 Hari$ +0.0742+55.23%
Perubahan Harga Yooldo Games Hari Ini

Hari ini, ESPORTS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003555 (+0.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yooldo Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02172 (+11.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yooldo Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ESPORTS terlihat mengalami perubahan $ +0.09334 (+81.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yooldo Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0742 (+55.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yooldo Games (ESPORTS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yooldo Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yooldo Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ESPORTS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Yooldo Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yooldo Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yooldo Games (USD)

Berapa nilai Yooldo Games (ESPORTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yooldo Games (ESPORTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yooldo Games.

Cek prediksi harga Yooldo Games sekarang!

Tokenomi Yooldo Games (ESPORTS)

Memahami tokenomi Yooldo Games (ESPORTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ESPORTS sekarang!

Cara membeli Yooldo Games (ESPORTS)

Ingin mengetahui cara membeli Yooldo Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yooldo Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ESPORTS ke Mata Uang Lokal

1 Yooldo Games(ESPORTS) ke VND
5,487.7301
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AUD
A$0.3211516
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke GBP
0.1584904
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke EUR
0.1793444
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke USD
$0.20854
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MYR
RM0.8716972
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TRY
8.7983026
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke JPY
¥31.69808
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ARS
ARS$302.6686998
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke RUB
16.9417896
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke INR
18.4912418
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke IDR
Rp3,475.6652764
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PHP
12.2955184
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke EGP
￡E.9.863942
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BRL
R$1.115689
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke CAD
C$0.2940414
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BDT
25.4439654
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke NGN
300.0556936
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke COP
$799.0022414
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ZAR
R.3.6244252
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke UAH
8.7711924
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TZS
T.Sh.512.38278
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke VES
Bs47.33858
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke CLP
$196.65322
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PKR
Rs58.9417456
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke KZT
109.6982962
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke THB
฿6.7525252
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TWD
NT$6.4626546
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AED
د.إ0.7653418
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke CHF
Fr0.166832
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke HKD
HK$1.6203558
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AMD
֏79.745696
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MAD
.د.م1.939422
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MXN
$3.8725878
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SAR
ريال0.782025
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ETB
Br32.0922206
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke KES
KSh26.9308556
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke JOD
د.أ0.14785486
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PLN
0.7674272
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke RON
лв0.917576
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SEK
kr1.9957278
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BGN
лв0.3524326
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke HUF
Ft69.7691424
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke CZK
4.3960232
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke KWD
د.ك0.06381324
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ILS
0.6819258
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BOB
Bs1.438926
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AZN
0.354518
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TJS
SM1.9227388
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke GEL
0.5651434
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AOA
Kz191.1456786
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BHD
.د.ب0.07841104
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BMD
$0.20854
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke DKK
kr1.3492538
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke HNL
L5.4929436
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MUR
9.5865838
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke NAD
$3.6223398
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke NOK
kr2.127108
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke NZD
$0.3691158
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PAB
B/.0.20854
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PGK
K0.875868
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke QAR
ر.ق0.7590856
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke RSD
дин.21.1793224
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke UZS
soʻm2,512.5295426
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ALL
L17.486079
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ANG
ƒ0.3732866
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke AWG
ƒ0.375372
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BBD
$0.41708
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BAM
KM0.3524326
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BIF
Fr614.98446
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BND
$0.271102
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BSD
$0.20854
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke JMD
$33.439389
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke KHR
837.5091524
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke KMF
Fr87.5868
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke LAK
4,533.4781702
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke LKR
රු63.5775898
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MDL
L3.54518
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MGA
Ar939.36843
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MOP
P1.66832
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MVR
3.211516
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MWK
MK362.0483794
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke MZN
MT13.336133
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke NPR
रु29.550118
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke PYG
1,478.96568
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke RWF
Fr302.59154
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SBD
$1.7162842
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SCR
3.0092322
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SRD
$8.02879
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SVC
$1.8226396
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke SZL
L3.6202544
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TMT
m0.72989
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TND
د.ت0.61706986
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke TTD
$1.4118158
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke UGX
Sh729.05584
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke XAF
Fr118.45072
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke XCD
$0.563058
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke XOF
Fr118.45072
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke XPF
Fr21.47962
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BWP
P2.804863
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke BZD
$0.4191654
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke CVE
$19.9864736
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke DJF
Fr36.91158
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke DOP
$13.4112074
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke DZD
د.ج27.2311532
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke FJD
$0.4754712
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke GNF
Fr1,813.2553
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke GTQ
Q1.5974164
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke GYD
$43.6182264
1 Yooldo Games(ESPORTS) ke ISK
kr26.27604

Sumber Daya Yooldo Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yooldo Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Yooldo Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yooldo Games

Berapa nilai Yooldo Games (ESPORTS) hari ini?
Harga live ESPORTS dalam USD adalah 0.20854 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ESPORTS ke USD saat ini?
Harga ESPORTS ke USD saat ini adalah $ 0.20854. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yooldo Games?
Kapitalisasi pasar ESPORTS adalah $ 26.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ESPORTS?
Suplai beredar ESPORTS adalah 126.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ESPORTS?
ESPORTS mencapai harga ATH sebesar 0.2733753195010742 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ESPORTS?
ESPORTS mencapai harga ATL 0.05189790997151288 USD.
Berapa volume perdagangan ESPORTS?
Volume perdagangan 24 jam live ESPORTS adalah $ 150.18K USD.
Akankah harga ESPORTS naik lebih tinggi tahun ini?
ESPORTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ESPORTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Yooldo Games (ESPORTS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

