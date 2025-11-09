Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Folks Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FOLKS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Folks Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $6.195 $6.195 $6.195 +3.49% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Folks Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Folks Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.195 pada tahun 2025. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Folks Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.5047 pada tahun 2026. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FOLKS pada tahun 2027 adalah $ 6.8299 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FOLKS pada tahun 2028 adalah $ 7.1714 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FOLKS pada tahun 2029 adalah $ 7.5300 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FOLKS pada tahun 2030 adalah $ 7.9065 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Folks Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 12.8789. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Folks Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 20.9784. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 6.195 0.00%

2026 $ 6.5047 5.00%

2027 $ 6.8299 10.25%

2028 $ 7.1714 15.76%

2029 $ 7.5300 21.55%

2030 $ 7.9065 27.63%

2031 $ 8.3018 34.01%

2032 $ 8.7169 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 9.1528 47.75%

2034 $ 9.6104 55.13%

2035 $ 10.0910 62.89%

2036 $ 10.5955 71.03%

2037 $ 11.1253 79.59%

2038 $ 11.6815 88.56%

2039 $ 12.2656 97.99%

2040 $ 12.8789 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Folks Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 6.195 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 6.1958 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 6.2009 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 6.2204 0.41% Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FOLKS pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $6.195 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk FOLKS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $6.1958 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FOLKS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $6.2009 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FOLKS adalah $6.2204 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Folks Finance Saat Ini
Harga Saat Ini $ 6.195
Perubahan Harga (24 Jam) +3.49%
Kap. Pasar ----
Suplai Peredaran ----
Volume (24 Jam) $ 6.52M
Harga FOLKS terbaru adalah $ 6.195. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.49%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 6.52M. Selanjutnya, suplai beredar FOLKS adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --.

Harga Lampau Folks Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Folks Finance, harga Folks Finance saat ini adalah 6.167USD. Suplai Folks Finance(FOLKS) yang beredar adalah 0.00 FOLKS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.33% $ 1.5309 $ 8.385 $ 4.499

7 Hari 5.23% $ 5.234 $ 8.385 $ 1

30 Days 5.23% $ 5.234 $ 8.385 $ 1 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Folks Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $1.5309 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.33% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Folks Finance trading pada harga tertinggi $8.385 dan terendah $1 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 5.23% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FOLKS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Folks Finance telah mengalami perubahan 5.23% , mencerminkan sekitar $5.234 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FOLKS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Folks Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FOLKS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Folks Finance (FOLKS )? Modul Prediksi Harga Folks Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FOLKS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Folks Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FOLKS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Folks Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FOLKS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FOLKS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Folks Finance.

Mengapa Prediksi Harga FOLKS Penting?

Prediksi Harga FOLKS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FOLKS sekarang? Menurut prediksi Anda, FOLKS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FOLKS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Folks Finance (FOLKS), prakiraan harga FOLKS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FOLKS pada tahun 2026? Harga 1 Folks Finance (FOLKS) hari ini adalah $6.195 . Menurut modul prediksi di atas, FOLKS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FOLKS pada tahun 2027? Folks Finance (FOLKS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FOLKS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FOLKS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Folks Finance (FOLKS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FOLKS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Folks Finance (FOLKS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FOLKS pada tahun 2030? Harga 1 Folks Finance (FOLKS) hari ini adalah $6.195 . Menurut modul prediksi di atas, FOLKS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FOLKS untuk tahun 2040? Folks Finance (FOLKS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FOLKS pada tahun 2040. Daftar Sekarang