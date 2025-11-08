Harga Folks Finance Hari Ini

Harga live Folks Finance (FOLKS) hari ini adalah $ 4.641, dengan perubahan 30.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOLKS ke USD saat ini adalah $ 4.641 per FOLKS.

Folks Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FOLKS. Selama 24 jam terakhir, FOLKS diperdagangkan antara $ 3.854 (low) dan $ 7.254 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FOLKS bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan +364.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.85M.

Informasi Pasar Folks Finance (FOLKS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 232.05M$ 232.05M $ 232.05M Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Total Suplai 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain Publik ALGO

Kapitalisasi Pasar Folks Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.85M. Suplai beredar FOLKS adalah --, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 232.05M.