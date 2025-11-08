Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) (USD)

Dapatkan prediksi harga FNT Crypto untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FNTIO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli FNTIO

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga FNT Crypto % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0013588 $0.0013588 $0.0013588 -3.58% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga FNT Crypto untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001358 pada tahun 2025. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001426 pada tahun 2026. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FNTIO pada tahun 2027 adalah $ 0.001498 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FNTIO pada tahun 2028 adalah $ 0.001572 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FNTIO pada tahun 2029 adalah $ 0.001651 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FNTIO pada tahun 2030 adalah $ 0.001734 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002824. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004601. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001358 0.00%

2026 $ 0.001426 5.00%

2027 $ 0.001498 10.25%

2028 $ 0.001572 15.76%

2029 $ 0.001651 21.55%

2030 $ 0.001734 27.63%

2031 $ 0.001820 34.01%

2032 $ 0.001911 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002007 47.75%

2034 $ 0.002107 55.13%

2035 $ 0.002213 62.89%

2036 $ 0.002324 71.03%

2037 $ 0.002440 79.59%

2038 $ 0.002562 88.56%

2039 $ 0.002690 97.99%

2040 $ 0.002824 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga FNT Crypto Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001358 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001358 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001360 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001364 0.41% Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FNTIO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001358 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FNTIO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001358 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FNTIO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001360 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FNTIO adalah $0.001364 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga FNT Crypto Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0013588$ 0.0013588 $ 0.0013588 Perubahan Harga (24 Jam) -3.58% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K Volume (24 Jam) -- Harga FNTIO terbaru adalah $ 0.0013588. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.58%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 16.62K. Selanjutnya, suplai beredar FNTIO adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga FNTIO Live

Cara Membeli FNT Crypto (FNTIO) Mencoba untuk membeli FNTIO? Anda sekarang dapat membeli FNTIO melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli FNT Crypto dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli FNTIO Sekarang

Harga Lampau FNT Crypto Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live FNT Crypto, harga FNT Crypto saat ini adalah 0.001358USD. Suplai FNT Crypto(FNTIO) yang beredar adalah 0.00 FNTIO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000039 $ 0.001426 $ 0.001266

7 Hari -0.07% $ -0.000108 $ 0.001977 $ 0.001266

30 Days -0.32% $ -0.000661 $ 0.002101 $ 0.001193 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, FNT Crypto telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000039 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, FNT Crypto trading pada harga tertinggi $0.001977 dan terendah $0.001266 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FNTIO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, FNT Crypto telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.000661 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FNTIO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga FNT Crypto lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FNTIO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga FNT Crypto (FNTIO )? Modul Prediksi Harga FNT Crypto adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FNTIO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap FNT Crypto pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FNTIO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga FNT Crypto. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FNTIO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FNTIO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan FNT Crypto.

Mengapa Prediksi Harga FNTIO Penting?

Prediksi Harga FNTIO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FNTIO sekarang? Menurut prediksi Anda, FNTIO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FNTIO bulan depan? Menurut alat prediksi harga FNT Crypto (FNTIO), prakiraan harga FNTIO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FNTIO pada tahun 2026? Harga 1 FNT Crypto (FNTIO) hari ini adalah $0.001358 . Menurut modul prediksi di atas, FNTIO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FNTIO pada tahun 2027? FNT Crypto (FNTIO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FNTIO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FNTIO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FNT Crypto (FNTIO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FNTIO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FNT Crypto (FNTIO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FNTIO pada tahun 2030? Harga 1 FNT Crypto (FNTIO) hari ini adalah $0.001358 . Menurut modul prediksi di atas, FNTIO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FNTIO untuk tahun 2040? FNT Crypto (FNTIO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FNTIO pada tahun 2040. Daftar Sekarang