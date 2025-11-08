Prediksi Harga Electroneum (ETN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Electroneum untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ETN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Electroneum % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.001868 $0.001868 $0.001868 +6.68% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Electroneum untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Electroneum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001868 pada tahun 2025. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Electroneum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001961 pada tahun 2026. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ETN pada tahun 2027 adalah $ 0.002059 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ETN pada tahun 2028 adalah $ 0.002162 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ETN pada tahun 2029 adalah $ 0.002270 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ETN pada tahun 2030 adalah $ 0.002384 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Electroneum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003883. Prediksi Harga Electroneum (ETN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Electroneum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006325. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001868 0.00%

2026 $ 0.001961 5.00%

2027 $ 0.002059 10.25%

2028 $ 0.002162 15.76%

2029 $ 0.002270 21.55%

2030 $ 0.002384 27.63%

2031 $ 0.002503 34.01%

2032 $ 0.002628 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002759 47.75%

2034 $ 0.002897 55.13%

2035 $ 0.003042 62.89%

2036 $ 0.003194 71.03%

2037 $ 0.003354 79.59%

2038 $ 0.003522 88.56%

2039 $ 0.003698 97.99%

2040 $ 0.003883 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Electroneum Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001868 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001868 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001869 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001875 0.41% Prediksi Harga Electroneum (ETN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ETN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001868 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Electroneum (ETN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ETN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001868 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Electroneum (ETN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ETN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001869 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Electroneum (ETN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ETN adalah $0.001875 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Electroneum Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001868$ 0.001868 $ 0.001868 Perubahan Harga (24 Jam) +6.68% Kap. Pasar $ 33.59M$ 33.59M $ 33.59M Suplai Peredaran 17.98B 17.98B 17.98B Volume (24 Jam) $ 85.12K$ 85.12K $ 85.12K Volume (24 Jam) -- Harga ETN terbaru adalah $ 0.001868. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.68%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 85.12K. Selanjutnya, suplai beredar ETN adalah 17.98B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 33.59M. Lihat Harga ETN Live

Cara Membeli Electroneum (ETN) Mencoba untuk membeli ETN? Anda sekarang dapat membeli ETN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Electroneum dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ETN Sekarang

Harga Lampau Electroneum Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Electroneum, harga Electroneum saat ini adalah 0.001868USD. Suplai Electroneum(ETN) yang beredar adalah 0.00 ETN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $33.59M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000077 $ 0.00188 $ 0.0017

7 Hari -0.08% $ -0.000164 $ 0.002055 $ 0.001599

30 Days -0.39% $ -0.001207 $ 0.003091 $ 0.001599 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Electroneum telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000077 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Electroneum trading pada harga tertinggi $0.002055 dan terendah $0.001599 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ETN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Electroneum telah mengalami perubahan -0.39% , mencerminkan sekitar $-0.001207 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ETN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Electroneum lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ETN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Electroneum (ETN )? Modul Prediksi Harga Electroneum adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ETN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Electroneum pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ETN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Electroneum. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ETN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ETN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Electroneum.

Mengapa Prediksi Harga ETN Penting?

Prediksi Harga ETN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ETN sekarang? Menurut prediksi Anda, ETN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ETN bulan depan? Menurut alat prediksi harga Electroneum (ETN), prakiraan harga ETN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ETN pada tahun 2026? Harga 1 Electroneum (ETN) hari ini adalah $0.001868 . Menurut modul prediksi di atas, ETN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ETN pada tahun 2027? Electroneum (ETN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ETN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ETN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Electroneum (ETN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ETN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Electroneum (ETN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ETN pada tahun 2030? Harga 1 Electroneum (ETN) hari ini adalah $0.001868 . Menurut modul prediksi di atas, ETN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ETN untuk tahun 2040? Electroneum (ETN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ETN pada tahun 2040.