Apa yang dimaksud dengan Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yooldo Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ESPORTS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Yooldo Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yooldo Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yooldo Games (USD)

Berapa nilai Yooldo Games (ESPORTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yooldo Games (ESPORTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yooldo Games.

Cek prediksi harga Yooldo Games sekarang!

Tokenomi Yooldo Games (ESPORTS)

Memahami tokenomi Yooldo Games (ESPORTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ESPORTS sekarang!

Cara membeli Yooldo Games (ESPORTS)

Ingin mengetahui cara membeli Yooldo Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yooldo Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ESPORTS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Yooldo Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yooldo Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yooldo Games Berapa nilai Yooldo Games (ESPORTS) hari ini? Harga live ESPORTS dalam USD adalah 0.20854 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ESPORTS ke USD saat ini? $ 0.20854 . Cobalah Harga ESPORTS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Yooldo Games? Kapitalisasi pasar ESPORTS adalah $ 26.35M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ESPORTS? Suplai beredar ESPORTS adalah 126.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ESPORTS? ESPORTS mencapai harga ATH sebesar 0.2733753195010742 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ESPORTS? ESPORTS mencapai harga ATL 0.05189790997151288 USD . Berapa volume perdagangan ESPORTS? Volume perdagangan 24 jam live ESPORTS adalah $ 150.18K USD . Akankah harga ESPORTS naik lebih tinggi tahun ini? ESPORTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ESPORTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

