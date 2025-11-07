BursaDEX+
Harga live GAME by Virtuals hari ini adalah 0.030415 USD. Lacak informasi harga aktual GAMEVIRTUAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAMEVIRTUAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAMEVIRTUAL

Info Harga GAMEVIRTUAL

Penjelasan GAMEVIRTUAL

Situs Web Resmi GAMEVIRTUAL

Tokenomi GAMEVIRTUAL

Prakiraan Harga GAMEVIRTUAL

Riwayat GAMEVIRTUAL

Panduan Membeli GAMEVIRTUAL

Konverter GAMEVIRTUAL ke Mata Uang Fiat

Logo GAME by Virtuals

Harga GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL)

Harga Live 1 GAMEVIRTUAL ke USD:

$0.030425
-0.62%1D
USD
Grafik Harga Live GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:34 (UTC+8)

Informasi Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.029933
Low 24 Jam
$ 0.042751
High 24 Jam

$ 0.029933
$ 0.042751
$ 0.38797672184701637
$ 0.000026129375144809
-3.59%

-0.62%

-12.84%

-12.84%

Harga aktual GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) adalah $ 0.030415. Selama 24 jam terakhir, GAMEVIRTUAL diperdagangkan antara low $ 0.029933 dan high $ 0.042751, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAMEVIRTUAL adalah $ 0.38797672184701637, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000026129375144809.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAMEVIRTUAL telah berubah sebesar -3.59% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -12.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

No.3666

$ 0.00
$ 67.99K
$ 30.42M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar GAME by Virtuals saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.99K. Suplai beredar GAMEVIRTUAL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.42M.

Riwayat Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) USD

Pantau perubahan harga GAME by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00018981-0.62%
30 Days$ +0.016075+112.09%
60 Hari$ +0.014115+86.59%
90 Hari$ +0.001525+5.27%
Perubahan Harga GAME by Virtuals Hari Ini

Hari ini, GAMEVIRTUAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00018981 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GAME by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.016075 (+112.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GAME by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAMEVIRTUAL terlihat mengalami perubahan $ +0.014115 (+86.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GAME by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001525 (+5.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga GAME by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GAME by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAMEVIRTUAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GAME by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GAME by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GAME by Virtuals (USD)

Berapa nilai GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GAME by Virtuals.

Cek prediksi harga GAME by Virtuals sekarang!

Tokenomi GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Memahami tokenomi GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAMEVIRTUAL sekarang!

Cara membeli GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Ingin mengetahui cara membeli GAME by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GAME by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAMEVIRTUAL ke Mata Uang Lokal

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke VND
800.370725
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AUD
A$0.0468391
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke GBP
0.0231154
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke EUR
0.0261569
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke USD
$0.030415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MYR
RM0.1271347
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TRY
1.28320885
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke JPY
¥4.62308
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ARS
ARS$44.14341855
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke RUB
2.4709146
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke INR
2.69689805
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke IDR
Rp506.9164639
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PHP
1.7950933
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke EGP
￡E.1.4386295
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BRL
R$0.16272025
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke CAD
C$0.04288515
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BDT
3.71093415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke NGN
43.7623186
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke COP
$116.53233515
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ZAR
R.0.52830855
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke UAH
1.2792549
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TZS
T.Sh.74.729655
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke VES
Bs6.904205
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke CLP
$28.681345
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PKR
Rs8.5964956
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke KZT
15.99920245
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke THB
฿0.985446
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TWD
NT$0.94256085
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AED
د.إ0.11162305
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke CHF
Fr0.024332
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke HKD
HK$0.23632455
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AMD
֏11.630696
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MAD
.د.م0.2828595
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MXN
$0.56480655
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SAR
ريال0.11405625
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ETB
Br4.68056435
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke KES
KSh3.9284014
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke JOD
د.أ0.021564235
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PLN
0.11162305
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke RON
лв0.133826
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SEK
kr0.29107155
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BGN
лв0.05140135
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke HUF
Ft10.16864695
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke CZK
0.6405399
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke KWD
د.ك0.00930699
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ILS
0.09945705
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BOB
Bs0.2098635
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AZN
0.0517055
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TJS
SM0.2804263
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke GEL
0.08242465
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AOA
Kz27.87808485
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BHD
.د.ب0.01143604
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BMD
$0.030415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke DKK
kr0.1964809
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke HNL
L0.8011311
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MUR
1.39909
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke NAD
$0.52830855
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke NOK
kr0.30992885
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke NZD
$0.05383455
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PAB
B/.0.030415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PGK
K0.127743
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke QAR
ر.ق0.1107106
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke RSD
дин.3.08621005
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke UZS
soʻm366.44569885
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ALL
L2.55029775
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ANG
ƒ0.05444285
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke AWG
ƒ0.054747
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BBD
$0.06083
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BAM
KM0.05140135
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BIF
Fr89.693835
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BND
$0.0395395
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BSD
$0.030415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke JMD
$4.87704525
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke KHR
122.1484649
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke KMF
Fr12.7743
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke LAK
661.19563895
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke LKR
රු9.27262105
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MDL
L0.517055
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MGA
Ar137.0043675
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MOP
P0.24332
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MVR
0.468391
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MWK
MK52.80378565
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke MZN
MT1.94503925
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke NPR
रु4.3098055
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke PYG
215.70318
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke RWF
Fr44.132165
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SBD
$0.25031545
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SCR
0.45774575
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SRD
$1.1709775
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SVC
$0.2658271
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke SZL
L0.5280044
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TMT
m0.1064525
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TND
د.ت0.089997985
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke TTD
$0.20590955
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke UGX
Sh106.33084
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke XAF
Fr17.245305
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke XCD
$0.0821205
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke XOF
Fr17.245305
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke XPF
Fr3.132745
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BWP
P0.40908175
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke BZD
$0.06113415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke CVE
$2.9149736
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke DJF
Fr5.383455
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke DOP
$1.95598865
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke DZD
د.ج3.9685492
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke FJD
$0.0693462
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke GNF
Fr264.458425
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke GTQ
Q0.2329789
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke GYD
$6.3616014
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ke ISK
kr3.83229

Sumber Daya GAME by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GAME by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi GAME by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GAME by Virtuals

Berapa nilai GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hari ini?
Harga live GAMEVIRTUAL dalam USD adalah 0.030415 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAMEVIRTUAL ke USD saat ini?
Harga GAMEVIRTUAL ke USD saat ini adalah $ 0.030415. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GAME by Virtuals?
Kapitalisasi pasar GAMEVIRTUAL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAMEVIRTUAL?
Suplai beredar GAMEVIRTUAL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL mencapai harga ATH sebesar 0.38797672184701637 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL mencapai harga ATL 0.000026129375144809 USD.
Berapa volume perdagangan GAMEVIRTUAL?
Volume perdagangan 24 jam live GAMEVIRTUAL adalah $ 67.99K USD.
Akankah harga GAMEVIRTUAL naik lebih tinggi tahun ini?
GAMEVIRTUAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAMEVIRTUAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GAMEVIRTUAL ke USD

Jumlah

GAMEVIRTUAL
GAMEVIRTUAL
USD
USD

1 GAMEVIRTUAL = 0.030415 USD

Perdagangkan GAMEVIRTUAL

GAMEVIRTUAL/USDT
$0.030425
-0.64%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

