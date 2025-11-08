Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) (USD)

Dapatkan prediksi harga GAME by Virtuals untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GAMEVIRTUAL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GAME by Virtuals % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.045918 $0.045918 $0.045918 +25.35% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GAME by Virtuals untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.045918 pada tahun 2025. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.048213 pada tahun 2026. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAMEVIRTUAL pada tahun 2027 adalah $ 0.050624 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAMEVIRTUAL pada tahun 2028 adalah $ 0.053155 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAMEVIRTUAL pada tahun 2029 adalah $ 0.055813 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAMEVIRTUAL pada tahun 2030 adalah $ 0.058604 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.095460. Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.155494. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.045918 0.00%

Statistik Harga GAME by Virtuals Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.045918$ 0.045918 $ 0.045918 Perubahan Harga (24 Jam) +25.35% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 83.52K$ 83.52K $ 83.52K Volume (24 Jam) -- Harga GAMEVIRTUAL terbaru adalah $ 0.045918. Perubahan 24 jamnya sebesar +25.35%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 83.52K. Selanjutnya, suplai beredar GAMEVIRTUAL adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga GAMEVIRTUAL Live

Harga Lampau GAME by Virtuals Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GAME by Virtuals, harga GAME by Virtuals saat ini adalah 0.045918USD. Suplai GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) yang beredar adalah 0.00 GAMEVIRTUAL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.23% $ 0.008504 $ 0.050796 $ 0.031739

7 Hari -0.16% $ -0.009291 $ 0.063096 $ 0.029298

30 Days 2.04% $ 0.030808 $ 0.063096 $ 0.00621 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GAME by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.008504 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.23% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GAME by Virtuals trading pada harga tertinggi $0.063096 dan terendah $0.029298 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.16% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GAMEVIRTUAL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GAME by Virtuals telah mengalami perubahan 2.04% , mencerminkan sekitar $0.030808 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GAMEVIRTUAL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GAME by Virtuals lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GAMEVIRTUAL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL )? Modul Prediksi Harga GAME by Virtuals adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GAMEVIRTUAL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GAME by Virtuals pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GAMEVIRTUAL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GAME by Virtuals. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GAMEVIRTUAL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GAMEVIRTUAL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GAME by Virtuals.

Mengapa Prediksi Harga GAMEVIRTUAL Penting?

Prediksi Harga GAMEVIRTUAL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GAMEVIRTUAL sekarang? Menurut prediksi Anda, GAMEVIRTUAL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GAMEVIRTUAL bulan depan? Menurut alat prediksi harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), prakiraan harga GAMEVIRTUAL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2026? Harga 1 GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hari ini adalah $0.045918 . Menurut modul prediksi di atas, GAMEVIRTUAL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2027? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2030? Harga 1 GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hari ini adalah $0.045918 . Menurut modul prediksi di atas, GAMEVIRTUAL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GAMEVIRTUAL untuk tahun 2040? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2040.