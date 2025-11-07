BursaDEX+
Harga live FNT Crypto hari ini adalah 0.0013918 USD. Lacak informasi harga aktual FNTIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FNTIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FNT Crypto(FNTIO)

Harga Live 1 FNTIO ke USD:

$0.0013918
$0.0013918
-0.94%1D
USD
Grafik Harga Live FNT Crypto (FNTIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:36 (UTC+8)

Informasi Harga FNT Crypto (FNTIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0013889
$ 0.0013889
Low 24 Jam
$ 0.0014732
$ 0.0014732
High 24 Jam

$ 0.0013889
$ 0.0013889

$ 0.0014732
$ 0.0014732

--
--

--
--

-0.15%

-0.94%

-1.57%

-1.57%

Harga aktual FNT Crypto (FNTIO) adalah $ 0.0013918. Selama 24 jam terakhir, FNTIO diperdagangkan antara low $ 0.0013889 dan high $ 0.0014732, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFNTIO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FNTIO telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, -0.94% selama 24 jam, dan -1.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FNT Crypto (FNTIO)

--
--

$ 12.19K
$ 12.19K

$ 1.39M
$ 1.39M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar FNT Crypto saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.19K. Suplai beredar FNTIO adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.39M.

Riwayat Harga FNT Crypto (FNTIO) USD

Pantau perubahan harga FNT Crypto untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000013207-0.94%
30 Days$ -0.000624-30.96%
60 Hari$ +0.0002283+19.62%
90 Hari$ +0.0004411+46.39%
Perubahan Harga FNT Crypto Hari Ini

Hari ini, FNTIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000013207 (-0.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FNT Crypto 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000624 (-30.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FNT Crypto 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FNTIO terlihat mengalami perubahan $ +0.0002283 (+19.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FNT Crypto 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0004411 (+46.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FNT Crypto (FNTIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga FNT Crypto sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FNT Crypto Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FNTIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FNT Crypto di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FNT Crypto dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FNT Crypto (USD)

Berapa nilai FNT Crypto (FNTIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FNT Crypto (FNTIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FNT Crypto.

Cek prediksi harga FNT Crypto sekarang!

Tokenomi FNT Crypto (FNTIO)

Memahami tokenomi FNT Crypto (FNTIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FNTIO sekarang!

Cara membeli FNT Crypto (FNTIO)

Ingin mengetahui cara membeli FNT Crypto? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FNT Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FNTIO ke Mata Uang Lokal

1 FNT Crypto(FNTIO) ke VND
36.625217
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AUD
A$0.002143372
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GBP
0.001057768
1 FNT Crypto(FNTIO) ke EUR
0.001196948
1 FNT Crypto(FNTIO) ke USD
$0.0013918
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MYR
RM0.005817724
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TRY
0.05859478
1 FNT Crypto(FNTIO) ke JPY
¥0.2129454
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ARS
ARS$2.020016766
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RUB
0.113069832
1 FNT Crypto(FNTIO) ke INR
0.123410906
1 FNT Crypto(FNTIO) ke IDR
Rp23.196657388
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PHP
0.082157954
1 FNT Crypto(FNTIO) ke EGP
￡E.0.065818222
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BRL
R$0.007432212
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CAD
C$0.001962438
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BDT
0.169813518
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NGN
2.002577512
1 FNT Crypto(FNTIO) ke COP
$5.332556438
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ZAR
R.0.024161648
1 FNT Crypto(FNTIO) ke UAH
0.058539108
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TZS
T.Sh.3.4196526
1 FNT Crypto(FNTIO) ke VES
Bs0.3103714
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CLP
$1.3110756
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PKR
Rs0.393378352
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KZT
0.732128554
1 FNT Crypto(FNTIO) ke THB
฿0.04509432
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TWD
NT$0.043131882
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AED
د.إ0.005107906
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CHF
Fr0.00111344
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HKD
HK$0.010814286
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AMD
֏0.53222432
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MAD
.د.م0.012957658
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MXN
$0.025845726
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SAR
ريال0.00521925
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ETB
Br0.213627382
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KES
KSh0.179737052
1 FNT Crypto(FNTIO) ke JOD
د.أ0.0009867862
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PLN
0.005107906
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RON
лв0.00612392
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SEK
kr0.013305608
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BGN
лв0.002352142
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HUF
Ft0.465320494
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CZK
0.029325226
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KWD
د.ك0.0004258908
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ILS
0.004551186
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BOB
Bs0.00960342
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AZN
0.00236606
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TJS
SM0.012832396
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GEL
0.003771778
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AOA
Kz1.26987832
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BHD
.د.ب0.0005233168
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BMD
$0.0013918
1 FNT Crypto(FNTIO) ke DKK
kr0.008991028
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HNL
L0.036576504
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MUR
0.0640228
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NAD
$0.024175566
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NOK
kr0.01419636
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NZD
$0.002463486
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PAB
B/.0.0013918
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PGK
K0.005942986
1 FNT Crypto(FNTIO) ke QAR
ر.ق0.005066152
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RSD
дин.0.1412677
1 FNT Crypto(FNTIO) ke UZS
soʻm16.569044968
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ALL
L0.116730266
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ANG
ƒ0.002491322
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AWG
ƒ0.00250524
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BBD
$0.0027836
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BAM
KM0.002352142
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BIF
Fr4.1044182
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BND
$0.00180934
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BSD
$0.0013918
1 FNT Crypto(FNTIO) ke JMD
$0.22317513
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KHR
5.589552308
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KMF
Fr0.5942986
1 FNT Crypto(FNTIO) ke LAK
30.256521134
1 FNT Crypto(FNTIO) ke LKR
රු0.424318066
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MDL
L0.023813698
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MGA
Ar6.2693631
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MOP
P0.0111344
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MVR
0.02143372
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MWK
MK2.41212858
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MZN
MT0.08900561
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NPR
रु0.19721806
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PYG
9.8706456
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RWF
Fr2.0222854
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SBD
$0.011440596
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SCR
0.020960508
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SRD
$0.0535843
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SVC
$0.012164332
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SZL
L0.02414773
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TMT
m0.0048713
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TND
د.ت0.0041183362
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TTD
$0.009422486
1 FNT Crypto(FNTIO) ke UGX
Sh4.8657328
1 FNT Crypto(FNTIO) ke XAF
Fr0.7905424
1 FNT Crypto(FNTIO) ke XCD
$0.00375786
1 FNT Crypto(FNTIO) ke XOF
Fr0.7905424
1 FNT Crypto(FNTIO) ke XPF
Fr0.1433554
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BWP
P0.01871971
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BZD
$0.002797518
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CVE
$0.133390112
1 FNT Crypto(FNTIO) ke DJF
Fr0.2477404
1 FNT Crypto(FNTIO) ke DOP
$0.08949274
1 FNT Crypto(FNTIO) ke DZD
د.ج0.181713408
1 FNT Crypto(FNTIO) ke FJD
$0.003173304
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GNF
Fr12.101701
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GTQ
Q0.010661188
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GYD
$0.291108888
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ISK
kr0.1753668

Sumber Daya FNT Crypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FNT Crypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FNT Crypto
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FNT Crypto

Berapa nilai FNT Crypto (FNTIO) hari ini?
Harga live FNTIO dalam USD adalah 0.0013918 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FNTIO ke USD saat ini?
Harga FNTIO ke USD saat ini adalah $ 0.0013918. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FNT Crypto?
Kapitalisasi pasar FNTIO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FNTIO?
Suplai beredar FNTIO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FNTIO?
FNTIO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FNTIO?
FNTIO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FNTIO?
Volume perdagangan 24 jam live FNTIO adalah $ 12.19K USD.
Akankah harga FNTIO naik lebih tinggi tahun ini?
FNTIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FNTIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0013918
$100,896.17

$3,320.35

$156.06

$1.0003

$1.1631

$100,896.17

$3,320.35

$156.06

$2.2130

$1.0093

$0.00000

$0.00000

$30.72

$0.1146

$0.0003964

$0.014680

$4.478

$0.005147

$0.1146

$0.0000002270

